Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Vilbel

3. Oktober - Flohmarkt am Baumarkt, Zeppelinstraße, Massenheim, von 8 bis 15 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt am Möbelmarkt in Dortelweil, Industriestraße 2, von 8 bis 15 Uhr

Bürstadt

7. Oktober - Flohmarkt auf dem Beethovenplatz, von 8 bis 16 Uhr

Darmstadt

6. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

7. Oktober - Flohmarkt, Phillipp-Köppen Halle, von 9.30 bis 15.30 Uhr

Erbach

7. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, 8-16 Uhr

Erlensee

5. Oktober - Flohmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße 9, von 8 bis 14 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

2. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 14 Uhr

7. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Praunheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Fernwald

7. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Rudolf-Diesel-Straße, ab 8 Uhr

Florstadt

7. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße 12, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

3. Oktober - Antikmarkt auf der Zeil, Höhe Konstablerwache, von 9 bis 18 Uhr

3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Züricher Straße, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

4./6. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

6. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

6. Oktober - Flohmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

6. Oktober - Flohmarkt, Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

6. Oktober - Hof-Flohmarkt in der Spessartstraße 8, Bornheim, von 10.30 bis 17 Uhr

7. Oktober - Antik-/Trödel- und Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Ernst-Wiss-Straße 9, Griesheim, von 10 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

7. Oktober - Antik- & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Fulda

3. Oktober - Flohmarkt am Fachmarktzentrum, Am Emaillierwerk 1, von 8 bis 17 Uhr

6. Oktober - Privater Fahrzeugmarkt auf dem Messegelände Galerie, von 10 bis 17 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt auf dem Messegelände, Galerie, von 8 bis 17 Uhr

Fuldabrück

3. Oktober - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 10 bis 17 Uhr

Gelnhausen

7. Oktober - Flohmarkt im Uferweg 12, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

3. Oktober - Flohmarkt am Einkaufszentrum Westoria, Gottlieb-Daimler-Straße 27, von 8 bis 15 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

7. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Zusestraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Hanau

6. Oktober - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 16 Uhr

7. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Oderstraße, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

6. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Tiergartenstraße 5, von 9 bis 16 Uhr

Kassel

6. Oktober - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz, von 10 bis 17 Uhr

Kelkheim

6. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Lampertheim

2./3./6. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Lauterbach

7. Oktober - Antik- & Spezialmarkt im Park von Schloss Sickendorf, von 7 bis 16 Uhr

Limburg

3. Oktober - Flohmarkt, am Verbrauchermarkt, Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

6. Oktober - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Münzenberg

6. Oktober - Privater Flohmarkt in Höfen, Garagen und Gärten im Ortsteil Trais, ab 9 Uhr

Neu-Isenburg

7. Oktober - Floh- und Trödelmarkt auf dem Wilhelmsplatz, von 9 bis 13 Uhr

7. Oktober - Mädchen-Klamottenmarkt in der Hugenottenhalle, von 11 bis 16 Uhr

Obertshausen

6. Oktober - Flohmarkt im Bürgerhaus Hausen, von 8 bis 13 Uhr, Eintritt: 1 Euro

Oberursel

7. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, An den drei Hasen 55, von 7 bis 15 Uhr

Offenbach

3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

6. Oktober - Flohmarkt auf dem Maindamm, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

6. Oktober - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Pohlheim

3. Oktober - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

7. Oktober - Sortierter Kinderflohmarkt, im Stadtteil Holzheim, Beune 30, von 13.30 bis -von 15.30 bis Uhr, Schwangereneinlass ab 13 Uhr

Rodgau

7. Oktober - Flohmarkt für Mollige ab Größe 48 im Bürgerhaus Nieder-Roden, von 11 bis von 14.30 bis Uhr

Seligenstadt

4. Oktober - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

3. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz 8 des Main-Taunus-Zentrums, von 10 bis 16 Uhr

Waldeck

6./7. Oktober - Flohmarkt in der Stadthalle Sachsenhausen, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Wald-Michelbach

3. Oktober - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wetzlar

6. Oktober - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Naunheimer Straße, Niedergirmes, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

3. Oktober - Flohmarkt im Bürgerhaus MZ-Kastel, von 9 bis 16 Uhr

3. Oktober - Flohmarkt, am Verbrauchermarkt, Mainzer Straße , von 8 bis 16 Uhr

7. Oktober - Flohmarkt, am Möbelmarkt, Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

