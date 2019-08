Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

1. September - Privater Hofflohmarkt in der Louisenstraße 26, von 10 bis 18 Uhr, nicht bei Regen

31. August - Flohmarkt rund ums Kind in der Albin-Göhring-Halle, Ober-Eschbach, Massenheimer Weg 2, von 9 bis 12 Uhr, für Schwangere ab 8.45 Uhr

Bad Vilbel

1. September - Flohmarkt am Bauzentrum in der Zeppelinstraße 25, Massenheim, von 8 bis 15 Uhr

Bürstadt

1. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Die Lächner 6-8, von 8 bis 16 Uhr

Buseck

31. August - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Kulturzentrum, von 11 bis 13.30 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Cölbe

31. August - Dorfflohmarkt im ganzen Ortskern, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

31. August - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

1. September - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

01. September - Sammlerbörse im Bürgerhaus Sprendlingen, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Erlensee

1. September - Flohmarkt am Baumarkt, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

30. August - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

1. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Praunheimer Straße 5-11, von 10 bis 16 Uhr

27. August - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Florstadt

1. September - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

1. September - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Ernst-Wiss-Straße 9, Griesheim, von 10 bis 16 Uhr

29./31. August - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

30. August - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindezentrum der Dornbuschgemeinde, Carl-Goerdeler-Straße 1, von 15 bis 17 Uhr

31. August - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

31. August - Flohmarkt in der Waldschulstraße 142, Griesheim, von 9 bis 14 Uhr

31. August - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

Friedrichsdorf

1. September - Antik- & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Fulda

31. August/1. September - Flohmarkt auf dem Messegelände Galerie, Wolf-Hirth-Straße, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Gelnhausen

1. September - Flohmarkt im Uferweg 12, von 8 bis 16 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

1. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Zusestraße, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Gerau

1. September - Flohmarkt in der Helvetiastraße 1-8, von 9 bis 16 Uhr

Hanau

1. September - Floh- & Trödelmarkt in der Oderstraße, Hanau-Nord, von 10 bis 16 Uhr

01. September - Flohmarkt, am Mainkanal 2, von 11 bis 17 Uhr

31. August - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

31. August - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hungen

1. September - Dorfflohmarkt im Ortskern von Langd, von 10 bis 16 Uhr

Königstein

1. September - Antik- & Trödelmarkt in der Fußgängerzone und im Kurpark, von 7 bis 16 Uhr

Kronberg

1. September - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Berliner Platz, von 12 bis 15 Uhr

Lampertheim

27./31. August - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langgöns

1. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Lindenbaum, von 8 bis 15 Uhr

Lauterbach

1. September - Antik- & Spezialmarkt im Park von Schloss Sickendorf, von 7 bis 16 Uhr

Maintal

31. August - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Mühlheim

28. August - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neu-Isenburg

1. September - Flohmarkt in der Buchenbusch Schule, Kinderbekleidung und Spielzeug, von 14 bis 16.30 Uhr

Offenbach

1. September - Floh- & Trödelmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

31. August - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

1. September - Dorfflohmarkt im Ortskern von Bergheim, von 10 bis 17 Uhr

31. August - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Schwalmstadt

1. September - Flohmarkt am China Messepark, von 9 bis 16 Uhr

Seligenstadt

1. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Froschhausen, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

29. August - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Vellmar

1. September - Modellbahn- & Modellauto-Fachmarkt in der Mehrzweckhalle Frommershausen, von 10 bis 15 Uhr

Waldeck

31. August/1. September - Flohmarkt in der Stadthalle Sachsenhausen, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Wald-Michelbach

1. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wanfried

1. September - Antik- & Trödelmarkt auf dem Festplatz an der B250, von 8 bis 16 Uhr

Wehrheim

28. August - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz „Wiesenau“, von 8 bis 15 Uhr

Wetzlar

31. August - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

1. September - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

28. August - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

31. August - Flohmarkt rund ums Kind im Ferrutiushaus, Kostheim, Herrenstraße, von 10.30 bis -13 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

