Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Allendorf (Eder)

21. April - Hof- & Gartenflohmarkt im Ortskern, von 10 bis 17 Uhr

Alsfeld

20./21. April - Antik- & Trödelmarkt in und um die Hessenhalle, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Babenhausen

21. April - Höfeflohmarkt im Ortsteil Hergershausen, von 11 bis 16 Uhr

Bad Homburg

20. April - Flohmarkt-Tag in der Erlenbach-Halle, Ober-Erlenbach, Josef-Baumann-Straße 15, von 10 bis 12.30 Uhr Flohmarkt rund ums Kind und von 14 bis 16.30 Uhr Teenie- und Erwachsenenflohmarkt

Bad Orb

21. April - Flohmarkt im Gartensaal der Konzerthalle, von 10 bis 17 Uhr

Bad Soden-Salmünster

21. April - Flohmarkt am Palmusacker, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

21. April - Antik- & Trödelmarkt auf dem Festplatz Büdinger Straße, von 6 bis 15 Uhr

Büttelborn

20. April - Damenbasar im Volkshaus Klein-Gerau, Gartenstraße 16, am Samstag von 18.30 bis 20.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr

Butzbach

21. April - Antik- & Flohmarkt am Baumarkt im Industriegebiet Ost, von 6 bis 14 Uhr

Darmstadt

20. April - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

20. April - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Außengelände des Kinderhauses Bessungen, von 12 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 11.30 Uhr

Erlensee

21. April - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

20. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

20. April - Floh- & Trödelmarkt in der Lindleystraße /Osthafen, von 9 bis 14 Uhr

20. April - Kinderflohmarkt im der Kita Eddys Burg, Malvenweg, Ecke Sonnentautreff, von 10.30 bis 15.30 Uhr

21. April - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guerickestraße 8, Rödelheim, von 10 bis 17 Uhr

21. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

21. April - Haus- & Gartenflohmarkt im Stadtteil Riederwald, von 9 bis 16 Uhr

21. April - Haus- & Hofflohmarkt im Stadtteil Bergen, von 11 bis 16 Uhr

Gießen

21. April - Charity-Flohmarkt in der Hessenhalle 7, von 8 bis 15 Uhr

Glashütten

21. April - Höfeflohmarkt im Ortskern und im Ortsteil Oberems, von 12 bis 16 Uhr

Groß-Zimmern

21. April - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind im St. Josephshaus, von 11.30 bis 14 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Hanau

20. April - Fahrradmarkt mit Versteigerung auf dem Freiheitsplatz, ab 10 Uhr

Hattersheim

21. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

20. April - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Heusenstamm

21. April - Höfeflohmarkt im Ortskern von Rembrücken, von 10 bis 13 Uhr

Homberg (Efze)

20. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 13 bis 17 Uhr

Hünfelden

21. April - Höfeflohmarkt im Ortskern von Kirberg

Kelsterbach

20. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Friedensstraße 2, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Marburg

20. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Niederdorfelden

21. April - Höfeflohmarkt im Ortskern, von 10 bis 17 Uhr

Offenbach

20. April - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

21. April - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Vereinsgelände der TGS Bieber, Langenerstraße 163, von 11 bis 15 Uhr

21. April - Tempelsee trödelt – Hof- und Garagenflohmarkt im Ortsteil Tempelsee, von 11 bis 17 Uhr

Ortenberg

20. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Otzberg

21. April - Flohmarkt in der Sporthalle des TV Nieder-Klingen, von 9 bis 13.30 Uhr

Rodgau

21. April - Flohmarkt im Bürgerhaus Nieder-Roden, von 10 bis 15 Uhr

Rüsselsheim

21. April - Höfeflohmarkt im Ortsteil Königstädten, von 10 bis 16 Uhr

Sontra

21. April - Flohmarkt auf der Breitwiese, von 5 bis 15 Uhr

Staufenberg

21. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Marktstraße, ab 8 Uhr

Weiterstadt

21. April - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 17 Uhr

Wiesbaden

20. April - Charity-Frühlingsbasar in den Kurkolonaden am Kurhaus, von 10 bis 17 Uhr

21. April - Floh- & Trödelmarkt im Ostring 2, von 10 bis 16 Uhr

Wölfersheim

20. April - Höfe-Flohmarkt in Wölfersheim und Södel, von 9 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Ihr Flohmarkt auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen