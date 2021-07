Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag. Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten.

Alsfeld

17./18. Juli - Antik- & Sammlermarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Erlensee

16. Juli - Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 6 bis 13 Uhr

Frankfurt

17. Juli - Hofflohmarkt in der Spessartstraße 8, von 11 bis 16 Uhr

Fuldabrück

18. Juli - Flohmarkt am Mobelmarkt in Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Hanau

17. Juli - Floh- & Trödelmarkt an der Wallonisch-Niederländischen Kirche, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

17. Juli - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Künzell

18. Juli - Schallplattenflohmarkt im Edelzeller Weg 17, von 10 bis 14 Uhr

Maintal

17. Juli - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Neuberg

17./18. Juli - Privater Hof- und Garagenflohmarkt in der Industriestraße 4 & 7, jeweils von 9 bis 16 Uhr

Nidda

15. Juli - Flohmarkt im Tierschutzverein, Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Ortenberg

17. Juli - Flohmarkt auf dem Festplatz im Herrngartenweg, von 6 bis 14 Uhr

Seligenstadt

15. Juli - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Villmar

17. Juli - Flohmarkt/Haushaltsauflösung am Güterschuppen am Bahnhof Aumenau, Leistenbachstraße 1, von 10 bis 16 Uhr