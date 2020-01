Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Vilbel

2. Februar - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind, im KuS-Forum Dortelweil, von 13 bis 16.30 Uhr

Darmstadt

1. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Technologiepark in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

1. Februar - Büchermarkt in der Elisabethenstraße 13, Sprendlingen, von 10 bis 14 Uhr

2. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

Eschborn

2. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Ginnheimer Straße 18, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

1. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, Am Martinszehnten, von 13 bis 17 Uhr

1. Februar - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

1. Februar - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

Gersfeld

2. Februar - Flohmarkt in und um die Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

2. Februar - Antik- & Trödelmarkt in den Hessenhallen, ab 8 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Griesheim (bei Darmstadt)

2. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Zusestraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Gerau

2. Februar - Kleiderwechsel 3.0 - Basar von Frauen für Frauen, in der Stadthalle, von 13 bis 17 Uhr

Hanau

2. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Oderstraße, Hanau-Nord, von 10 bis 16 Uhr

Kassel

1./2. Februar - Flohmarkt in der Tiefgarage in der Heinrich-Plett-Straße, jeweils ab 8.30 Uhr

Kelkheim

1. Februar - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Lampertheim

28. Januar/1. Februar - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Marburg

1. Februar - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

29. Januar - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neckarsteinach

2. Februar - Flohmarkt in der Vierburgenhalle, von 11 bis 17 Uhr

Nidderau

2. Februar - Modellbahn- & Spielzeugbörse im Bürgerhaus Ostheim, von 10 bis 15 Uhr

Offenbach

1. Februar - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

2. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

1. Februar - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Reiskirchen

2. Februar - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B49, von 8 bis 15 Uhr

Rüsselsheim

2. Februar - Anglerflohmarkt in der Tanzport- und Gymnastikhalle, Johann-Sebastian-Bach-Straße 55, ab 9 Uhr

Schöneck

2. Februar - Vorsortierter Kinderflohmarkt im Bürgertreff Kilianstädten, von 11 bis 15 Uhr

Wetzlar

1. Februar - Trödelmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

2. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen