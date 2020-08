Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Weitere Informationen Corona-Regeln für Flohmarktveranstaltungen Auf Flohmärkten und ähnlichen Veranstaltungen in Hessen sind die aktuellen Abstandsregelungen einzuhalten und Mund und Nase mit einer geeigneten Maske oder einem vergleichbaren Schutz zu bedecken. Dies gilt sowohl für Besucher*innen als auch für Verkäufer*innen. Ende der weiteren Informationen

Darmstadt

29. August - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

30. August - Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Eschollbrücker Straße, von 10 bis 16 Uhr

Erlensee

28. August - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 7 bis 13 Uhr

Eschborn

25. August - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

27. August - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

29. August - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

29. August - Flohmarkt beim VAMV, Adalbertstraße 15-17, von 10 bis 18 Uhr

29. August - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

Gießen

29. August - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr

30. August - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Pistorstraße, Schiffenberger Tal, von 7 bis 15 Uhr

Grebenhain

30. August - Hofflohmarkt in der Ober-Mooser-Straße 33, Bermuthshain, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

26./29. August - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, am Mittwoch von 8 bis 15 Uhr und am Samstag von 7 bis 14 Uhr

Kelkheim

30. August - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Lise-Meitner-Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

29. August - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

28. August - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 6 bis 15 Uhr

Mörfelden-Walldorf

29. August - Trödelmarkt auf dem Festplatz, In der Trift, von 7 bis 13.30 Uhr

Ortenberg

29. August - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 6 bis 14 Uhr

Seligenstadt

27. August - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wetzlar

29. August - Trödelmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen