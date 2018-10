Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

14. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, An der Nachtweide, Oberau, von 8 bis 14 Uhr

Bad Homburg

14. Oktober - Privater Hofflohmarkt in der Louisenstraße 26, von 10 bis 18 Uhr, NICHT bei Regen!

Bad Vilbel

14. Oktober – Flohmarkt rund ums Kind, im evangelischen Gemeindezentrum Massenheim, Hainstraße 19, von 13 bis 15 Uhr

Baunatal

14. Oktober - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Fuldastraße, von 10 bis 16 Uhr

Burghaun

14. Oktober - Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Darmstadt

13. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dieburg

13. Oktober - Flohmarkt in der Römerhalle, von 18 bis 21 Uhr

14. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der Römerhalle, von 11 bis 14 Uhr

Dietzenbach

13. Oktober - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 8 bis 16 Uhr

Dornburg

14. Oktober - Flohmarkt, Dornburg-Center, Frickhofen, von 8 bis 17 Uhr

Erlensee

12. Oktober - Flohmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße 9, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

9. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

11./13. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

13./14. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, am Samstag von 14 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

13. Oktober - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

14. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

14. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus der evangelischen Regenbogengemeinde, Westerwaldstraße 20, von 13 bis 15 Uhr

14. Oktober - Flohmarkt, am Möbelmarkt, Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

14. Oktober - Mädchen-Klamottenmarkt im Kasino 1 der Jahrhunderthalle, von 11 bis 16 Uhr, Eintrittspflichtig

Friedrichsdorf

13./14. Oktober - Hofflohmarkt, Alt-Burgholzhausen 18, jeweils von 9 bis 17 Uhr

Gedern

14. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind, in der Festhalle Wenings, von 13 bis 16 Uhr

Gersfeld

14. Oktober - Flohmarkt in und um die Rhönmarkthalle, von 8 bis 17 Uhr

Gießen

14. Oktober - Flohmarkt am Möbelmarkt im Gewerbegebiet Gießen-West, ab 8 Uhr

Groß-Zimmern

14. Oktober - Flohmarkt, am Verbrauchermarkt, an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

14. Oktober - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

13. Oktober - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 16 Uhr

14. Oktober - Flohmarkt in der Kulturhalle Steinheim, von 9.30 bis 15.30 Uhr

Hasselroth

14. Oktober - Teenie-Basar ab Gr. 128, in der Friedrich-Hofacker-Halle, Niedermittlau, von 14 bis 16 Uhr

Heppenheim

13. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

14. Oktober - Flohmarkt ohne Neuware auf dem Parkplatz an der Pumpenfabrik, Littau, von 7 bis 16 Uhr

Karben

14. Oktober - Modellbahn- & Spielzeugmarkt im Bürgerzentrum, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Kelkheim

14. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Lise-Meitner-Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

9./13. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

13. Oktober - Flohmarkt am Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Lollar

14. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt im Rothweg, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

14. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Industriestraße 6, von 8 bis 15 Uhr

Marburg

13. Oktober - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

13. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz, In der Trift, von 8 bis 14 Uhr

Mühlheim

10. Oktober - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Offenbach

13. Oktober - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

14. Oktober - Schnäppchenmarkt (Neu und Gebraucht) am Ring Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

14. Oktober - Szene-Flohmarkt für Mittelalter, Gothic und LARP auf Burg Lißberg, von 11 bis 16 Uhr

14. Oktober - Vielbunt-Szene-Flohmarkt auf Burg Lißberg, Schlossstraße 2, von 11 bis 16 Uhr

Rodenbach

14. Oktober - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Rosbach v.d.H.

14. Oktober - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Seligenstadt

11. Oktober - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wehrheim

14. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz „Wiesenau“, von 8 bis 15 Uhr

Weiterstadt

14. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Rödling, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

13. Oktober - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

14. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Hörnsheimer Eck, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

14. Oktober - Antikmarkt, am Adler Center Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

14. Oktober - Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Ostring 2, Nordenstadt, von 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen