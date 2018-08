Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

18./19. August - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Bad Soden-Salmünster

19. August - Flohmarkt, Am Palmusacker 10, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

18./19. August - Flohmarkt im Pfarrzentrum St.Nikolaus, jeweils von 14 bis 19 Uhr

Baunatal

19. August - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Fuldastraße, von 10 bis 16 Uhr

Butzbach

19. August - Floh- & Antikmarkt am Baumarkt im Industriegebiet Ost, von 6 bis 15.30 Uhr

Darmstadt

18. August - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dieburg

19. August - Floh- & Trödelmarkt im Dammweg 2, von 8 bis 14 Uhr

Echzell

19. August - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 14 Uhr

Erbach

19. August - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Eschborn

14. August - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Florstadt

18. August - Flohmarkt in der Friedberger Landstraße 31, von 10 bis 15 Uhr

Frankfurt

16./18. August - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

18./19. August - Zierfisch- & Wasserpflanzenbörse in der Kilianstädter Straße, am Wasserturm, Fechenheim, am Samstag von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr

18. August - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

18. August - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

19. August - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Züricher Straße, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

19. August - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

19. August - Flohmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

19. August - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 15 Uhr

19. August - Flohmarkt auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, ab 13 Uhr

19. August - Gartenflohmarkt in der Albert-Schweitzer-Siedlung, Eschersheim, von 10 bis 16 Uhr

19. August - Private Haus- & Hofflohmärkte im Stadtteil Rödelheim, ab 11 Uhr

Fulda

18. August - Flohmarkt auf der Flemingstraße 10, Münsterfeld, von 10 bis 17 Uhr

19. August - Flohmarkt am Einkaufszentrum am Rhönhof, von 8 bis 17 Uhr

Fuldabrück

19. August - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 10 bis 17 Uhr

Gießen

19. August - Flohmarkt beim Möbelmarkt in der Philipp-Reis-Straße, von 8 bis 16 Uhr

Gründau

17. August - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Heppenheim

18. August - Floh- und Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Karben

19. August - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Am Warthweg, von 8 bis 15 Uhr

Kassel

18. August - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, von 10 bis 17 Uhr

Lampertheim

14./18. August - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langenselbold

19. August - Flohmarkt am Logistikzentrum, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 17 Uhr

Limburg

19. August - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Lollar

19. August - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt im Rothweg, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

18. August - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstaße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

19. August - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Industriestraße 6, von 8 bis 15 Uhr

Marburg

18. August - Anwohnerflohmarkt in der Georg-Voigt-Straße, von 10 bis 16 Uhr

18. August - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

15. August - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidderau

19. August - Floh- & Trödelmarkt am Nidder Forum, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

18. August - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

18. August - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Otzberg

19. August - Flohmarkt und Kinderbasar im Schützenhaus an der Otzbergschule, von 10 bis 16 Uhr

Rodgau

19. August - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Udenhoutstraße, Weißkirchen, von 10 bis 16 Uhr

Rosbach v.d.H.

19. August - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Rüsselsheim

19. August - Hofflohmarkt in mehr als 60 Höfen in der Altstadt, von 10 bis 15 Uhr

Schwalmstadt

19. August - Flohmarkt in der Markthalle in der Ernst-Ihle-Straße 7, von 9 bis 17 Uhr

Seligenstadt

16. August - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Weilburg

18./19. August - Flohmarkt auf dem Kirmesplatz in der Limburger Straße, jeweils von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

18. August - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

19. August - Flohmarkt am Baumarkt, Altenbergerstraße 24, Neustadt, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

15. August - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz am Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

18. August - Flohmarkt, im Parkfeld Biebrich, von 7 bis 14 Uhr

19. August - Flohmarkt, Alte Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

19. August - Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Ostring 2, Nordenstadt, von 8 bis 16 Uhr

Wölfersheim

18. August - Bücherflohmarkt im ev. Gemeindehaus Melbach, von 13 bis 17 Uhr

