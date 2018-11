Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

3./ 4. November - Weihnachtsbasar im Kurhaus, Sa von 10 bis 17 Uhr, So von 11 bis 15 Uhr

Bad Vilbel

4. November - Flohmarkt am Baumarkt, Zeppelinstraße, Massenheim, von 8 bis 15 Uhr

Brensbach

4. November - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindezentrum, Ezyerstraße 5, von 13 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 12 Uhr

Bürstadt

1. November - Flohmarkt, Beethovenplatz, von 8 bis 16 Uhr

Butzbach

29. Oktober - Bücherflohmarkt im Dorfgemeinschaftshaus Ostheim, von 14 bis 17 Uhr

Darmstadt

3. November - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dornburg

4. November - Flohmarkt im Bürgerhaus Frickhofen, von 9 bis 17 Uhr

Dreieich

4. November - Floh- und Künstlermarkt in Vereinshalle des SG Götzenhain, Frühlingsstraße 1-3, von 10 bis 15 Uhr

4. November - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

4. November - Flohmarkt, Phillipp-Köppen Halle, von 9.30 bis 15.30 Uhr

4. November - Pokémon Ü-Ei- und Match-Attax-Börse, Bürgerhaus in Sprendlingen, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 2 Euro, Kinder unter 10 Jahre frei

Erlensee

2. November - Flohmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße 9, von 8 bis 14 Uhr

4. November - Modelleisenbahn-& Spielzeugbörse, Bürgerhaus, Rückingen von 10 bis 15 Uhr

4. November - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

4. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Ginnheimer Straße 18, von 10 bis 16 Uhr

30. Oktober - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Florstadt

3. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße 12, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

1./ 3. November - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

1. November - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

3./ 4. November - Benefiz-Kunsthandwerkermarkt im Dominikanerkloster, Sa von 11 bis 18 und So von 12 bis 18 Uhr, Eintritt: 2 Euro

3./ 4. November - Flohmarkt im Gemeindehaus der ev. Dornbuschgemeinde, Carl-Goerdeler-Straße 1, Sa von 10 bis 17 und So von 11 bis 14 Uhr

3. November - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

3. November - Flohmarkt, auf dem Bahnhofsvorplatz, Rödelheim, on 9 bis 14 Uhr

3. November - Flohmarkt, Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

4. November - Advents- und Weihnachtsflohmarkt, im Bürgertreff Depot Oberrad, von 10 bis 16 Uhr

4. November - Antik-, Trödel-, und Flohmarkt, am Verbrauchermarkt, Ernst-Wiss-Straße 9, Griesheim von 10 bis 16 Uhr

4. November - Briefmarken- und Münzbörse, Großtauschtag, Saalbau Ronneburg, Gelnhäuser Straße 2, von 9 bis 14 Uhr

4. November - Flohmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

4. November - Kindersachen-Flohmarkt, Friedenskirche, Frankenallee 150, Gallus, von 14 bis 17 Uhr

Friedberg

4. November - Flohmarkt am Baumarkt, Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Fritzlar

3./ 4. November Trödelmarkt in der Stadthalle, Sa ab 10 und So ab 11 Uhr

Gelnhausen

4. November - Flohmarkt im Uferweg 12, von 8 bis 16 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

4. November - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Zusestraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

4. November - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hainburg

4. November - Flohmarkt rund ums Kind in der Radsporthalle Klein-Krotzenburg, von 11 bis von 13.30 bis Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Hanau

3. November - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, 6-16 Uhr

4. November - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der OderStraße, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

2./ 4. November - Bücherflohmarkt im Guyot-Gemeindehaus, Bensheimer Weg 25-27, Fr 20-24 Uhr, Sa von 9 bis 18 Uhr, So von 11 bis 14 Uhr

3. November - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kassel

3./ 4. November Kunsthandwerkermarkt, documenta-Hallen, mit 94 Handwerkern, Glas, Holz, Keramik u.v.a.m., Sa von 11 bis 18 Uhr, So von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Kelsterbach

4. November - Sammlerbörse für Radio, Funk, Phono und Fernsehen mit Ausstellung „Ein Band trägt Wort und Ton“ in der Fritz-Treutel-Halle, Bergstraße 20, von 9 bis 14 Uhr

Lampertheim

1./ 3. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

30. Oktober /03. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langenselbold

4. November - Flohmarkt für Secondhand-Spielzeug, Klosterberghalle, von 14 bis 17 Uhr

Limburg

4. November - Flohmarkt, am Verbrauchermarkt, Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

3. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

3.November - Flohmarkt, Messeplatz Afföllerstraße, von 6 bis 15 Uhr

Mühlheim

4. November - Hallenflohmarkt, Offenbacher Weg in ämmerspiel, von 10 bis 13 Uhr

31. Oktober - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidderau

4. November - Spielzeugflohmarkt in der Kultur- und Sporthalle Heldenbergen, von 15 bis 17 Uhr

Offenbach

3. November - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

4. November - Floh- & Trödelmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

3. November - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Pohlheim

4. November - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, von 8 bis 16 Uhr

Rauschenberg

3./ 4. November - Kreativ-Kunsthandwerkermarkt in der Schmaleichertorstraße 13, von 11 bis 18 Uhr

Schwalmstadt

4. November - Flohmarkt in der Markthalle in der Ernst-Ihle-Straße 7, von 9 bis 17 Uhr

Seligenstadt

1. November - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

4. November - Kreativmarkt im Bürgerzentrum Frankfurter Hof, von 11 bis 17.30 Uhr

Weimar

4. November - Damensecondhand- Basar, Bürgerhaus Niederwalgern, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

3. November - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

4. November - 50er- bis 70er-Jahre-Markt im Bürgerhaus Erbenheim, ab 10 Uhr, Eintritt: 5 Euro

4. November - Flohmarkt, am Möbelmarkt, Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

Wöllstadt

4. November - Herbstflohmarkt, in der Römerhalle, Ober-Wöllstadt, von 9 bis 14 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen