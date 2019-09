Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

21. September - Höfeflohmarkt im Usinger Weg, Kirdorf, von 10 bis 15 Uhr

Bad König

21./22. September - Flohmarkt am Kurparksee, am Samstag von 7 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7 bis 16 Uhr

Bad Nauheim

22. September - Antik- & Sammlermarkt im Sprudelhof, von 10 bis 17 Uhr

22. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz Steinfurth, von 10 bis 16 Uhr

22. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Frauenwaldhalle, Nieder-Mörlen, von 13 bis 16.30 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Bad Soden-Salmünster

22. September - Flohmarkt, Am Palmusacker 10, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

22. September - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Büdinger Straße, von 8 bis 15 Uhr

22. September - Flohmarkt rund ums Kind im Kulturforum Dortelweil, von 14 bis 16.30 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Darmstadt

21. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

21. September - Hofflohmarkt in der Händelstraße 69-85, Wixhausen, von 10 bis 15 Uhr

Dietzenbach

22. September - Flohmarkt am Gartencenter, Albert-Einstein-Straße 1, von 8 bis 15 Uhr

Echzell

21. September - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind, im Bürgerhaus Bingenheim, von 9.30 bis 11.30 Uhr

Egelsbach

22. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Kurt-Schumacher-Ring 4, von 10 bis 17 Uhr

Erlensee

20. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Erlenhalle, von 19 bis 21.30 Uhr, für Schwangere ab 18.30 Uhr

20. September - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

17. September - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

Eschwege

21. September - Hofflohmarkt in der Hauptstraße 16, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

19./21. September - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

21. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

21. September - Flohmarkt im Kinderzentrum in der Hanauer Landstraße 17, von 15 bis 17.30 Uhr

21. September - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

21. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita Kaleidoskop, An den Mühlwegen 50, von 15.30 bis 18 Uhr

21. September - Haus- & Gartenflohmarkt auf dem Platz vor der Philippusgemeinde und im Ortsteil Riederwald, von 11 bis 15 Uhr

21. September - Höfeflohmarkt im Ortskern von Niederursel, von 10 bis 16 Uhr

22. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

22. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

22. September - Flohmarkt auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, ab 13 Uhr

22. September - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindesaal St. Antonius, Bettinastraße 26, von 12 bis 15 Uhr

22. September - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind im ev. Gemeindezentrum Hausen, Alt Hausen 3, von 11 bis 14.30 Uhr

Gersfeld

22. September - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in und um die Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Hanau

21. September - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

21. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Höchst im Odenwald

22. September - Flohmarkt in der Haselburghalle, Hummetroth, von 11 bis 16 Uhr

Karben

22. September - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 7 bis 15 Uhr

Kassel

21./22. September - Flohmarkt auf dem Festplatz Schwanenwiese, von 9 bis 16.30 Uhr

Kelkheim

22. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita Regenbogen, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Lampertheim

17./21. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

21. September - Flohmarkt vor dem Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Maintal

21. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

21. September - Privater Garagenflohmarkt in der Goethestraße 106, Bischofsheim, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

21. September - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mörfelden-Walldorf

21. September - Modellautobörse in der Stadthalle Walldorf, von 9.30 bis 14.30 Uhr, Eintritt: 4,50 Euro

Mühlheim

18. September - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

22. September - Flohmarkt rund ums Kind und Fahrradbasar an der Montessori-Schule, Carl-Zeiss-Straße 64, von 12 bis 15 Uhr

Nidderau

22. September - Flohmarkt in der Willi-Salzmann-Halle, Windecken und im Ortskern von Windecken, von 10 bis 15 Uhr

Ober-Mörlen

22. September - Höfeflohmarkt im gesamten Ortskern, von 11 bis 16 Uhr

Offenbach

21. September - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

22. September - Trödelmarkt am Baumarkt in der Mühlheimer Straße 325, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

21. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Rodgau

22. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Udenhoutstraße, Weißkirchen, von 10 bis 16 Uhr

Rosbach v.d.H.

22. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Adolf-Reichwein-Halle, Bei den Junkergärten 2, von 15 bis 17 Uhr

Seligenstadt

19. September - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Stadtallendorf

21. September - Flohmarkt rund ums Kind im Pfarrheim, Niederklein, von 12.30 bis 15 Uhr

22. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Herrenwaldstraße 6a, von 8 bis 15 Uhr

Usingen

21. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Buchfinkenschule Eschbach, von 13 bis 15.30 Uhr

Wetzlar

21. September - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

22. September - Flohmarkt am Großmarkt, Hörnsheimer Eck, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

18. September - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

21. September - Flohmarkt im Schlosspark Biebrich, Parkfeld, von 7 bis 14 Uhr

22. September - Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt im Ostring 2, Nordenstadt, von 8 bis 16 Uhr

22. September - Trödelmarkt, Alte Schmelze Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

Wolfhagen

22. September - Dorfflohmarkt auf dem Dorfplatz an der Kirche und in den Gassen zum Bürgertreff, Wenigenhasungen, von 14 bis 18 Uhr

