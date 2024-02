Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

17./18. Februar - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Butzbach

18. Februar - Antik- & Flohmarkt ab Baumarkt im Industriegebiet Ost, von 7 bis 15 Uhr

Darmstadt

17. Februar - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

18. Februar - Eschborner Modellbahn-Tauschmarkt, in der Stadthalle, von 9.30 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Frankfurt

17. Februar - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

17. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

18. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guerickestraße 8, Rödelheim, von 10 bis 17 Uhr

18. Februar - Nostalgiga – Antikmarkt im Hessen-Center, von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Hadamar

18. Februar - Trödelmarkt in der Stadthalle, von 9 bis 16 Uhr, Eintritt: 1 Euro

Hattersheim

18. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Hungen

18. Februar - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Gießener Straße, ab 8 Uhr

Kelkheim

17. Februar - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Lauterbach

17. Februar - Flohmarkt im Posthotel, Bahnhofstraße 39, von 9 bis 15 Uhr

Lautertal

17./18. Februar - Flohmarkt mit Evi und Siggi im Zehnesweg 1, Reichenbach, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Marburg

17. Februar - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Offenbach

17. Februar - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

17. Februar - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Rodgau

18. Februar - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Weiskirchen, von 11 bis 13 Uhr

Schaafheim

18. Februar - Flohmarkt in der Kulturhalle, von 10.30 bis 13 Uhr

18. Februar - Babybasar in der Kulturhalle, von 15 bis 17 Uhr

Weiterstadt

18. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 17 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen