Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Musik mit "Five Fingers Crossed" in Darmstadt

Die vierköpfige Alternative Rock Band "Five Fingers Crossed" spielt am Montag in ihrer Heimatstadt einige Songs aus ihrem Repertoire, von Indie bis hin zu härteren Alt Rock Klängen. Beginn 21 Uhr.

Adresse: Goldene Krone, Schustergasse 18, 64283 Darmstadt

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Soli-Abend für Venezuela in Kassel

Am Montag wird in Kassel der schwierigen Verhältnissen in Venezuela gedacht. Aus diesem Grund werden Anna Kopylova (Saxophon & Gesang) und Luis Marquez (Gesang) gemeinsam musizieren und versuchen, ein paar Euro in die Spendenkasse zu bekommen. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Los geht’s um 20.30 Uhr.

Adresse: NEU / Kafé am Weinberg, Frankfurter Strasse 54, 34121 Kassel

Pop-Sounds mit "Bobbypin" in Offenbach

Die Kanadierin "Bobbypin" ist am Dienstat mit ihrem Mix aus elektronischen und groovigen Pop-Sounds im Offenbacher Hafen 2. Um 19 Uhr geht's los, Eintritt auf Spendenbasis.

Adresse: Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Musik mit Cast Glass in Gießen

Das deutsch-niederländische Komponisten-Duo Marco Mlynek & Marc Alberto kommt mit seinem Projekt “Cast Glass” nach Gießen und wird dort einen Mix aus cinematischem Crossover-Pop zum Besten geben. Start 19.30 Uhr.

Adresse: Alte Kupferschmiede, Tiefenweg 9, 35390 Gießen

Jazz-Abend mit Live Jazz von "Naomi" in Wiesbaden

Der Wiesbadener DJ Mr. Mojo bringt seine JazzBar wieder in die Stadt, und ab 19 Uhr ist er mit NAOMI (Naomi Kraft, Gesang und Stefan Varga, Gitarre) auf die Bühne. Die Band verbindet größtenteils Funk und Soul.

Adresse: heimathafen Wiesbaden, Karlstraße 22, 65185 Wiesbaden

Cold Reading in Kassel

Kennen Sie das Konzept von "Cold Reading"? Wenn nicht, dann wird es ihnen am Mittwoch näher erklärt. Dann wird das Expertenteam Garbelmann/Pianowski/Müller des Literaturhauses Nordhessen einladen und die vom Publikum mitgebrachten Texte spontan vorlesen. Los geht es hier um 20 Uhr.

Adresse: Kunsttempel Kassel, Friedrich-Ebert-Str. 177, 34119 Kassel

Live Musik mit Marie Riba in Wiesbaden

Die Wiesbadenerin Marie Riba kommt am Donnerstag in das "Wohnzimmer" und spielt im Rahmen einer Jam Session zusammen mit interessierten Musikern. Die 29-Jährige hat eine klassische Gesangsausbildung an der Musik- und Kunsthochschule Wiesbaden gemacht und wird durch den Abend führen. Beginn 22 Uhr.

Adresse: Das Wohnzimmer, Schwalbacherstr. 51, 65183 Wiesbaden

Weitere Informationen Tipps, Fragen oder Anregungen zu "Hessen für lau"? Schreiben Sie eine Mail. Ende der weiteren Informationen

Livemusik mit "Wilted Woman" in Frankfurt

Die Sängerin "Wilted Woman" aus Berlin bzw. den USA kommt am Donnerstag nach Frankfurt in den Mousonturm und präsentiert dort ihre abstrakten, manchmal tanzbaren Sounds. Ab 20.30 Uhr.

Adresse: Mousonturm, Waldschmidtstraße 6, 60316 Frankfurt

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Filmabend in Wiesbaden mit “Eine fantastische Frau”

Der Film "Eine fantastische Frau" ist eine internationale Produktion, die die Geschichte einer Transgender-Frau in Chile erzählt, die sich nach dem plötzlichen Tod ihres Lebensgefährten diversen Vorurteilen und Voreingenommenheiten ausgesetzt sieht und versucht, dagegen anzukämpfen. Start 21:30.

Adresse: Die Bilderwerfer - Open Air Kino Wiesbaden, Reisinger Anlagen, 65185 Wiesbaden

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Musik mit den Besidos in Darmstadt

Das Quartett aus Darmstadt spielt am Freitag zu später Stunde im Herrngarten. Mit ihrer Musik versuchen sie, sowohl musikalische als auch nationale Grenzen zu sprengen. Und so spielen sie immer wieder mit Gastmusikern und Neu-Darmstädtern. Los geht’s um 23 Uhr.

Adresse: Darmstadt Herrngarten, 64283 Darmstadt

Musik mit "Counting Faces" in Wiesbaden

Die Mainz/Wiesbadener Co-Produktion "Counting Faces" kommt am Samstag in die "ARTbar" zu einem Akustikabend. Los geht's um 20 Uhr.

Adresse: ARTbar, Blücherstraße 23, 65195 Wiesbaden

Höchster Designparcours in in Frankfurt

Ab Samstag findet in Frankfurt-Höchst, parallel zum Altstadtfest, der Designparcours statt. Er bietet einen Überblick über die regionale Designer- und Kreativszene. Los geht's am Samstag um 14 Uhr.

Adresse: Designparcours, Bolongarostraße, 65929 Frankfurt

Jazz Poetry Slam in Frankfurt

Am Areal des Goetheturms stellen Freunde der Jazzmusik am Sonntag einen "Jazz Poetry Slam" auf die Beine. Ab 15 Uhr haben Poeten die Möglichkeit, ihre Texte vorzutragen und gemeinsam mit den anwesenden Musikern eine Perfomance auf die Bühne zu bringen. Anschließend bewertet das Publikum, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Poet und Musikern funktioniert hat.

Adresse: Am Goetheturm, 60599 Frankfurt

Musik auf dem Heinerfest mit “The Silverballs”

Bereits seit Donnerstag läuft in Darmstadt das Heinerfest. Am Sonntag tritt dort unter anderem die bekannte Rock’n’Roll-Band “The Silverballs” im Carree der Centralstation auf. Ab 21.30 Uhr. Weitere kostenlose Veranstaltungen auf dem Heinerfest finden Sie unter diesem Link .

Adresse: Carree, Volksbankbühne Centralstation, 64283 Darmstadt

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Bergparkkonzert in Kassel

Dennis Wenzel und sein Trio treten am Sonntag im Bergpark auf und bringen ihre Musik, irgendwo zwischen Chanson und Jazz verortbar, mit. Ab 12 Uhr.

Adresse: Bergpark Wilhelmshöhe, 34131 Kassel





Tipps, Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie unserem Autor eine Mail .