Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

1./2. November - Hausflohmarkt in der Untergasse 6, am Freitag von 9 bis 15 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr

Bad Orb

3. November - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, Kurparkstraße 1, von 10 bis 17 Uhr

Bad Wildungen

2. November - Hausflohmarkt in der Pommernstraße 14, von 10 bis 16 Uhr

Brensbach

2. November - Flohmarkt für Erwachsenenbekleidunk im Gemeindezentrum, von 13 bis 16 Uhr

3. November - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindezentrum, von 13 bis 16 Uhr, für Schwangere und Mütter mit Säugling ab 12 Uhr

Bürstadt

2. November - Flohmarkt auf dem Stadtmüller-Gelände, Die Lächner 6-8, von 8 bis 16 Uhr

Darmstadt

2. November - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

3. November - Briefmarken-Tauschtag im Stadtteilzentrum, Wilhelm-Leuschner-Straße 33, ab 10 Uhr

3. November - Tauschtag für Briefmarken, Belege, Ansichtskarten und Münzen, im Capitol, ab von 8.30 bis Uhr

Dornburg

2. November - Vorsortierter Spielzeugflohmarkt im Pfarrzentrum Dorndorf, von 10.30 bis 12 Uhr

Dreieich

3. November - Kram- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

Erbach

3. November - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

2. November - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

3. November - Flohmarkt am Baumarkt, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

3. November - Modellbahnbörse im Neuen Löwen, von 10 bis 15 Uhr

3. November - Trödelmarkt in der Erlenhalle, von 8 bis 16 Uhr

Eschborn

29./31. Oktober - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, jeweils von 8 bis 13 Uhr

Flörsheim

2. November - Floh- & Trödelmarkt im ev. Gemeindezentrum, Erzbergerstraße 13a, von 10 bis 13 Uhr

Florstadt

3. November - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

2./3. November - Flohmarkt im ev. Gemeindehaus, Carl-Goerdeler-Straße 1, Dornbusch, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14 Uhr

2. November - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

2. November - Flohmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz in Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

2. November - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

2. November - Flohmarkt in der Waldschulstraße 142, Griesheim, von 9 bis 14 Uhr

3. November - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Ernst-Wiss-Straße 9, Griesheim, von 10 bis 16 Uhr

3. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Eugen-Hartmann-Straße 7, Praunheim, von 10 bis 16 Uhr

31. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

Friedberg

3. November - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Fritzlar

2./3. November - Flohmarkt in der Stadthalle, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Gelnhausen

3. November - Flohmarkt im Uferweg 12, von 8 bis 16 Uhr

Gersfeld

3. November - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in und um die Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

3. November - Antik- & Trödelmarkt in den Hessenhallen, von 8 bis 15 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Griesheim (bei Darmstadt)

3. November - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Zusestraße, von 10 bis 16 Uhr

Hainburg

3. November - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind, in der Radsporthalle, Uferstraße 19, Klein-Krotzenburg, von 11 bis 13.30 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Hanau

2. November - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

3. November - Floh- & Trödelmarkt in der Oderstraße, Hanau-Nord, von 10 bis 16 Uhr

Heidenrod

3. November - Flohmarkt in der Gemeindehalle Grebenroth, von 14 bis 17 Uhr

Heppenheim

2. November - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hirzenhain

3. November - Privater Hof- & Hallenflohmarkt, Am Wannenberg 8, von 9 bis 17 Uhr

Lampertheim

29. Oktober/2. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Limburg

3. November - Kram- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

2. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

2. November - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

3. November - Flohmarkt in der Sporthalle des TSV Lämmerspiel, von 10 bis 13 Uhr

30. Oktober - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neckarsteinach

3. November - Flohmarkt in der Vierburgenhalle, von 11 bis 17 Uhr

Nidderau

3. November - Spielzeugflohmarkt im Bürgerhaus Ostheim, von 14 bis 16 Uhr

Offenbach

2. November - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

3. November - Floh- & Trödelmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

2. November - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Pohlheim

3. November - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, von 8 bis 15 Uhr

Reichelsheim/Odenwald

2./3. November - Ski-Basar in der Turnhalle der Reichenberg-Schule, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Rodgau

3. November - Flohmarkt im Bürgerhaus Nieder-Roden, von 10 bis 15 Uhr

Schwalmstadt

3. November - Flohmarkt am China Messepark, von 9 bis 16 Uhr

Seeheim-Jugenheim

2. November - Flohmarkt rund ums Kind in der Bürgerhalle Jugenheim, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Seligenstadt

31. Oktober - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wetzlar

2. November - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

3. November - Kram- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

