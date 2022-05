Produkte und Ideen rund um das Thema Garten- und Landschaftskultur werden ab Christi Himmelfahrt beim Fürstlichen Gartenfest im Schloss Fasanerie in Eichenzell gezeigt. Dabei gibt es auch Wissenswertes für die Fitness, die eigene Balance und den Klimaschutz.

Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt das Fürstliche Gartenfest zurück an seinen angestammten Termin. Von Christi Himmelfahrt am Donnerstag bis Sonntag (26. bis 29. Mai) veranstaltet die Hessische Hausstiftung rund um Schloss Fasanerie in Eichenzell (Fulda) wieder eines der größten und ältesten Gartenfeste in Hessen.

Schirmherrin Floria Landgräfin von Hessen sagte dem hr vor der Eröffnung: "Wir sind so froh, dass es endlich wieder losgeht, dass Familien wieder herkommen können und wir vier tolle Tage genießen."

Denn das Fest hat nicht nur als Fachveranstaltung für Garten-Fans ihren Reiz. Auch Besucher, die sich nicht unbedingt über die neusten Trends informieren wollen, kommen auf ihre Kosten, wie die Veranstaltungen der vergangenen Jahre bewiesen haben. In diesem Jahr ist es schon die 22. Ausstellung dieser Art. In abgespeckter Form fand sie zuletzt im September 2021 mit Corona-Einschränkungen statt.

150 Aussteller aus dem In- und Ausland

Alljährlich strömen mehr als 20.000 Besucher auf die großzügige, mehr als 26.000 Quadratmeter messende Veranstaltungsfläche rund um das Barockschloss. Rund 150 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren eine außergewöhnliche Pflanzenvielfalt, schöne Dinge für Haus und Garten sowie feine Kulinarik.

Auf dem Programm stehen Live-Musik, Vorträge, Führungen sowie Spiele und Aktionen für Kinder. Im Mittelpunkt steht aber die bunt blühende Pflanzenpracht. Ausgewählte Gärtnereien und Züchter zeigen ihre botanischen Schätze. Besondere Rosen-Sortimente, Stauden, Clematis, Sukkulenten, Kakteen, Formgehölze und Gemüsesorten werden präsentiert.

Besucher bekommen Experten-Tipps

Wer nicht nur gucken und kaufen möchte, sondern auch Wissenswertes von Fachleuten und Experten-Tipps erfahren möchte, der kann Vorträge besuchen. Am Freitag und Sonntag geht es unter anderem um Gärten und die Bedeutung für den Klimawandel. Am Samstag gibt es Impulse zu sogenannten Wohlfühlgärten und extrem nahrhafte Lebensmittel ("Superfood"). Auch die Bedeutung pflanzlicher Heilkräfte wird von Experten erläutert.

Das Oberthema lautet in diesem Jahr "Fit aus dem Garten". Gartenfest-Organisationsleiterin Anja Heil erklärte: "Der eigene Garten lädt auf vielfältige Weise dazu ein, sich an der frischen Luft zu bewegen."

Um das auf dem Festgelände umzusetzen, können sich Besucher auf dem "Smoothie-Bike" ein Getränk erstrampeln. Besucher, die es gern ruhiger angehen lassen, bekommen in Liegestühlen Podcasts mit Gesundheitstipps auf die Ohren oder können sich an einem Ernährungsquiz versuchen.

Schaugarten fürs Balance-Gefühl

Dazu passt auch das gärtnerische Highlight des Gartenfestes. Die diesjährigen Gewinner des Schaugarten-Wettbewerbs, zwei Studentinnen der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, haben ihn anlegt. Sie haben über Wochen ihren "Garten in Balance" gebaut und bepflanzt. Nun erstreckt sich im Hofgarten von Schloss Fasanerie eine blühende Interaktionsfläche, auf der man sein Balance-Gefühl testen und fördern kann.

Wer in dieser Woche das Fürstliche Gartenfest in Osthessen nicht besuchen möchte, dem bietet sich im Spätsommer noch eine Gelegenheit: Vom 16. bis 18. September wird die Schau in Schloss Wolfsgarten in Langen (Offenbach) veranstaltet.

Weitere Informationen Besucher-Info Geöffnet ist das Gartenfest von Donnerstag bis Samstag zwischen 10 und 19 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr für die Besucher. Parkplätze und Vorträge sind kostenfrei. Eine Tageskarte kostet 17 Euro, eine Dauerkarte 36 Euro. Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Weitere Besucher-Informationen gibt es hier . Ende der weiteren Informationen