Webmontag Frankfurt mit dem Thema "Kultur Digital"

Der 93. Webmontag in der Hausener Brotfabrik widmet sich dieses Mal dem Thema Kultur und eröffnet einen Blick hinter die Kulissen bedeutender Kultureinrichtungen aus Frankfurt. Ein Fokus: Wie gehen die Einrichtungen mit dem digitalen Wandel um? Beginn 19.30 Uhr.

Adresse: Webmontag Frankfurt, Bachmannstr. 2-4, 60488 Frankfurt

Musik mit "Just Dexter" auf dem Schiersteiner Hafenfest

Zum Abschluss des Schiersteiner Hafenfestes kommt die Band "Just Dexter" nach Wiesbaden. Dort spielt die 7-köpfige Band ab 19.30 Uhr. Direkt im Anschluss gibt es ein großes Jubiläums-Feuerwerk zum 70. Geburtstag des Hafenfests.

Adresse: Schiersteiner Hafen, Hafenstrasse, 65201 Wiesbaden

Open Stage in Gießen

Am Dienstag öffnet das Irish Pub in Gießen seine Bühne für talentierte Künstler. Ab 20 Uhr kann jeder Interessierte dort auftreten und zeigen, was er oder sie kann.

Adresse: Irish Pub Gießen, Walltorstraße 27, 35390 Gießen

Werwolfabend in Fulda

Ab 19 Uhr werden im Café Chaos in Fulda wieder Rätsel gelöst. Gespielt wird "Werwolf", ein Rollenspiel mit eingänglichen Regeln und Spaß ab 8 Personen.

Adresse: Café Chaos Fulda, Leipziger Straße 123, 36039 Fulda

Konzert des Studentischen Orchesters Kassel

Zum Abschluss des Sommersemesters 2018 veranstaltet das studentische Orchester der Uni Kassel ein Konzert mit Stücken von Georges Bizet und Antonin Dvorak. Ab 18 Uhr.

Adresse: Mönchebergstraße 10, 34125 Kassel

"Wie wohnen die Leute?"- Workshop im Historischen Museum Frankfurt

Im Rahmen des bevorstehenden 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums im Jahr 2019 begibt sich das Historische Museum Frankfurt mit dem Stadtlabor in die Siedlungen des "Neuen Frankfurt", die in den 1920er Jahren unter Ernst May entstanden sind. Was ist geblieben von der damaligen Reformbewegung? Und wie sieht das Leben heute dort aus? Diesen Fragen wird ab 18.30 Uhr nachgegangen.

Adresse: Historisches Museum Frankfurt, Saalgasse 19, 60311 Frankfurt

Livemusik mit Janet Taylor in Wiesbaden

Am Donnerstag kommt Janet Taylor, weitgereiste Musikerin, die sogar schon mit einer Goldenen Schallplatte in Deutschland und mit Silber in England ausgezeichnet wurde, nach Wiesbaden. Dort wird sie ab 20 Uhr zusammen mit anderen Künstlern auf der Bühne des Wohnzimmers musizieren.

Adresse: Das Wohnzimmer, Schwalbacherstr. 51, 65183 Wiesbaden

Musik mit Singer-Songwriter Georg Bauss in Frankfurt

Der Sänger Georg Bauss aus Mannheim verfügt über ein vielfältiges Repertoire und spielt sowohl Blues- als auch Pop-Songs. Am Donnerstag gibt er einen Einblick in sein Schaffen. Ab 20 Uhr.

Adresse: Aposto Frankfurt, Eschenheimer Anlage 40, 60318 Frankfurt

"DanaMaria and Band" live in Gießen-Buseck

Die Musiker von "DanaMaria & Band" kommen am Donnerstag ins gemütliche Forum des Schlossparks Buseck und spielen dort ab 18 Uhr Songs aus ihrem Repertoire.

Adresse: Buseck Schlosspark, Am Schlosspark, 35418 Gießen

Musik mit Tomesalo in Marburg

Die Marburger Musiker von Tomesalo kommen mit ihrem Projekt in ihre Heimat und präsentieren dort Stücke in Singer/Songwriter-Manier. Mit nachdenklichen Tönen, aber auch mit Schlagzeug und Gitarrenklängen versucht die Band ihre Zuhörer zu begeistern. Ab 21 Uhr.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Kurzfilmnacht in Wiesbaden

Am Freitag werden im Wiesbadener Open Air Kino "Die Bilderwerfer" gleich mehrere oscarprämierte Kurzfilme gezeigt. Neben "Quest", "Garden Party" und anderen Werken wird auch der Film "A Single Life" zu sehen sein. Ab 21.30 Uhr.

Adresse: Die Bilderwerfer - Open Air Kino Wiesbaden, Reisinger Anlagen, 65185 Wiesbaden

Geburtstag feiern bei Sugar Mama Frankfurt

Anlässlich des dritten Geburtstags des "Sugar Mama" in Frankfurt wird ab 20 Uhr gefeiert. Für musikalische Untermalung sorgt eine Überraschung, die vom "Rambling House Collective" präsentiert wird. Man darf also gespannt sein.

Adresse: Cafe Sugar Mama, Kurt-Schumacher-Str. 2, 60311 Frankfurt

"Folk'n'Mic" in Gießen

Die Organisatoren von "Folk'n'Mic" laden am Samstag auf eine Bühne unter freiem Himmel ein. Ab 16 Uhr kann jeder Interessierte teilnehmen und seine liebsten drei Songs zum Besten geben. In perfekter Umgebung nahe der Lahn.

Adresse: Lahnufer, Lahnstraße, 35390 Gießen

"Romi Sounds" in Offenbach

Der australische Künstler "Romi Sounds" kommt am Sonntag direkt vom goldenden Strand des Bondi Beach nach Offenbach und spielt dort ab 19.30 Uhr. Eintritt wie immer auf Spendenbasis.

Adresse: Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach

Rundgang an der Kunsthochschule Kassel

Noch bis zum 15. Juli öffnet die Kunsthochschule Kassel ihre Arbeitsräume und Ausstellungsfläche zur großen Abschlusspräsentation aktueller Arbeiten und bietet Besuchern und Besucherinnen Einblicke und Austausch bei einem vielfältigen Begleitprogramm. Am 13. und 14. Juli wird es dazu ein eigenes Symposium mit vielen spannenden Vorträgen geben . Ab 12 Uhr.

Adresse: Kunsthochschule Kassel, Menzelstrasse 13-15, 34121 Kassel





