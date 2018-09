Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

9. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Bei der Nachtweide, Oberau, von 8 bis 14 Uhr

Bad Homburg

8. September - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind im Vereinshaus Gonzenheim, von 9 bis 12 Uhr

Bad Nauheim

9. September - Flohmarkt rund ums Kind im Rosensaal, Steinfurth, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab von 12.30 bis Uhr

Bad Vilbel

9. September - Flohmarkt am Möbelmarkt in Dortelweil, Industriestraße 2, von 8 bis 15 Uhr

Burghaun

9. September - Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Butzbach

9. September - Dorfflohmarkt im Ortskern von Pohl-Göns, ab ca. 10 Uhr

Darmstadt

8. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

8. September - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 8 bis 16 Uhr

Eschborn

4. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Flörsbachtal

8./9. September - Hofflohmarkt mit Gartencafé in der Mühlgasse 4, Kempfenbrunn, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Frankenberg (Eder)

9. September - Privater Flohmarkt auf der Wehrweide, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

4./5. September - PfennigBazar im Domenikanerkloster, jeweils von 10 bis 18.45 Uhr

6./8. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

8. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

8. September - Flohmarkt im Gemeindesaal der Andreasgemeinde, Kirchhainer Straße 2, von 13 bis 17 Uhr

8. September - Flohmarkt rund ums Kind in der ev. KiTa „Sternenwelt“, Bergen-Enkheim, von 11 bis von 13.30 bis Uhr

8. September - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindesaal der St.Ignatius Gemeinde, Gärtnerweg 60, von 14 bis von 16.30 bis Uhr

8. September - Flohmarkt rund ums Kind im kath. Gemeindehaus Mariä Himmelfahrt, Auf der Bein, Griesheim, von 10 bis 14 Uhr

8. September - Flohmarkt rund ums Kind in der kath. Gemeinde St. Jacobus, Mauritiusstraße 10, 10 bis 12 Uhr

8. September - Flohmarkt, Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

9. September - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Züricher Straße, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

9. September - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindezenrum, Alt Hausen 3, von 11 bis von 14.30 bis Uhr

Friedrichsdorf

9. September - Antik- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

8. September - Hofflohmarkt im „Floheim Nord“, nördlich der B26, ab 9 Uhr

8. September - Hof-Flohmarkt-Tag in Höfen, Gärten und auf Grundstücken nördlich der Wilhelm-Leuschner-Straße, von 9 bis 15 Uhr

Groß-Zimmern

9. September - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

7. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hadamar

9. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Mainzer Landstraße 11, von 8 bis 17 Uhr

Hanau

8. September - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 16 Uhr

8. September - Tennis-/Sport- & Freizeit-Flohmarkt in der Mehrzweckhalle Mittelbuchen, von 13.30 bis -von 16.30 bis Uhr

Herborn

9. September - Flohmarkt ohne Neuware, Parkplatz Pumpenfabrik, Littau, von 7 bis 16 Uhr

Hungen

9. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Gießener Straße, ab 8 Uhr

9. September - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Langd, von 10 bis 16 Uhr

Kassel

8./9. September - Flohmarkt auf dem Festplatz Schwanenwiese, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Kelkheim

9. September - Flohmarkt rund ums Kind in der ev. Stephanus-Gemeinde, Am Flachsland 28-30, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab von 13.30 bis Uhr

Künzell

9. September - Flohmarkt, Am Frankengrund, von 9 bis 17 Uhr

9. September - Schallplatten-Flohmarkt, Edelzeller Weg 17, von 10 bis 14 Uhr

Lampertheim

4./8./9. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Modautal

8. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Dorfgemeinschaftshaus Neutsch, von 12 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 11 Uhr

Mühlheim

5. September - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Niedernhausen

8. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Lenzenberghalle Niederseelbach, von 13.30 bis -16 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

Offenbach

8. September - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

9. September - Schnäppchenmarkt (Neu und Gebraucht) am Ring Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

8. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

9. September - Dorfflohmarkt im Ortsbereich Wippenbach, von 10 bis 16 Uhr

Raunheim

9. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Flörsheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Rodenbach

9. September - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Schöneck

9. September - Kilianstädter Trödelhöfe Antik- und Trödelmarkt in Höfen rund um den Platz der Republik, die Wed- und die Untergasse, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

6. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

9. September - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz 8 des Main-Taunus-Zentrums, von 10 bis 16 Uhr

Vellmar

9. September - Modellbahn-/Modellauto- und Spielzeugmarkt in der Mehrzweckhalle Frommershausen, von 10 bis 15 Uhr

Volkmarsen

9. September - Dorfflohmarkt im Ortskern von Ehringen, von 11 bis 17 Uhr

Wehrheim

9. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz Wiesenau, von 8 bis 15 Uhr

Weiterstadt

9. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Rödling, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

8. September - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

9. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Naunheimer Straße, Niedergirmes, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

5. September - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz am Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

9. September - Antikmarkt am Adler Center in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

