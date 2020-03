Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

6. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Hölderlin-Schule, Hessenring 156, ab 16 Uhr

Bad Vilbel

7. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Sporthalle Heilsberg, Carl-Schurz-Straße 33, von 13 bis 15 Uhr

Brensbach

7. März - Flohmarkt für Damen- & Herrenkleidung, im Gemeindezentrum, von 13 bis 16 Uhr

8. März - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindezentrum, von 13 bis 16 Uhr, mit Mutterpass ab 12 Uhr

Bruchköbel

6. März - Flohmarkt für Jugendkleidung ab Gr. 128, Spielsachen und Trödel, im Bürgerhaus Oberissigheim, von 18.30 bis 20.30 Uhr

7. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Oberissigheim, von 15 bis 17 Uhr

Darmstadt

7. März - Floh- & Trödelmarkt am Technologiepark in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

3. März - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 13 Uhr

8. März - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Praunheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Flörsheim

7. März - Floh- & Trödelmarkt im ev. Gemeindezentrum, Erzbergerstraße 13a, von 10 bis 13 Uhr

Frankfurt

5./7. März - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

7. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, Am Martinszehnten, von 13 bis 17 Uhr

7. März - Flohmarkt am Mainkai, von 9 bis 14 Uhr

7. März - Flohmarkt rund ums Kind im ev. Gemeindezentrum Bergen, Am Königshof 5, von 11 bis von 13.30 bis Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

7. März - Flohmarkt rund ums Kind im Saalbau Bornheim, von 13 bis 16 Uhr

7. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita 96, in den Schafgärten 23, Harheim, von 13 bis 15.30 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

7. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind, im Kinderzentrum n der Milseburgstraße 32, von 11 bis 14 Uhr

8. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

8. März - Selbstverkäuferflohmarkt für Kinder, im Vereinsheim, Golfstraße 17, von 11 bis 13 Uhr

Friedberg

8. März - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Gersfeld

8. März - Flohmarkt in und um die Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Gründau

8. März - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Heppenheim

7. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Homberg (Efze)

8. März - Antik- & Trödelmarkt im Messepark, von 9 bis 16 Uhr

Karben

7. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Petterweil, von 11 bis 14 Uhr

Lahnau

8. März - Flohmarkt rund ums Kind im Dorfgemeinschaftshaus Waldgirmes, von 10.30 bis 13 Uhr

Lampertheim

3./7. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

8. März - Puppen-/Bären- & Spielzeugbörse, in der Neuen Stadthalle, von 11 bis 16 Uhr

Marburg

7. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

4. März - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

8. März - Flohmarkt in der Sporthalle des TSV Lämmerspiel, Offenbacher Weg, von 10 bis 13 Uhr

Nidderau

8. März - Flohmarkt in der KuS-Halle, Heldenbergen, von 10 bis 15 Uhr

Niederdorfelden

8. März - Flohmarkt um Bürgerhaus, von 11 bis 14 Uhr

Oberursel

7. März - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei., von 10 bis 13 Uhr

Offenbach

7. März - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

8. März - Schnäppchenmarkt am Ring Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

7. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Pohlheim

8. März - Flohmarkt am Einkaufszentrum „Neue Mitte“, Watzenborn-Steinberg, von 8 bis 15 Uhr

Rodenbach

8. März - Antik-/Trödel- & Flohmarkt, am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Rodgau

8. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Dudenhofen, von 10 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 9 Uhr

Rüsselsheim

7. März - Flohmarkt im Neubau des Max-Planck-Gymnasiums, Joseph-Haydn-Straße 1, von 13 bis 16 Uhr

Schaafheim

8. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Kulturhalle, von 15 bis 17 Uhr

Trebur

8. März - Flohmarkt in der TV Halle, Hauptstraße 60, von 10.30 bis 15 Uhr

Waldeck

7./8. März - Flohmarkt in der Stadthalle Sachsenhausen, am Samstag von 10 bis 17 und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Wehrheim

8. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz „Wiesenau“, von 8 bis 15 Uhr

Wetzlar

7. März - Trödelmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

8. März - Floh- & Trödelmarkt am Hörnsheimer Eck, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

8. März - Antikmarkt am Adler Center, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen