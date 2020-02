Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

29. Februar - Ladies-Flohmarkt im Erika-Pitzer-Begegnungszentrum, von 18 bis 20 Uhr

Bad Orb

1. März - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz und in der Kurparkallee, von 10 bis 17 Uhr

Birkenau

29. Februar - Flohmarkt rund ums Kind in der Südhessenhalle, Reisen, von 10 bis 13 Uhr

Cölbe

1. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Mehrzweckhalle Bürgeln, von 11 bis 13.30 Uhr

29. Februar - Frau-zu-Frau-Basar in der Mehrzweckhalle Bürgeln, von 15 bis 17.30 Uhr

Darmstadt

29. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Technologiepark in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

1. März - Trödelmarkt im Bürgerhaus Sprendlingen, von 9.30 bis n 15.30 Uhr

Erlensee

1. März - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

27./29. Februar - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

29. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, Am Martinszehnten, von 13 bis 17 Uhr

29. Februar - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

29. Februar - Ladies Night – Frauenflohmarkt im Gemeindehaus St. Ignatius, Gärtnerweg 60, von 17 bis 21 Uhr

Fritzlar

29. Februar/1. März - Flohmarkt in der Stadthalle, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Gelnhausen

1. März - Flohmarkt im Uferweg 12, von 8 bis 16 Uhr

1. März - Modellbahn-/Modellauto- & Spielzeugmarkt in der Kinzighalle, Roth, von 10 bis 15 Uhr

Gießen

1. März - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Ferniestraße 4, Schiffenberger Tal, von 8 bis 15 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

1. März - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Zusestraße, von 10 bis 16 Uhr

Hanau

1. März - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Oderstraße 21, Hanau-Nord, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

29. Februar - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kelkheim

29. Februar - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Lampertheim

25./29. Februar - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Marburg

1. März - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus St. Peter und Paul, Biegenstraße 18, von 11 bis 14 Uhr

29. Februar - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

26. Februar - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neckarsteinach

1. März - Flohmarkt in der Vierburgenhalle, von 11 bis 17 Uhr

Nidderau

1. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Willi-Salzmann-Halle, Windecken, von 14 bis 16 Uhr

Offenbach

1. März - Floh- & Trödelmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

29. Februar - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Schwalbach

28. Februar - Kommunions- & Konfirmationskleiderbasar im kath. Gemeindehaus St. Pankratius, Taunusstraße 13, von 17 bis 19 Uhr

Wiesbaden

1. März - Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

29. Februar - Kinder- & Teenie-Basar im Ferrutiushaus, Herrenstraße 13, von 10.30 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

Wölfersheim

29. Februar - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind, in der Mehrzweckhalle Berstadt, von 15 bis 17 Uhr, für Schwangere ab 14.30 Uhr

Wolfhagen

29. Februar - Fahrradbörse mit Fahrrädern, Rollern, Bobby-Cars, Inlinern, Mopeds u.a., in der Kurfürstenstraße 59, von 13 bis 15 Uhr

Wöllstadt

1. März - Flohmarkt in der Römerhalle Nieder-Wöllstadt, von 9 bis 14 Uhr

