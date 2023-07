Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Bad Homburg

7./8. Juli – Weinfest

Rund um den Kirchplatz Ober-Erlenbach, jeweils von 18 bis 24 Uhr

Biebesheim

8. Juli - Tag der offenen Tür: 50 Jahre Deichmeisterei Biebesheim

Von 13 bis 17 Uhr

Butzbach

8. Juli - Tag der Hilfsorganisationen

Auf dem historischen Marktplatz, mit Mitmach-Aktionen, Schauübungen u.a., von 11 bis 17 Uhr

Dillenburg

8. Juli – Kindertag mit Ententrennen

In der Innenstadt, ab 10 Uhr in der Marktstraße, mit Chormusik, Tanzvorführung u.a., Entenrennen ab 13.30 Uhr an der Obertorbrücke

Frankfurt

8./9. Juli – Sommerfest

Im Kleingärtnerverein Eschersheim, Nußzeil o.Nr., mit Tombola, Cocktailbar, Live-Musik u.a., am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr

9. Juli - Sommerfest mit Flohmarkt

Beim TV Bergen-Enkheim, Am Landgraben, Sommerfest von 14 bis 18 Uhr, Flohmarkt von 13 bis 16 Uhr

Haunetal

8./9. Juli - Tag der offenen Tür

In der Schreinerei in Wehrda, Trappenbergstraße 15, am Samstag Tag der offenen Tür, mit Maschinenvorführung, Austellung u.a., am Sonntag ab 11 Uhr Gottesdienst und Tag der offenen Tür

Kelkheim

8./9. Juli - 125-jähriges Jubiläum Freiwillige Feuerwehr Kelkheim-Fischbach

Am Samstag ab 10 Uhr Kinderaktionstag und große Fahrzeugausstellung, ab 18 Uhr Wirtshausabend, am Sonntag ab 10 Uhr Festgottesdienst, anschl. Festkommers und Frühschoppen, am Feuerwehrgerätehaus

Mainhausen

8. Juli - Sommerfest „25 Jahre Freie Schule Seligenstadt-Mainhausen“

Von 13 bis 22 Uhr, mit Live-Musik, Kinderprogramm u.a.

Niddatal

8./9. Juli - Jubiläumsfest 75 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ilbenstadt

Auf dem Festplatz am Nidda-Altarm Ilbenstadt, am Samstag ab 19 Uhr Partynacht mit Live-Musik, Eintritt: 12 Euro, am Sonntag ab 11 Uhr mit Frühschoppen, Fahrzeug-Oltimer-Ausstellung, Kinderprogramm u.a.

Oberzent

7. Bis 10. Juli - Beerfelder Pferde-, Fohlen- und Zuchtviehmarkt

Mit Springreitwettbewerb, Musik- und Showprogramm, Zuchtviehschau, Freitagabend Mallorcaparty, am Freitag ab 14 Uhr, am Samstag ab 12 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr und Monatag ab 8 Uhr

Oestrich-Winkel

7. bis 9. Juli - Oestricher Kranfest

Rund um den Kran an der Rheinpromenade, am Freitag und Samstag jeweils ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, mit Weinständen, Live-Musik u.a.

Rockenberg

7. Juli – Genussmarkt

Im Burghof, von 15 bis 23 Uhr

Rüsselsheim

9. Juli - Vintage- & Designmarkt

In der Elisabethenstraße 10, von 9.30 bis 16 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Wolfhagen

9. Juli – Schwimmbadfest

Im Wolfhager Erlebnisbad, mit Badespaß und buntem Rahmenprogramm, ab 12 Uhr

