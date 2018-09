Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Babenhausen

30. September - Flohmarkt für Frau und Kind, in der Stadthalle, von 15 bis 17 Uhr

30. September - Trödel-Flohmarkt in der Stadthalle, von 10 bis 13 Uhr

Bad Nauheim

30. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz Steinfurth, von 10 bis 16 Uhr

Baunatal

30. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Fuldastraße, von 10 bis 16 Uhr

Beerfelden

30. September - Flohmarkt auf dem Campingplatz Freienstein, von 9 bis 16 Uhr

Darmstadt

29. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

30. September - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Eschollbrücker Straße, von 10 bis 16 Uhr

Eschborn

25. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Florstadt

29. September - Sortierter Flohmarkt im Bürgerhaus Stammheim, von 13 bis 16 Uhr

Frankfurt

27./29. September - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

29. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

29. September - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

29. September - Hofflohmarkt in der Hochstädter Straße 44, Seckbach, von 14 bis 18 Uhr

30. September - Flohmarkt am Hessencenter, von 10 bis 16 Uhr

30. September - Flohmarkt rund ums Kind, Kita Kaleidoskop, An den Mühlwegen 50, von 14 bis von 16.30 bis Uhr

30. September - Modellbahn- & Spielzeugmarkt in der Jahrhunderthalle, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Friedberg

30. September - Flohmarkt am Baumarkt, Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Fritzlar

29./30. September - Trödelmarkt in der Stadthalle, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Gersfeld

30. September - Flohmarkt in und um die Rhönmarkthalle, von 8 bis 17 Uhr

Gießen

30. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Ferniestraße 4, Schiffenberger Tal, von 8 bis 15 Uhr

Gründau

28. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

29./30. September - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, jeweils von 6 bis 16 Uhr

Heppenheim

29. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

30. September - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Karben

30. September - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 7 bis 15 Uhr

Kelkheim

30. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Lise-Meitner-Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Königstein

29. September - Basar rund ums Kind im Bürgerhaus Falkenstein, von 15 bis 17 Uhr

Lampertheim

25./29. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langenselbold

30. September - Flohmarkt am Logistikzentrum, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 17 Uhr

Mörfelden-Walldorf

29. September - Flohmarkt auf dem Festplatz, In der Trift, von 8 bis 14 Uhr

29. September - Modellautobörse in der Stadthalle Walldorf, von 9.30 bis -von 14.30 bis Uhr, Eintritt: 4,50 Euro

Mühlheim

26. September - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

30. September - Hofflohmärkte im ganzen Ortsteil Dietesheim, von 11 bis 16 Uhr

Nidda

30. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, An der Heugasse 1, von 8 bis 14 Uhr

Nidderau

30. September - Floh- & Trödelmarkt am Nidder Forum, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

29. September - Flohmarkt auf dem Maindamm, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

29. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

30. September - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus, von 10 bis 12 Uhr, für Schwangere ab von 9.30 bis Uhr

Rüsselsheim

29. September - Anglerflohmarkt in der Tanzsport- und Gymnastikhalle der TG Rüsselsheim, Johann-Sebastian-Bach-Straße, von 9 bis 13 Uhr

Seligenstadt

27. September - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Staufenberg

30. September - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Marktstraße, ab 8 Uhr

Weilburg

29./30. September - Flohmarkt auf dem Kirmesplatz in der Limburger Straße, jeweils von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

29. September - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

30. September - Antik- und Raritätenmarkt Festplatz Finsterloh, Frankfurter Straße 111, von 7 bis 15 Uhr

Wiesbaden

26. September - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz am Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

30. September - Flohmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, MZ-Kastel, von 8 bis 16 Uhr

Wölfersheim

29. September - Höfeflohmarkt im Ortskern von Södel, von 10 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen