Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

14./15. März - Antik- & Sammlermarkt, in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Bad Nauheim

14./15. März - Bücher- & Medienflohmarkt, im Pfarrheim Maria Himmelfahrt, am Samstag von 15.30 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 12.30 Uhr

15. März - Antik- & Sammlermarkt im Sprudelhof, von 10 bis 17 Uhr

Bad Orb

15. März - Flohmarkt im Gartensaal der Konzerthalle, von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

15. März - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, Zeppelinstraße 25, Massenheim, von 8 bis 15 Uhr

Butzbach

15. März - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Darmstadt

14. März - Floh- & Trödelmarkt am Technologiepark in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

15. März - Trödelmarkt in der Philipp-Köppen-Halle, von 9.30 bis 15.30 Uhr

Eichenzell

15. März - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Am Rhönhof, Welkers, von 8 bis 16 Uhr

Erbach

15. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Eschborn

10. März - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 13 Uhr

Flörsheim

13./14. März - Medienflohmarkt in der Erzbergerstraße 13a, am Samstag von 18 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 13 Uhr

Frankfurt

12./14. März - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

13. März - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

14./15. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, Am Martinszehnten, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

14. März - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

14. März - Flohmarkt rund ums Kind im Saalbau Bornheim, von 13 bis 16 Uhr

14. März - Flohmarkt rund ums Kind in der KiTa Fuchshohl, Fuchshohl 1, von 14 bis 17 Uhr

14. März - Frauenflohmarkt, Am Königshof 7, Bergen, von 17 bis 20 Uhr

14. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Mauritiusstraße 10, Schwanheim, von 10 bis 12 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

15. März - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

15. März - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

Hadamar

15. März - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 9 bis 16 Uhr

Hanau

14. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Mehrzweckhalle Mittelbuchen, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Hasselroth

13. März - Teeniebasar in der Friedrich-Hofacker-Halle, Niedermittlau, von 14 bis 16 Uhr

Hattersheim

15. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

14. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Karben

13. März - Flohmarkt im Bürgerzentrum, von 18 bis 20 Uhr

Kelkheim

14. März - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

14. März - Flohmarkt rund ums Kind im Franziskus-Haus Hornau, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

15. März - Mädchensachen-Flohmarkt in der Stadthalle, von 11 bis 16 Uhr

Königstein

15. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Turnhalle Mammolshain, Schulstraße 5, von 10 bis 12 Uhr

Lampertheim

10./14. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Limburg

15. März - Floh- & Trödelmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

14. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

11. März - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Münster

14. März - Flohmarkt in der Gersprenzhalle, von 12.30 bis 16 Uhr

Niddatal

14. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Assenheim, von 9 bis 12 Uhr, für Schwangere ab 8.30 Uhr

Obertshausen

14. März - Flohmarkt im Bürgerhaus Hausen, von 8 bis 13 Uhr, Eintritt: 1 Euro

Oberursel

11. bis 14. März - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, zu den regulären Öffnungszeiten

Offenbach

14. März - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

14. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Rödermark

14. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind, in der Halle Urberach, Am Schellbusch 1, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere von 12.30 bis 13.30 Uhr

Rosbach v.d.H.

15. März - Antik- & Trödelmarkt, am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Roßdorf

15. März - Flohmarkt für große Größen, im Bürgerhaus Gundernhausen, von 13 bis 16 Uhr

15. März - Modellbahnmarkt in der Rehberghalle, von 10 bis 15 Uhr

Seligenstadt

15. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Froschhausen, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

Weimar

15. März - Damen-Secondhand-Basar im Bürgerhaus Niederwalgern, von 11 bis 16 Uhr

Weiterstadt

15. März - Flohmarkt im Bürgerhaus Gräfenhausen, von 9.30 bis 14 Uhr

Wetzlar

14. März - Trödelmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

15. März - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, Altenbergerstraße 26, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

15. März - Floh- & Trödelmarkt, Alte Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

