Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Bad Nauheim

26. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

25. September - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

24. September - Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 6 bis 13 Uhr

Eschborn

21. September - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

23./25. September - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

25. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

26. September - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

25. September - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

25. September - Hof- & Garagenflohmarkt in der Germanenstraße, von 9 bis 15 Uhr

26. September - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus, Am Wandersmann 2-4, von 10 bis 16 Uhr

Homberg (Efze)

26. September - Flohmarkt für Frauen in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 11 bis 16 Uhr

Karben

26. September - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 7 bis 15 Uhr

Kelkheim

26. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Lise-Meitner-Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Langgöns

26. September - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Lindenbaum, von 8 bis 15 Uhr

Maintal

25. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Mörfelden-Walldorf

25. September - Trödelmarkt auf dem Festplatz, In der Trift, von 6 bis 13 Uhr

Mühlheim

22. September - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

23. September - Flohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Offenbach

25. September - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Schmitten

25. September - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Arnoldshain, von 11 bis 17 Uhr

Seligenstadt

23. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr