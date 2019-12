Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

8. Dezember - Spielzeugflohmarkt im Rosensaal, Steinfurth, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Burghaun

8. Dezember - Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 16 Uhr

Bürstadt

7./8. Dezember - Flohmarkt in der Sporthalle Bobstadt, St. Josef-Straße, jeweils von 9 bis 15 Uhr

Darmstadt

7. Dezember - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Flörsheim

7. Dezember - Floh- & Trödelmarkt im ev. Gemeindezentrum, Erzberger Straße 13a, von 10 bis 13 Uhr

Frankfurt

5./7. Dezember - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

7.Dezember - Flohmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

7. Dezember - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

8. Dezember - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 10 bis 16 Uhr

8. Dezember - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

7./8. Dezember - Scheunenflohmarkt, Alt Burgholzhausen 18, jeweils von 9 bis 18 Uhr

Fritzlar

7./8. Dezember - Flohmarkt in der Stadthalle, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 178 Uhr

Gersfeld

8. Dezember - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in und um die Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Groß-Gerau

6./7. Dezember - Hausflohmarkt in der Walther-Rathenau-Straße 6, am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr

8. Dezember - Flohmarkt in der Helvetiastraße 1, von 9 bis 16 Uhr

Groß-Zimmern

8. Dezember - Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

8. Dezember - Flohmarkt am Möbelhaus in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hadamar

8. Dezember - Trödelmarkt in der Stadthalle, von 9 bis 17 Uhr

Hanau

7. Dezember - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

7. Dezember - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hirzenhain

7. Dezember - Privater Flohmarkt, Am Wannberg 8, von 9 bis 17 Uhr

Lampertheim

3./7. Dezember - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Mühlheim

4. Dezember - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neu-Isenburg

8. Dezember - Filmbörse in der Hugenottenhalle, von 11 bis 15 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Nidderau

8. Dezember - Modellbahn- & Spielzeugbörse im Bürgerhaus Ostheim, von 10 bis 15 Uhr

Offenbach

7. Dezember - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

8. Dezember - Schnäppchenmarkt am Ring Center, Odenwaldring 70, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

7. Dezember - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Tann

7./8. Dezember - Floh- & Antikmarkt in der alten Weberei, Am Galgenberg 4, jeweils von 11 bis 17 Uhr

Usingen

7. Dezember - Privater Hallenflohmarkt in der Weilburger Straße 22, von 10 bis 13 Uhr

Wetzlar

7. Dezember - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

8. Dezember - Antikmarkt am Adler Center, Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

Wölfersheim

6. Dezember - Bücherflohmarkt, Haingraben 15a, Melbach, von 17 bis 21 Uhr

