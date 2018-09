Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

23. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen, von 13 bis 16.30 Uhr

Bad Vilbel

23. September - Antik & Trödelmarkt, auf dem Festplatz Büdinger Straße, von von 7 bis 15 Uhr

Beerfelden

23. September - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Bruchköbel

21. September - Flohmarkt für Teeniekleidung ab Gr. 128, Spielsachen und Trödel im Bürgerhaus Oberissigheim, von 18.30 bis 20.30 Uhr

22. September - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Oberissigheim, von 15 bis 17 Uhr

Buseck

22. September - Flohmarkt in der Sammler- und Hobbywelt Alten-Buseck, von 8 bis 14 Uhr

Darmstadt

22. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Echzell

22. September - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Bingenheim, von 9 bis 12 Uhr

Eschborn

18. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 14 Uhr

22. September - XXL-Kleiderbasar im Bürgerzentrum Niederhöchstadt, von 10 bis 15 Uhr

Frankfurt

20./22. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

22./23. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, am Samstag von 14 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr

22. September - Flohmarkt im Familien-Markt, Röntgenstraße 10, Bergen-Enkheim, von 11 bis 15 Uhr

22. September - Flohmarkt, Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

23. September - Flohmarkt auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, ab 13 Uhr

23. September - Flohmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

23. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita Lavendula, Gerhart-Hauptmann-Ring 398f, Niederursel, von 13 bis 16 Uhr

23. September - Flohmarkt rund ums Kind mit extra Spielzeugflohmarkt im Bürgerhaus Nieder-Erlenbach, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Friedberg

23. September - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Montessori-Campus, Maria-Montessori-Weg 1, von 14 bis 16 Uhr

Gelnhausen

23. September - Floh- & Trödelmarkt am Coleman Center, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

21. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Haiger

23. September - Trödel- & Antikmarkt am Möbelmarkt in der Bahnhofstraße 10, von 9 bis 17 Uhr

Hanau

22. September - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 16 Uhr

Hattersheim

23. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

22. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herbstein

22./23. September - Flohmarkt in der Helmut-von-Bracken-Schule, Pestalozzistraße 3, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Hofgeismar

22./23. September - Flohmarkt in und um die Turnhalle am Reithagen, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Kassel

23. September - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Heinrich-Hertz-Straße, von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

18./22. September - Flohmarkt am Verbraucherarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

22. September - Flohmarkt am Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Marburg

22. September - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Melsungen

23. September - Flohmarkt, rund um das Dienstleistungszentrum, Sandstraße 13, von 10 bis 16 Uhr

Mühlheim

19. September - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Münster

23. September - Flohmarkt in der Amrumer Straße, von 10 bis 14 Uhr, nicht bei Regen!

Niddatal

23. September - Dorfflohmarkt im Ortskern von Kaichen, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

22. September - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

23. September - Flohmarkt am Baumarkt in der Mühlheimer Straße 325, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

22. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Petersberg

23. September - Flohmarkt am Justus-Liebig-Center, Pacelliallee, von 8 bis 17 Uhr

Reiskirchen

23. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Endersstraße, ab 8 Uhr

Rodgau

23. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Udenhoutstraße, Weißkirchen, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

20. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Stadtallendorf

22. September - Flohmarkt runs umd Kind im Pfarrheim Niederklein, von 12.30 bis 15 Uhr

Usingen

23. September - Flohmarkt am Baumarkt im Achtzehnmorgenweg 10, von 8 bis 15 Uhr

Wetzlar

22./23. September - Flohmarkt, Festplatz Bachweide, von 8 bis 17 Uhr

22. September - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

23. September - Flohmarkt am Baumarkt, Altenbergerstraße 24, Neustadt, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

19. September - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz am Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

22. September - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Schulhof in der Schaumannstraße 18, von 10 bis von 12.30 bis Uhr

Wölfersheim

22./23. September - Bücherflohmarkt im ev. Ge meindehaus Melbach, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen