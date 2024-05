Flohmärkte in Hessen

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

5. Mai - Dorfflohmarkt im Ortsteil Lingelbach, von 9 bis 16 Uhr

Bad Hersfeld

4. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindezentrum der Johanneskirche, Sanddornweg 5, von 14 bis 16.30 Uhr

Bad Vilbel

5. Mai - Kinder- & Jugendbasar im KuS-Forum Dortelweil, von 10.30 bis 13.30 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

Bensheim

4. Mai - Höfeflohmarkt im Ortsteil Langwaden, von 9 bis 14 Uhr

Büdingen

5. Mai - Hof- & Vintage-Flohmarkt in der Mühltorstraße 29, von 11 bis 16 Uhr

Butzbach

5. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

4. Mai - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

5. Mai - Quartiersflohmarkt in der Postsiedlung, Moltkestraße, Binger und Oppenheimer Straße, von 10 bis 15 Uhr

Dreieich

5. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Nordpark, Robert-Bosch-Straße 15, Sprendlingen, von 10 bis 17 Uhr

Ebsdorfergrund

5. Mai - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Beltershausen, von 10 bis 16 Uhr

Erbach

5. Mai - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 6 bis 16 Uhr

Erlensee

5. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

5. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Ginnheimer Straße 20, von 10 bis 16 Uhr

Eschwege

5. Mai - Antik- & Sammlermarkt im Werdchen, von 8 bis 17 Uhr

Frankfurt

4. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

4. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

4. Mai - Floh- & Trödelmarkt in der Lindleystraße /Osthafen, von 9 bis 14 Uhr

4. Mai - Flohmarkt rund um Kind und Familie in der Ludwig-Richter-Schule Eschersheim, von 14 bis 17 Uhr

4. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Gerhard-Hauptmann-Ring 398 F & B, Niederursel, von 12 bis 16 Uhr

Friedberg

5. Mai - Ockstadt räumt auf – Dorfflohmarkt im Ortskern, von 10 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

5. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Gießen

4. Mai - Familienflohmarkt mit Rahmenprogramm in der Kita Thomas Morus, Grünberger Straße 80, von 14 bis 17 Uhr

Groß-Zimmern

5. Mai - Höfeflohmarkt im ganzen Ort, von 8 bis 16 Uhr

Habichtswald

5. Mai - Dorf-Flohmarkt im Ortskern von Ehlen, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

5. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Einrichtungshaus, Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

4. Mai - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Heusenstamm

4. Mai - Nachbarschaftsflohmarkt in der Richard-Wimmer-Straße von 17 bis 25, von 10.30 bis 16 Uhr

Homberg (Efze)

4. Mai - Reine FrauenSache – Flohmarkt für Frauen in der Friedrich-Kramer-Straße 6-8, von 13 bis 18 Uhr

Kassel

4. Mai - Flohmarkt in der Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, von 9 bis 16.30 Uhr

Kelkheim

4. Mai - Blaulicht-Basar alles rund ums Kind in der Kelkheimer Straße 32-34, Fischbach, von 14 bis 17 Uhr

Königstein

5. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Kapuzinerplatz, im Kurpark und an der Hauptstraße, von 8 bis 16 Uhr

Lampertheim

5. Mai - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Hofheim, von 9 bis 15 Uhr

Lauterbach

5. Mai - Antik- & Spezialmarkt im Schlosspark von Schloss Sickendorf, von 9 bis 16.30 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Limburg

4./5. Mai - Puppen-, Bären- und Kunstbörse im Bürgerhaus Eschhofen, jeweils von 10 bis 16 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Löhnberg

5. Mai - Haus- & Hofflohmarkt im Ortskern, von 10 bis 16 Uhr

Marburg

4. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Münster

4. Mai - Flohmarkt auf dem Abtenauer Platz, von 7 bis 13 Uhr

Neustadt

4. Mai - Flohmarkt im Bürgerpark, von 8 bis 14 Uhr

Nidda

4. Mai - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 11 bis 16 Uhr

5. Mai - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Ober-Schmitten, von 10 bis 16 Uhr

Nidderau

5. Mai - Haus- & Hofflohmarkt im Ortskern von Ostheim, von 10 bis 16 Uhr

Obertshausen

5. Mai - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Hausen, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

5. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

4. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

5. Mai - Dorfflohmarkt im Ortsteil Bleichenbach, von 10 bis 17 Uhr

Riedstadt

4. Mai - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Crumstadt, von 9 bis 16 Uhr

Rödermark

5. Mai - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Urberach, von 11 bis 16 Uhr

Rüdesheim

5. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 17 Uhr

Rüsselsheim

4. Mai - Flohmarkt rund ums Kind rund um die Lutherkirche, Gabelsberger Platz 8, von 13 bis 16 Uhr

Solms

4. Mai - Straßenflohmarkt im Ortskern von Oberndorf, von 11 bis 17 Uhr

Trebur

4. Mai - Flohmarkt im Fritz-Becker-Bad, von 12 bis 17 Uhr

Wetzlar

4. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Forum, von 7 bis 14 Uhr

Wiesbaden

5. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Äppelalleecenter, Äppelallee 69, von 8 bis 16 Uhr

