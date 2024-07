Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Orb

7. Juli - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, von 10 bis 17 Uhr

Brachttal

7. Juli - Floh- & Sammlermarkt beim Museums- und Geschichtsverein, Schulwaldstraße 10, Spielberg, von 10 bis 16 Uhr

Büdingen

7. Juli - Dorfflohmarkt im Ortsteil Orleshausen, von 9 bis 15 Uhr

Darmstadt

6. Juli - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Dornburg

7. Juli - Trödelmarkt am Dornburg-Center Frickhofen, von 8 bis 16 Uhr

Dreieich

7. Juli - Floh- & Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 15, Sprendlingen, von 10 bis 17 Uhr

Erlensee

7. Juli - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

7. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, am Dienstag von 8 bis 13 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

6. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

6. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

6. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

Friedrichsdorf

7. Juli - Flohmarkt für Groß und Klein am Houiller Platz, von 11 bis 15 Uhr

Fulda

6./7. Juli - Flohmarkt auf dem Messegelände Galerie, am Samstag von 9 bis 15 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Groß-Umstadt

6. Juli - Flohmarkt der Jugendfeuerwehr auf dem Feuerwehrplatz Klein-Umstadt, von 14 bis 17 Uhr

Hanau

7. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

6. Juli - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

6. Juli - Schallplattenflohmarkt im Saalbau-Kino, von 9 bis 15 Uhr

Karben

6./7. Juli - Hof- & Garagenflohmarkt in der Niddastraße 2, Okarben, jeweils von 9 bis 15 Uhr

Kassel

6. Juli - Flohmarkt auf der Unteren Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, von 9 bis 16.30 Uhr

Kronberg

7. Juli - Flohmarkt in der Altstadt und auf dem Berliner Platz, von 9 bis 16 Uhr

Laubach

7. Juli - Dorfflohmarkt im Ortsteil Münster, von 10 bis 18 Uhr

Lautberbach

7. Juli - Antik- & Spezialmarkt im Schlosspark Sickendorf, von 9 bis 16.30 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Lauterbach

7. Juli - Antik- & Spezialmarkt im Schlosspark Schloss Sickendorf, von 9 bis 16.30 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Marburg

6. Juli - Flohmarkt in der Georg-Voigt- und der Heinrich-Heine-Straße, von 10 bis 15 Uhr

Neu-Anspach

6. Juli - Dorftrödelmarkt in Rod am Berg, von 11 bis 16 Uhr

Nidderau

7. Juli - Floh- & Trödelmarkt an der Neuen Mitte, Gehrener Ring 3, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

6. Juli - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

7. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

6. Juli - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

7. Juli - Lego- & Fabuland-Flohmarkt in der Merzbergstraße 33, Lissberg, von 10 bis 16 Uhr

Pohlheim

7. Juli - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitta, Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Schaafheim

7. Juli - Flohmarkt auf dem TV-Gelände, von 11 bis 16 Uhr

Schmitten

7. Juli - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Brombach, von 10 bis 16 Uhr

Vellmar

7. Juli - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Weilrod

7. Juli - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Winden, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

7. Juli - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Westendstraße 1-2, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

7. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Äppelalleecenter, Äppelallee 69, von 8 bis 16 Uhr

