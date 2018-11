Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

11. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Bei der Nachtweide, Oberau, von 8 bis 14 Uhr

Aßlar

11. November - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walbergraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Homburg

10. November - Hallen-Flohmarkt im Bürgerhaus Kirdorf, von 13 bis 17 Uhr

Bad Orb

11. November - Flohmarkt zugunsten des Gradierwerks, im Gartensaal der Konzerthalle, von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

11. November - Flohmarkt im Seniorenheim in der Pestalozzistraße 10, Heilsberg, ab von 8.30 bis Uhr

Biebesheim

11. November - Anglerflohmarkt in der Kulturhalle, ab 09 Uhr,

Eintritt: 1 Euro

Burghaun

11. November - Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Bürstadt

10./ 11. November - Hallenflohmarkt, in der Sporthalle, von 9 bis 15 Uhr

Butzbach

11. November - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 08 Uhr

Darmstadt

10. November - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Erlensee

09. November - Flohmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße 9, von 8 bis 14 Uhr

11. November - Flohmarkt in der Erlenhalle, Am Rathaus 22, von 8 bis 15.30 Uhr

Eschborn

06. November - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

08. November - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

10. November - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

10. November - Floh- & Trödelmarkt in der Robert-Schnitzer-Straße, Schwanheim, von 8 bis 14 Uhr

10. November - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

11. November - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

11. November - Flohmarkt am Hessencenter, von 10 bis 16 Uhr

11. November - Flohmarkt, am Möbelmarkt, Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

11. November - Modellbahn- und Spielzeugmarkt in der Jahrhunderthalle, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt 4 Euro. Lebenspartner, Kinder bis 16 Jahre frei

Friedberg

11. November - Flohmarkt am Baumarkt, Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Friedrichsdorf

10. November - Kinder-Basar in der Vereinsturnhalle am Sauerborn, Burgholzhausen, von 12.30 bis 14.30 Uhr, Schwangere ab 12 Uhr

Groß-Zimmern

11. November - Flohmarkt, am Verbrauchermarkt, an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Habichtswald

11. November - Kinderbasar in der Mehrzweckhalle Dörnberg, von 11 bis 14 Uhr, Schwangere ab 18 Uhr (Sa)

Hanau

10. November - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, 6-16 Uhr

Heppenheim

10. November - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Kassel

11. November - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Heinrich-Hertz-Straße, von 10 bis 16 Uhr

Kelkheim

10. November - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Kronberg

11. November - Antik- und Vintagemarkt, Stadthalle, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Lampertheim

06./ 10./ 11. November -Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Linsengericht

11. November - Flohmarkt im Kleinbahnweg 6, Altenhasslau, von 8 bis 16 Uhr

Maintal

10. November - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

10.November Flohmarkt, Messeplatz Afföllerstraße, von 6 bis 15 Uhr

Mühlheim

07. November - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neckarsteinach

11. November - Trödelmarkt in der Vierburgenhalle, von 11 bis 17 Uhr

Neu-Isenburg

11. November - Floh- und Trödelmarkt, Wilhelmsplatz, von 9 bis 13 Uhr

Nidderau

11. November - Flohmarkt, Kultur- und Sporthalle, Heldenbergen, von 10 bis 15 Uhr

11. November - Flohmarkt, Willi-Salzmann-Halle, Windecken, von 10 bis 15 Uhr

Niederdorfelden

11. November - Flohmarkt im Bürgerhaus, von 11 bis 14 Uhr

Offenbach

10. November - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

11. November - Kinderflohmarkt in der Lukas- und Matthäusgemeinde, von 13 bis 16 Uhr

11. November - Schnäppchenmarkt (Neu und Gebraucht) am Ring Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

10. November - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 14 Uhr

Pohlheim

11. November - Kinderflohmarkt in der Volkshalle, Watzenborn-Steinberg, von 11 bis 14 Uhr

Rodgau

11. November - Ideen- & Kreativmarkt im Bürgerhaus Weiskirchen, von 10 bis 17 Uhr

Schöneck

10. November - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgertreff Kilianstädten, von 14 bis von von 16.30 bis bis Uhr

Trebur

11. November - Flohmarkt in der TV-Halle, Hauptstraße 60, von 11 bis 15 Uhr

Waldeck

10./ 11. November - Flohmarkt in der Stadthalle Sachsenhausen, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Wald-Michelbach

11. November - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Weilmünster

11. November - Martinimarkt sowie Hobbykunstausstellung, Verkauf im Bürgerhaus, von 11 bis 18 Uhr

Wetter

10./ 11. November - Kunst- und Kunsthandwerkermarkt, Stadthalle Wetter, Sa von 12 bis 18 Uhr, So von 11 bis 18 Uhr

Wetzlar

10./ 11. November - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, Sa von 8 bis 14 und So von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

11. November - Antikmarkt, am Adler Center Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

11. November - Flohmarkt, Alte Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr