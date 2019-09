Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

7. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Kirdorf, von 9 bis 12 Uhr

Bad Nauheim

8. September - Flohmarkt rund ums Kind im Rosensaal, Steinfurth, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Bad Vilbel

8. September - Trödelmarkt am Möbelhaus, Industriestraße 2, Dortelweil, von 8 bis 16 Uhr

Bad Wildungen

7./8. September - Flohmarkt auf dem Schützenplatz und in der Schützenhalle, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Braunfels

8. September - Flohmarkt im Kurpark/Herrengarten, von 7 bis 15 Uhr

Brechen

7./8. September - Flohmarkt auf dem Festplatz an der B8, jeweils von 8 bis 17 Uhr

Burghaun

8. September - Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 7 bis 17 Uhr

Darmstadt

7. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Darmstadt

8. September - Mineralien- & Fossilienbörse im Ernst-Ludwig-Saal, Eberstadt, von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Eltville

7. September - Flohmarkt rund ums Kind in den Hallen der Feuerwehr, Erbacher Straße 11, von 11 bis 14 Uhr

Erlensee

6. September - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

3. September - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

3./4. September - PfennigBazar im Dominikanerkloster, Kurt-Schumacher-Straße 23, jeweils von 10 bis 18.45 Uhr

5./7. September - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

7./8. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, jeweils von 13 bis 17 Uhr

7. September - Benefiz-Flohmarkt im Titus-Forum Nordweststadt, von 12 bis 16 Uhr

7. September - Flohmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz, Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

7. September - Flohmarkt in der kath. Kirchengemeinde St. Elisabeth, Kurfürstenplatz 29, von 14 bis 17 Uhr

7. September - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

7. September - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus St. Mauritius, Schwanheim, von 10 bis 12 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

7. September - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus der Kirche Mariä Himmelfahrt, Auf der Beun, Griesheim, von 10 bis 14 Uhr

7. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita 96, in den Schafgärten 23, Harheim, von 13 bis von 15.30 bis Uhr

8. September - Schallplatten-/CD- & DVD-Börse in der Jahrhunderthalle, von 11 bis 16 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Freigericht

8. September - Flohmarkt, An der Freigerichthalle 1a, Freigericht, von 8 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

7. September - Hofflohmarkt in der Haingasse 35, Burgholzhausen, von 11 bis 17 Uhr

Gießen

8. September - Antik- & Trödelmarkt an der Hessenhalle, von 8 bis 15 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Groß-Zimmern

8. September - Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Hanau

7. September - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Hasselroth

8. September - Teeniebasar in der Friedrich-Hofacker-Halle, Niedermittlau, von 14 bis 16 Uhr

Hattersheim

8. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

7. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

8. September - Flohmarkt, Parkplatz bei der Pumpenfabrik, Littau, von 7 bis 16 Uhr

Kassel

8. September - Flohmarkt am Möbelhaus, Heinrich-Hertz-Straße, von 9 bis 16.30 Uhr

Königstein

8. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Turnhalle der Grundschule, Mammolshain, Schulstraße 5, von 10 bis 12 Uhr

Künzell

8. September - Schallplatten-Flohmarkt im Edelzeller Weg 17, von 10 bis 14 Uhr

Lampertheim

3./7./8. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Maintal

7. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Mühlheim

4. September - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Mühltal

7. September - Flohmarkt im Bürgerzentrum Nieder-Ramstadt, von 14.30 bis 17 Uhr

Oberursel

7. September - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, von 10 bis 13 Uhr

Offenbach

8. September - Schnäppchenmarkt am Ring Center, Odenwaldring 70, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

7. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Petersberg

8. September - Flohmarkt am Justus-Liebig-Center, Pacelliallee, von 8 bis 16 Uhr

Pohlheim

8. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, von 8 bis 15 Uhr

8. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Volkshalle Watzenborn-Steinberg, von 11 bis 14 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

7. September - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Weckesheim, von 14 bis 16 Uhr

Rodenbach

8. September - Antik-/Trödel- und Flohmarkt, am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Rodgau

8. September - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Dudenhofen, von 10 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 9 Uhr

Rüsselsheim

7.September - Modellbaubörse und Teilemarkt im Opel-Kongresszentrum N50, von 10 bis 15.30 Uhr

Schöneck

8. September - Kilianstädter Trödelhöfe, rund um den Platz der Republik, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

5. September - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wehrheim

8. September - Flohmarkt auf dem Festplatz „Wiesenau“, von 8 bis 15 Uhr

Weiterstadt

6. September - Flohmarkt in der alten Tennishalle, Am Aulenberg 2-10, von 19 bis 23 Uhr

Wetzlar

7. September - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

8. September - Flohmarkt am Baumarkt in der Altenberger Straße 24, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

4. September - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

8. September - Antikmarkt am Adler Center, Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

Wölfersheim

7. September - Höfeflohmarkt im Ortskern von Södel, von 9 bis 16 Uhr

