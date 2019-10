Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

19./20. Oktober - Antik- & Sammlermarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Bad Nauheim

20. Oktober - Antik- & Sammlermarkt im Sprudelhof, von 10 bis 17 Uhr

Bad Soden-Salmünster

20. Oktober - Flohmarkt, Am Palmusacker 10, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

19. Oktober - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Sporthalle Heilsberg, Carl-Schurz-Straße 33, von 13 bis 15 Uhr

20. Oktober - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Kultur- & Sportforum, Dortelweil, von 13 bis 16.30 Uhr

Bad Wildungen

19. Oktober - Hausflohmarkt in der Pommernstraße 14, von 10 bis 16 Uhr

Bruchköbel

18. Oktober - Flohmarkt im Bürgerhaus Oberissigheim, von 18.30 bis 20.30 Uhr

19. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Oberissigheim, von 15 bis 17 Uhr

Bürstadt

19./20. Oktober - Flohmarkt in der Sporthalle Bobstadt, St.-Josef-Straße, jeweils von 9 bis 15 Uhr

Darmstadt

19. Oktober - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

20. Oktober - Briefmarken-Tauschtreffen im Stadtteilzentrum, Wilhelm-Leuschner-Straße 33, ab 10 Uhr

20. Oktober - Flohmarkt am Gartencenter, Albert-Einstein-Straße 1, von 8 bis 15 Uhr

Echzell

20. Oktober - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

20. Oktober - Flohmarkt am Einkaufszentrum Rhönhof, Welkers, von 8 bis 16 Uhr

Erbach

20. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

18. Oktober - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

15. Oktober - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

17./19. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

19./20. Oktober - Zierfisch- & Wasserpflanzenbörse am Wasserturm in der Kilianstädter Straße, Fechenheim, am Samstag von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr

19. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

19. Oktober - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

20. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Züricher Straße 11, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

20. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

20. Oktober - Flohmarkt auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, ab 13 Uhr

20. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der Golfstraße 17, Niederrad, von 14 bis 16 Uhr

20. Oktober - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 16 Uhr

Friedberg

19. Oktober - XXL-Kleiderbörse ab Gr. 44 in der Straßheimer Straße 5/9, von 11 bis 14 Uhr

Friedrichsdorf

19./20. Oktober - Hofflohmarkt in Burgholzhausen, Alt Burgholzhausen 18, jeweils von 9 bis 18 Uhr

Fulda

19. Oktober - Höfe- & Garagenflohmarkt in der Sonnenstraße 4, von 10 bis 17 Uhr

Gedern

20. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der Festhalle Wenings, von 13 bis 16 Uhr

Gernsheim

19. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind, in der Stadthalle, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Gießen

20. Oktober - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Ferniestraße 4, Schiffenberger Tal, von 8 bis 15 Uhr

Hanau

19. Oktober - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

19. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Karben

20. Oktober - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 7 bis 15 Uhr

Kassel

20. Oktober - Flohmarkt am Möbelhaus in der Heinrich-Hertz-Straße, ab 9 Uhr

Kirchhain

20. Oktober - Briefmarken-Tauschtag im Dorfgemeinschaftshaus Betziesdorf, von 9 bis 13 Uhr

Kriftel

19. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind im Foyer des Rat- und Bürgerhauses, Frankfurter Straße 33, von 9.30 bis 12 Uhr

Lampertheim

15./19. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

19. Oktober - Flohmarkt vor dem Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Langenselbold

20. Oktober - Flohmarkt am Möbelhaus, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 15 Uhr

Maintal

19. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

19. Oktober - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

16. Oktober - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

20. Oktober - Hofflohmarkt in der Lämmerspieler Straße 48, von 11 bis 17 Uhr

Münster

19. Oktober - Flohmarkt in der Gersprenzhalle, von 12.30 bis 16 Uhr

Nidderau

20. Oktober - Flohmarkt im Bürgerhaus Ostheim, von 12 bis 16 Uhr

Obertshausen

19. Oktober - Flohmarkt im Bürgerhaus Hausen, von 8 bis 13 Uhr, Eintritt: 1 Euro

Oestrich-Winkel

19. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind im Pfarrzentrum in der Rheinstraße 19, von 14 bis 16 Uhr

Offenbach

19. Oktober - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

20. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind, Seligenstädter Straße 34, Bieber, von 14 bis 16 Uhr

20. Oktober - Trödelmarkt am Baumarkt in der Mühlheimer Straße 325, von 10 bis 16 Uhr

Reiskirchen

20. Oktober - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B49, von 8 bis 15 Uhr

Rodgau

20. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Udenhoutstraße, Weißkirchen, von 10 bis 16 Uhr

Schaafheim

20. Oktober - XL-Second-Hand-Basar für große Größen, Sporthallenstraße 1, von 13 bis 16.30 Uhr

Schwalmstadt

20. Oktober - Flohmarkt am China Messepark, von 9 bis 16 Uhr

Seligenstadt

17. Oktober - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Weimar

20. Oktober - Damen-Second-Hand-Basar im Bürgerhaus Niederwalgern, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

19. Oktober - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

19. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Nauborn, von 13.30 bis 16 Uhr

Wiesbaden

19. Oktober - Flohmarkt im Schlosspark Biebrich, Parkfeld, von 7 bis 14 Uhr

20. Oktober - Trödelmarkt, Alte Schmelze Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

