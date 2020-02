Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

15./16. Februar - Antik- & Sammlermarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Bürstadt

15./16. Februar - Flohmarkt in der Sporthalle, Bobstadt, St.-Josef-Straße, jeweils von 9 bis 15 Uhr

Darmstadt

15. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Technologiepark in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

13./15. Februar - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

15./16. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, Am Martinszehnten, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

15./16. Februar - Zierfisch- & Wasserpflanzenbörse, am Wasserturm in der Kilianstädter Straße, Fechenhheim, am Samstag von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr

15. Februar - Flohmarkt beim VAMV, Adalbertstraße 15-17, von 10 bis 17 Uhr

15. Februar - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

16. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

16. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

Fulda

16. Februar - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Am Rosengarten, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

16. Februar - Puppen-/Bären- & Spielzeugbörse, in der Kongresshalle, Berliner Platz 2, von 11 bis 16 Uhr

Hadamar

16. Februar - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 9 bis 16 Uhr

Hattersheim

16. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Hungen

16. Februar - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Gießener Straße, von 8 bis 15 Uhr

Kelkheim

16. Februar - Mädchensachen-Flohmarkt in der Stadthalle, von 11 bis 16 Uhr

Lampertheim

11./15. Februar - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Limburg

16. Februar - Floh- & Trödelmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

15. Februar - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mörfelden-Walldorf

15. Februar - Bücherflohmarkt der Stadtbücherei, in der Stadthalle, von 9 bis 13 Uhr

Mühlheim

12. Februar - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidderau

16. Februar - Flohmarkt in der Willi-Salzmann-Halle, Windecken, von 10 bis 15 Uhr

Oberursel

15./16. Februar - Flohmarkt im Foyer des Haus Emmaus, Ebertstraße 13, jeweils von 13 bis 17 Uhr

Offenbach

15. Februar - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

15. Februar - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Selters

16. Februar - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind, im Sportheim Haintchen, von 10 bis 12 Uhr, für Schwangere ab 9 Uhr

Tann

15./16. Februar - Floh- & Antikmarkt in der Halle, am Galgenberg 4, jeweils von 11 bis 17 Uhr

Vellmar

16. Februar - Modellbahn-/Modellautofachmarkt in der Mehrzweckhalle Frommershausen, von 10 bis 15 Uhr

Wetzlar

15. Februar - Trödelmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

16. Februar - Floh- & Trödelmarkt, Alte Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

