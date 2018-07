Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Vilbel

5. August - Flohmarkt am Möbelmarkt in Dortelweil, Industriestraße 2, von 8 bis 15 Uhr

Bürstadt

5. August - Flohmarkt auf dem Beethovenplatz, von 8 bis 16 Uhr

Darmstadt

4. August - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

5. August - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

Eschborn

31. Juli/5. August - - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, am Dienstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Florstadt

5. August - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße 12, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

2./4. August - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

4. August - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

4. August - Flohmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

4. August - Flohmarkt, Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

4. August - Kinderfest im Sportzentrum Eschborn, S-Bahn-Station Eschborn, von 14 bis 17 Uhr

5. August - Modell- & Spielzeugmarkt in der Jahrhunderthalle, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Freigericht

3./4. August - Trödelmarkt in der Industriestraße 13, Altenmittlau, jeweils von 19 bis 22 Uhr

5. August - Flohmarkt auf dem Gelände des MSC, Barbarossastraße 61, von 8 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

5. August - Antik- & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Gelnhausen

5. August - Flohmarkt, Uferweg 12, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

5. August - Flohmarkt am Einkaufszentrum Westoria, Gottlieb-Daimler-Straße 27, von 8 bis 15 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

5. August - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Zusestraße, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

3. August - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

5. August - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Oderstraße, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

4. August - Floh- und Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kassel

4. August - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, von 10 bis 17 Uhr

Künzell

5. August - Flohmarkt im Frankengrund, von 9 bis 17 Uhr

Lampertheim

31. Juli/4. August - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Lauterbach

5. August - Antik- & Spezialmarkt im Park von Schloss Sickendorf, von 7 bis 16 Uhr

Maintal

4. August - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstr 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

4. August - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

1. August - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Oberursel

5. August - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, An den drei Hasen 55, von 7 bis 15 Uhr

Offenbach

4. August - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

5. August - Floh- & Trödelmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

4. August - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Pohlheim

5. August – Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, von 8 bis 16 Uhr

Reichelsheim

5. August - Dorfflohmarkt im Ortskern, 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

2. August - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Usingen

5. August - Flohmarkt am Baumarkt im Achtzehnmorgenweg 10, von 8 bis 15 Uhr

Wetzlar

4./5. August - Flohmarkt, Heimisches Grundstück, Frankfurter Straße Büblingshausen, von 8 bis 17 Uhr

4. August - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

1. August - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz am Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

5. August - Flohmarkt am Möbelmarkt, in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

