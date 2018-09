Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

15./16. September - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Altenstadt

16. September - Hof-Flohmarkt, An der Hollerstaude 35-45, von 10 bis 15 Uhr, (nicht bei Regen)

Bad Hersfeld

15. September - Second-Hand-Kinderkleider-Basar in der Martinskirche, Schlippental, von 13 bis 15 Uhr

Bad Nauheim

16. September - Antik- & Sammlermarkt im Sprudelhof, von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

15./16. September - Großer Hausflohmarkt, Feststraße 23a, von 9 bis 18 Uhr

15. September - Kinderkleiderbasar in der Sporthalle Heilsberg, Carl-Schurz-Straße 33, von 13 bis 15 Uhr

16. September - Flohmarkt rund ums Kind im Kulturforum Dortelweil, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

16. September - Flohmarkt rund ums Kind im Kultur- und Sportforum, Dortelweil, von 14 bis von 16.30 bis Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Beerfelden

23. September - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Butzbach

16. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

15./16. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

15. September - Hofflohmarkt in der Händelstraße 69-85, Wixhausen, von 10 bis 15 Uhr

Dieburg

16. September - Floh- & Trödelmarkt im Dammweg 2, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

15. September - Flohmarkt im Gemeindezentrum St. Martin, Offenbacher Straße 5, von 8 bis 13 Uhr

Echzell

16. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

16. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum am Rhönhof, von 8 bis 17 Uhr

Erlensee

15. September - Privater Hofflohmarkt in der Langstraße 30, von 9 bis 13 Uhr

Eschborn

11. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Florstadt

16. September - Flohmarkt im alten Ortskern zwischen Tankstelle und Niddabrücke, von 9 bis 14 Uhr

16. September - Hofflohmarkt im alten Dorfkern, Nieder-Florstadt, von 9 bis 16 Uhr

Frankfurt

13. bis 16. September - Flohmarkt im Gemeindezentrum Sankt Josef, Berger Straße 135, Donnerstag & Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr

13./15. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

15. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

15. September - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus St. Josef, Eschersheim, Rhaban-Fröhlich-Straße 18, von 14 bis 17 Uhr

15. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Heinrich-Seliger-Schule, Mierendorffstraße 8, Dornbusch, von 14 bis 17 Uhr

15. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita 96, Schafgärten 23, Harheim, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

15. September – Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

15. September - Herbstflohmarkt vom Tierschutzverein, Tierheimgelände Nied, von 10 bis 16 Uhr

16. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Am Riederbruch 10, Riederwald, von 10 bis 16 Uhr

16. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

16. September - Flohmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

16. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 15 Uhr

16. September - Kamerabörse im Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, von 10 bis 16 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Friedberg

16. September - Flohmarkt am Baumarkt, Straßheimer Straße, von 12 bis 18 Uhr

Fuldabrück

16. September - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 10 bis 17 Uhr

Gründau

14. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

16. September - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

15. September - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, 6-16 Uhr

Heppenheim

15. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

16. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Tiergartenstraße, von 9 bis 16 Uhr

Hirschhorn

16. September - Trödelmarkt aud dem Chateau-Landon-Platz, von 8 bis 17 Uhr

Karben

15. September - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Petterweil, von 11 bis 14 Uhr

16. September - Antik-, Trödel-, und Flohmarkt auf dem Parkplatz am Verbrauchermarkt, Am Warthweg, von 8 bis 15 Uhr

Kassel

15./16. September - Flohmarkt in den Messehallen, jeweils von 10 bis 16 Uhr

15. September - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, von 10 bis 17 Uhr

Kronberg

15. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Stadthalle, von 10 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

Lampertheim

11./15. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

16. September - Puppen-, Bären- und Spielzeugbörse in der Stadthalle, von 11 bis 16 Uhr

Maintal

16. September - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Industriestraße 6, von 8 bis 15 Uhr

Marburg

15. September - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mittenaar

15. September - Flohmarkt rund ums Kind im Dorfgemeinschaftshaus Ballersbach, von 14 bis 16 Uhr

Mühlheim

12. September - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Mühltal

15. September - Flohmarkt im Bürgerhaus Nieder-Ramstadt, von 14.30 bis 17 Uhr

Nidderau

16. September - Flohmarkt in der Willi-Salzmann-Halle, rund um die Wartbaumstraße und in der Altstadt von Windecken, von 10 bis 15 Uhr

Offenbach

15. September - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

15. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Rödermark

15. September - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Halle Urberach, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Rosbach v.d.H.

16. September - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße, von 7 bis 15 Uhr

Schotten

16. September - Großer Dorf-Flohmarkt in der Michelbacher Ortsmitte, von 11 bis 17 Uhr

Schwalmstadt

16. September - Flohmarkt in der Markthalle in der Ernst-Ihle-Straße 7, von 9 bis 17 Uhr

Seeheim-Jugenheim

15. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Bürgerhalle Jugenheim, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Seligenstadt

13. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wald-Michelbach

16. September - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wetzlar

15. September - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

16. September - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Hörnsheimer Eck, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

12. September - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz am Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

15. September - Flohmarkt, im Parkfeld Biebrich, von 7 bis 14 Uhr

16. September - Flohmarkt, Alte Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

16. September - Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Ostring 2, Nordenstadt, von 8 bis 16 Uhr

