Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Angepasst an die jeweilige Corona-Lage kann es auch kurzfristig zu Änderungen und Ausfällen kommen. Daher können wir für die Durchführung der Veranstaltungen keine Gewähr übernehmen. Die jeweilig gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (Corona-Regeln im Überblick).

Darmstadt

4. Dezember - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

3. Dezember - Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 6 bis 13 Uhr

5. Dezember - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

5. Dezember - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Ginnheimer Straße 20, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

2./4. Dezember - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

4. Dezember - Flohmarkt am Bahnhof Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

5. Dezember - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Zusestraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Hanau

5. Dezember - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

4. Dezember - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kelkheim

4. Dezember - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Mühlheim

1. Dezember - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

2. Dezember - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Nidderau

5. Dezember - Modellbahn- & Spielzeugbörse im Bürgerhaus Ostheim, ABGESAGT!

Oberursel

4. Dezember - Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, von 10 bis 13 Uhr

Offenbach

4. Dezember - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

5. Dezember - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

4. Dezember - Flohmarkt auf dem Herrngartengelände, von 6 bis 14 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

5. Dezember - Haus- & Hofflohmarkt in der Borngasse 21, von 8 bis 16 Uhr

Wiesbaden

5. Dezember - Floh- & Trödelmarkt am Äppelallee-Center, Äppelallee 69, von 8 bis 16 Uhr

