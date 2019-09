Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

14./15. September - Antik- & Sammlermarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Babenhausen

15. September - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 10 bis 17 Uhr, vormittags Trödel, nachmittags Alles um Frau und Kind

Butzbach

15. September - Floh- & Antikmarkt am Baumarkt im Industriegebiet Ost, von 6 bis 15.30 Uhr

Darmstadt

14. September - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Echzell

15. September - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

15. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum Rhönhof, Welkers, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

13. September - Trödelmarkt in der Konrad-Adenauer-Allee 19, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

10. September - Floh-, Trödel- und Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 10 bis 16 Uhr

Felsberg

14. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Drei-Burgen-Schule, Untere Birkenallee 21, von 11 bis 14 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

Flörsheim

14. September - Floh- & Trödelmarkt im ev. Gemeindezentrum, Erzbergerstraße 13a, von 11 bis 16 Uhr

Frankfurt

12./14. September - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

14. September - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

14. September - Flohmarkt im Tierheim Nied, unter der Schwanheimer Brücke, von 10 bis 16 Uhr

14. September - Flohmarkt rund ums Kind im ev. Gemeindezentrum Bergen, Am Königshof 5, von 11 bis von 13.30 bis Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

14. September - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

15. September - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Züricher Straße 11, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

15. September - Herbstflohmarkt in der Eckenheimer Landstraße 93, von 11 bis 15 Uhr

15. September - Trödelmarkt am Baumarkt in der Hanauer Landstraße 477, von 10 bis 16 Uhr

15. September - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 16 Uhr

28. September - Flohmarkt, Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

Friedberg

15. September - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße, von 13 bis 18 Uhr

Gießen

15. September - Flohmarkt am Möbelmarkt im Gewerbegebiet Gießen-West, von 8 bis 15 Uhr

Gründau

15. September - Flohmarkt am Möbelhaus in der Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hadamar

15. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Mainzer Landstraße, von 8 bis 17 Uhr

Hanau

14. September - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 29, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Hasselroth

14. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Friedrich-Hofacker-Halle, Taunusstraße 1, von 13.30 bis 16 Uhr

Heppenheim

14. September - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

15. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Konrad-Adenauer-Straße 70, von 8 bis 15 Uhr

Hirschhorn

15. September - Flohmarkt auf dem Chateau-Landon-Platz, von 8 bis 17 Uhr

Hofheim

15. September - Hofflohmärkte in Marxheim, Am Forsthaus, in der Breckenheimer Straße und der Stormstraße, von 11 bis 16 Uhr

Idstein

14. September - Medienflohmarkt in der Montessori Schule, Wiesbadener Straße 74, von 12 bis 16 Uhr

Karben

15. September - Antik-/Trödel- und Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt, Am Warthweg, von 8 bis 15 Uhr

Kelkheim

15. September - Flohmarkt von Kindern für Kinder, in der Pestalozzi-Schule, von 12 bis 15 Uhr

Königstein

14. September - Basar rund ums Kind im Bürgerhaus Falkenstein, von 15 bis 17 Uhr

Lampertheim

10./14. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

15. September - Puppen-/Bären- und Spielzeugbörse, in der Neuen Stadthalle, von 11 bis 16 Uhr

Langenselbold

15. September - Antik- & Sammlermarkt im Schlosspark, von 10 bis 17 Uhr

Maintal

14. September - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 6 bis 14 Uhr

Marburg

14. September - Flohmarkt auf dem Messeplatz, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

11. September - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Münster

14. September - Flohmarkt rund ums Kind in der Gersprenzhalle, von 11 bis 13.30 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Obertshausen

15. September - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Oberzent

15. September - Flohmarkt auf dem Festplatz Beerfelden, Adalbert-Stifter-Straße 2, von 9 bis 15 Uhr

Offenbach

14. September - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

14. September - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Raunheim

15. September - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Flörsheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Rosbach v.d.H.

15. September - Antik. & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Roßdorf

15. September - Flohmarkt auf dem Grillplatz der Schützengesellschaft, Gundernhausen, von 10 bis 17 Uhr

Rüsselsheim

15. September - Westend-Hofflohmarkt entlang der Mainzer Straße, zwischen Maindamm und Weisenauer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Schotten

14. September - Trödelmarkt auf dem Kirchplatz, von 8.30 bis 14.30 Uhr

Schwalmstadt

15. September - Flohmarkt am China Messepark, von 9 bis 16 Uhr

Seligenstadt

12. September - Nostalgiemarkt, auf dem Markplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

15. September - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz 8 des Main-Taunus-Zentrums, von 10 bis 16 Uhr

Wächtersbach

15. September - Flohmarkt auf dem Messegelände, von 8 bis 16 Uhr

Weiterstadt

15. September - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

14. September - Flohmarkt am Solarpark, Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

15. September - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Naunheimer Straße 40, Niedergirmes, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

11. September - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg, Freudenberg, von 13 bis 18 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen