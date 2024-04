Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsbach-Hähnlein

20./21. April - Kinder-Ritterfest

Auf Schloss Alsbach, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 8 Euro

Erzhausen

21. April - Frühlingsmarkt der Hobbykünstler

In der alten Schillerschule, Hauptstraße 12, von 11 bis 17 Uhr

Gelnhausen

21. April - Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Gelnhausen Bereich Ost

Mit Einweihung des neuen Löschgruppenfahrzeugs, in der Leipziger Allee 33-35, ab 10.30 Uhr

Hanau

19. April - Deutsch-Holländischer Stoffmarkt

Auf dem Marktplatz, von 10 bis 17 Uhr

Nauheim

19. bis 21. April - Frühlingsfest des Gewerbevereins

Mit Kirmesbuden, Hobby-Künstlern, Gewerbe im Atrium, Vorführungen, Live-Musik u.a., am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Sinn

20. April - Tag der offenen Tür im Holzhandel

Herborner Straße 7-9, von 9 bis 18 Uhr

