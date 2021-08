Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Darmstadt

28. August - Floh- & Trödelmarkt auf den Parkplätzen 5 & 6 des Technologieparks in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

28. August - Hof- & Gartenflohmarkt in der Waldkolonie, von 11 bis 16 Uhr

Erlensee

27. August - Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

24. August - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

26./28. August - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

28. August - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

29. August - Floh- & Trödelmarkt am Hessen Center, von 10 bis 16 Uhr

29. August - Hof- & Gartenflohmarkt in der Wehrheimer Straße, von 11 bis 16 Uhr

29. August - Hofflohmarkt in der Falltorstraße von 18 bis 22, Bornheim, von 11 bis 16 Uhr

Fuldabrück

29. August - Flohmarkt am Möbelmarkt in Bergshausen, von 9 bis 15 Uhr

Heppenheim

28. August - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Immenhausen

29. August - Porzellan- und Glasflohmarkt vor dem Glasmuseum, von 10 bis 17 Uhr

Kelkheim

29. August - Floh- & Trödelmarkt in der Lise-Meitner-Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

28. August - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Nidda

26. August - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Offenbach

28. August - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Pohlheim

29. August - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, von 8 bis 15 Uhr

Rüdesheim

28./29. August - Flohmarkt in der Hauptstraße 48, Aulhausen, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Seligenstadt

26. August - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Weiterstadt

29. August - Floh- & Trödelmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 16 Uhr