Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

20./21. Oktober - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, Samstag von 7 bis 15 Uhr und Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Aßlar

21. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walbergraben 4,von 8 bis 15 Uhr

Bad Camberg

20. Oktober - Flohmarkt, in der Erlenbachhalle, von 14 bis 16 Uhr

Bad Nauheim

21. Oktober - Antik- & Sammlermarkt im Sprudelhof, von 10 bis 17 Uhr

Bad Soden-Salmünster

21. Oktober - Flohmarkt, Am Palmusacker 10, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

21. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Büdinger Straße, von 7 bis 15 Uhr

21. Oktober - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind, im Kultur- und Sportforum, Dortelweil, von 14 bis von 16.30 bis Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

Butzbach

21. Oktober - Bücherflohmarkt im Dorfgemeinschaftshaus Ostheim, von 14 bis 17 Uhr

21. Oktober - Floh- & Antikmarkt am Baumarkt im Industriegebiet Ost, von 6.30 bis -von 15.30 bis Uhr

Darmstadt

20. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

21. Oktober - Modelleisenbahn- und Spielzeugbörse, in der Orangerie, von 10 bis 16 Uhr, Eintritt. 4 Euro

Dreieich

21. Oktober - Flohmarkt, Bürgerhaus in Sprendlingen, von 9.30 bis 15.30 bis Uhr

Echzell

21. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

21. Oktober - Großflohmarkt am Einkaufszentrum am Rhönhof, von 8 bis 17 Uhr

Erbach

21. Oktober - Floh- und Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, 8-16 Uhr

Erlensee

19. Oktober - Flohmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße 9, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

16. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

18./20. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

20./21. Oktober - Argus Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse in der Kilianstädter Straße, Fechenheim, Samstag von 11 bis 16 und Sonntag von 11 bis 15 Uhr

20. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

20. Oktober - Flohmarkt an der Freien Waldorfschule, Friedlebenstraße 52, von 11 bis 14 Uhr

20. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita „Taunusblick“, Rombergstraße 63a, Zeilsheim,von 14 bis von 16.30 bis Uhr

20. Oktober - Flohmarkt, Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

21. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

21. Oktober - Flohmarkt am Hessencenter, von 10 bis 16 Uhr

Friedberg

21. Oktober - Flohmarkt am Baumarkt, Strassheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Gießen

21. Oktober - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Pistorstraße, Schiffenberger Tal, ab 8 Uhr

Hadamar

21. Oktober - Trödelmarkt in der Stadthalle, von 9 bis 17 Uhr

Hanau

20. Oktober - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, 6-16 Uhr

Hattersheim

21. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

20. Oktober - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hirschhorn

21. Oktober - Trödelmarkt aud dem Chateau-Landon-Platz, von 8 bis 17 Uhr

Hungen

20. Oktober - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Villingen, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab von 13.30 bis Uhr

Kassel

20./21. Oktober - Flohmarkt auf dem Festplatz Schwanenwiese, jeweils von 10 bis 17 Uhr

20./21. Oktober - Flohmarkt in den Messehallen, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Kelkheim

20. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Kriftel

20. Oktober - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im katholischen Gemeindehaus, Kapellenstraße 1, von 9.30 bis 12 Uhr

Lampertheim

16./20. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Liederbach

21. Oktober - Familienflohmarkt in der Liederbachhalle, von 14 bis 18 Uhr

Maintal

20. Oktober - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

20. Oktober - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

17. Oktober - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

21. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Schulhof der Rote-Warte-Schule, Birkenwaldstraße 39a, von 9 bis 12 Uhr

Nidderau

21. Oktober - Flohmarkt im Bürgerhaus Ostheim, von 12 bis 16 Uhr

21. Oktober - Flohmarkt in der Kultur- und Sporthalle Heldenbergen, von 10 bis 15 Uhr

Ober-Mörlen

21. Oktober - Höfeflohmarkt im gesamten Ort, von 11 bis 16 Uhr

Obertshausen

21. Oktober - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

20. Oktober - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Petersberg

21. Oktober - Modellbahn- und Modellauto Fachmarkt, im Probsteihaus,von 10 bis 15 Uhr

Rodgau

21. Oktober - Flohmarkt im Bürgerhaus Nieder-Roden, von 10 bis 14 Uhr

Schaafheim

21. Oktober - Rubensbasar für große Größen, Kulturhalle, von 13 bis von 16.30 bis Uhr

Schöffengrund

21. Oktober - Flohmarkt in der Sporthalle Schwalbach, Jahnstraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Schwalbach a. Ts.

20. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der evangelischen Limesgemeinde, Ostring 15, von 13 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 12 Uhr

Schwalmstadt

21. Oktober - Flohmarkt in der Markthalle in der Ernst-Ihle-Straße 7, von 9 bis 17 Uhr

Seligenstadt

18. Oktober - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Tann in der Rhön

20./21. Oktober - Antik- & Trödelmarkt in der alten Weberei - Am Galgenberg 4, von 11 bis 17 Uhr

Usingen

18. Oktober - Privater Garagen-Floh- und Kleidermarkt, Am Riedborn 31, von 9 bis 16 Uhr

20. Oktober - Flohmarkt rund ums Kind in der Schulstraße 8, Eschbach, von 9.30 bis -12 Uhr

Wetzlar

20. Oktober - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

21. Oktober - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt Dutenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

20. Oktober - Damenkleider- und Tupperbasar im Ferrutiushaus, MZ-Kostheim, von 10.30 bis -13 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

20. Oktober - Flohmarkt, im Parkfeld Biebrich, von 7 bis 14 Uhr

