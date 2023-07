Sie suchen noch einen schönen Ausflug, den Sie mit ihrer oder ihrem Liebsten machen können? Wir haben fünf Tipps für einen schönen Ausflug in Osthessen - garantiert ohne teures Romantikhotel.

Die Seele baumeln lassen und zu zweit etwas Schönes unternehmen - dafür bietet Osthessen gute Gelegenheiten. Sei es beim romantischen Sterne-Beobachten, auf dem sogenannten Liebesweg, einer Kanufahrt zu zweit oder beim Schlendern durch eine der schönsten Altstädte Hessens.

Liebesweg in Poppenhausen

Es ist kein Scherz, es gibt ihn wirklich, den Liebesweg in Poppenhausen (Fulda) . Etwa drei Kilometer lang ist der Rundweg mit tollem Panoramablick auf Poppenhausen und die Berge Wasserkuppe und Pferdskopf. Der Einstieg zum Liebesweg beginnt einen Kilometer hinter dem Ortsausgang in Richtung Gersfeld – ist beschildert und es gibt Parkmöglichkeiten.

"Wenn man einen Weg mit dem Thema Liebe verbindet, dann eignet sich die intakte idyllische Natur im 'Land der offenen Fernen' ganz besonders – eben dort, wo die Rhön besonders schön ist", heißt es von der Stadt.

Und wie bei Wanderwegen üblich gibt es auch hier einige Stationen, an denen man Halt machen kann. Etwa eine Bank mit Rückenlehnen aus Herzen oder einen Pavillon, in dem tatsächlich auch geheiratet werden kann. Hier hat das Standesamt Poppenhausen eine Außenstelle.

3 Kilometer, 11 romantische Stationen: das ist der Liebesweg in Poppenhausen. Bild © picture-alliance/dpa

Die ganze Route ist auch für Wanderer mit wenig Kondition gemacht. Und auch für solche, die gerne lernen wollen, welche schrägen Hochzeitstage es gibt. Oder wussten Sie, dass es eine Bierhochzeit gibt? Nicht? Dann ab auf den Liebesweg.

Beste Himmel-Aussicht im Sternenpark

Ein echter "Park" ist der Sternenpark in der Rhön nicht. Hier gibt es keinen Ein- oder Ausgang. Hier gibt es keine Parkwächter. Hier gibt es nur Natur und deswegen ist es für romantische Sternebeobachtungen einer der besten Orte.

Eine stundenlange Belichtung des Fliegerdenkmals auf der Wasserkuppe zeigt, wie die Sterne um den Himmelsnordpol kreisen. Bild © picture alliance / dpa | Werner Klug

Im Landkreis Fulda existieren mehrere Himmelsschauplätze - etwa in Hofbieber, Bad Salzschlirf, Nüsttal oder Kalbach. Mit großen Panoramaliegen, auf denen locker zwei Personen Platz finden, lassen sich hier Sterne beobachten, denn das geht hier besonders gut.

Die sogenannte "Lichtverschmutzung" ist in der Rhön besonders niedrig. Wenig Lichtverschmutzung meint, dass es hier besonders dunkel ist. Anders als etwa im Rhein-Main-Gebiet, wo das Licht von benachbarten Städten den Nachthimmel künstlich erhellt und damit den Blick auf Sterne verhindert.

Das besondere an den Himmelsschauplätzen: Infotafeln erklären, was oben am Himmel zu sehen ist und über eine besondere Vorrichtung mit zwei angebrachten Ringen, lässt sich der Polarstern ganz genau bestimmen. Eine Sternenkarte gibt es ebenfalls an jeder Station. So lässt sich beim romantischen In-den-Himmel-Schauen auch noch ein bisschen was lernen.

Kanufahrt auf der Fulda

Der Fluss Fulda ist wundervoll für einen Ausflug zu zweit, denn wenn man schon gemeinsam in einem Boot sitzt, kann wenig schief gehen. Sich aufeinander verlassen, gemeinsam Sport machen und draußen sein und sich gemeinsam freuen, dass man es ohne Kentern geschafft hat - paddeln kann eine kleine Paar-Therapie sein.

In einem "Kanadier" auf der Fulda. Bild © picture alliance/dpa | Frank Rumpenhorst

Es gibt diverse Tagestouren, die sich ganz einfach mit einem geliehenen Boot bewältigen lassen, etwa Rothenburg bis Beiseförth, Bad Hersfeld bis Melsungen oder Rimbach bis Kerspenhausen. Die Fulda ist kein Fluss mit großem Wildwasser - mit Beratung von örtlichen Verleihern (die gibt es in nahezu jedem größeren Ort am Fluss), wird die Tour so zu einem tollen Erlebnis zu zweit. Tipp: Schulklassen und Junggesellenabschiede meiden.

Spaziergang durch Rotenburg an der Fulda

Über 350 Fachwerkhäuser hat Rotenburg - kleine, große, gerade, schiefe, bunte, verwinkelte. Allein dafür lohnt es sich schon, die Altstadt, das Rathaus und die Umgebung abzulaufen. Wer Lust hat, bucht sich eine Führung - wer nur zu zweit auf Entdeckungstour gehen möchte, für den ist eine digitale Broschüre der Tourist-Information ein guter Guide durch die pittoreske Umgebung.

Rathaus mit Diakonisse Bild © Rotenburg a. d. Fulda

Und wer seine Zweisamkeit lieber ohne Passanten genießen möchte: Rund um Rotenburg gibt es eine Vielzahl an Wanderungen , bei denen man mehr Natur und Stille hat, dafür aber deutlich weniger Fachwerk.

Märchenhaus in Alsfeld

Bleiben wir beim Fachwerk: Aus dem Jahr 1628 stammt das Märchenhaus in Alsfeld , das an Wochenenden und täglich während der Ferien für Besucherinnen und Besucher geöffnet wird. Hier steht alles im Zeichen der Märchen der Brüder Grimm.

Der Frosch sitzt vorm Haus und Rapunzel lässt ihr Haar herunter. Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Es gibt einen Erzählraum, in dem Sie den berühmten Märchen lauschen können - und im oberen Stockwerk des historischen Hauses befindet sich laut Stadt Alsfeld eine der bedeutendsten Puppenstubensammlungen in Deutschland. Oh - und vergessen Sie bitte nicht, sich beim Brunnen mit dem Froschkönig zu küssen. Romantischer wird's nicht.