Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

"JANNE" live in Marburg-Wehrda

Jan Heuser alias JANNE ist bekannt für seine deutschsprachigen Texte und dem Mix aus Rock- und Pop-Klängen. Am Mittwoch spielt er seine Songs ab 20 Uhr im Feuerwehrhaus in Marburg-Wehrda.

Adresse: Feuerwehr Marburg-Wehrda, Lärchenweg 32, 35041 Marburg

Musik mit "Pretty City" in Darmstadt

Die australische Band "Pretty City" kommt von Melbourne aus direkt nach Darmstadt und spielt dort ihre Mischung aus Indie-Rock und Grunge. Ab 21.30 Uhr.

Adresse: Bessunger Knabenschule, Ludwigshöhstrasse 42, 64285 Darmstadt

Ecuadorianische Klänge in Kassel

Am Donnerstag kommt gleich ein ganzes Orchester ins Sandershaus nach Kassel. Die Mitglieder sind allesamt aus Ecuador und stellen ihre Musik ab 20 Uhr vor.

Adresse: Sandershaus, Sandershäuser Straße 79, 34123 Kassel

Musik mit Casey Golden in Offenbach

Der amerikanische Pop-Sänger Casey Golden kommt am Donnerstag mit seinen sentimentalen Melodien und seiner Band nach Offenbach. Beginn 16 Uhr.

Adresse: Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach

Küchenkonzert mit Attila Vural

Der Künstler aus der Schweiz, dessen Musik inspiriert ist von südamerikanisch angehauchten Rhythmen, kommt ab 21 Uhr ins "Q" nach Marburg.

Adresse: "Q", Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

"Wir Wochenendrebellen" - Lesung in Frankfurt

Der 12 Jahre alte Jason ist Autist und seit mittlerweile sechs Jahren auf der Suche nach einem Lieblingsfußballverein. Dafür benötigt er eine fundierte Erfahrungsgrundlage und bereist mit seinem Vater sämtliche Stadien. Gemeinsam wurden sie 2017 mit dem renommierten Grimme Online Award für ihr Projekt "Wochenendrebell“ ausgezeichnet. Am Freitag teilen sie im Business Bereichs des Frankfurter Volksbank Stadions (1. Stock) ihre Geschichten mit dem Publikum. Ab 19 Uhr.

Adresse: PSD Bank Arena, Am Erlenbruch 1, 60386 Frankfurt

Musik mit "Silent Seven" auf dem Marburger Hafenfest

Bereits seit dem 9. Mai läuft in Marburg das Hafenfest und am Samstag spielt die Band "Silent Seven" ab 18 Uhr im Biergarten. Die Rockband aus Breidenstein in Mittelhessen in der Nähe von Marburg existiert seit 2006 und spielt regelmäßig Konzerte im gesamten Bundesgebiet.

Adresse: Lahnufer, Uferstraße, 35037 Marburg

Rapmusik in der Hafenkneipe Hanau

Am Samstag wird in der Hafenkneipe Hip Hop gefeiert. Mit verschiedenen DJs an den Plattenspielern und einem offenen Mikrofon können Fans die Musik genießen und gemeinsam feiern. Ab 21 Uhr.

Adresse: Hafenkneipe, Hafenstraße 2, 63450 Hanau

Internationaler Museumstag in Wiesbaden

Am Sonntag, den 13. Mai, stehen die Türen des Museums für alle Besucher offen. Bei freiem Eintritt können die aktuellen Sonderausstellungen wie die zum Thema "Orchideen" und Sammlungspräsentationen besichtigt werden. Ab 10 Uhr.

Adresse: Museum Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden

"The Lake Poets + Hello Piedpiper" in Kassel

Am Sonntag kommen gleich zwei Musikacts ins Kulturzentrum Schlachthof nach Kassel. Zunächst tritt der britische Songwriter Martin Longstaff mit seinem Projekt "The Lake Poets" auf und versucht, mit seinem Gitarrenspiel zu begeistern. Danach stellt sich "Hello Piedpiper" aus Köln vor und wird unter anderem Songs aus seinem letzten Album "The Raucous Tide" spielen. Ab 18 Uhr.

Adresse: BOREAL- Kulturzentrum Schlachthof Kassel, Mombachstrasse 10, 34127 Kassel

"After-Work-Wanderung“ am Tag des Wanderns in Kassel

Zusammen mit dem Deutschen Wanderverband (DWV) startet Förster Theodor Arend von HessenForst eine Wanderung rund ums "Hohe Gras“ im Habichtswälder Bergland mit anschließender Einkehr und Einweisung in die Kartenkunde. Ab 17 Uhr. Anmeldung telefonisch unter: 05606-533266.

Adresse: Wanderparkplatz, Hohes Gras 3, 34131 Kassel

Webmontag zum Thema "Digitale Bildung" in Darmstadt

"Was macht das Web mit Kindern und was machen Kinder mit dem Web?" Diesen Fragen geht der Webmontag Darmstadt am 14. Mai nach und hat dazu verschiedene Sprecher aus dem Bildungssektor eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Beginn 19 Uhr.

Adresse: Centralstation Darmstadt, Im Carree, 64283 Darmstadt

Webmontag zum Thema "Internet of Things" in Frankfurt

Die mittlerweile 92. Ausgabe des Webmontags Frankfurt steht im Zeichen von"Internet of Things", dem Internet der Dinge. Gemeint ist damit die Vernetzung physischer und virtueller Gegenstände. Der Webmontag beleuchtet praktische Anwendungen, deren Sicherheit und welche Auswirkungen das auf unser Leben haben wird.

Adresse: Hausener Brotfabrik, Bachmannstr. 2-4, 60488 Frankfurt

Führung zum Thema "Jüdische Lebenswelten in und um Marburg"

Am 14. Mai haben Interessierte die Möglichkeit, die Ausstellung "Auf dem Weg zu emanzipierten Bürgern. Jüdische Lebenswelten in und um Marburg" zusammen mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft zu besuchen. Hintergrund ist, dass die Jüdische Gemeinde Marburg auf die urkundliche Ersterwähnung einer Synagoge vor rund 700 Jahren zurückblickt. Aus diesem Grund soll aufgezeigt werden, wie sich das jüdische Leben in Marburg entwickelte. Ab 15 Uhr.

Adresse: Hessisches Staatsarchiv, Friedrichsplatz 15, 35037 Marburg

Astronomischer Vortrag in Heppenheim

Elmar Schmidt von der Hochschule Heidelberg widmet sich am Dienstag dem Thema "Feuer und Eis". Dabei wird er auch auf den Zirkumhorizontalbogen, eine der farbenprächtigsten Haloerscheinungen, eingehen. Ab 20 Uhr.

Adresse: Starkenburg Sternwarte, Starkenburgweg 41, 64646 Heppenheim

Europawoche mit multimedialer Zeitreise in Wetzlar

Im Rahmen der diesjährigen Europawoche laden die Stadt Wetzlar und der Lahn-Dill-Kreis Interessierte zu einer multimedialen Zeitreise zum Thema "Europa und der Erste Weltkrieg - die Friedensbotschaft von Fiquelmont" ein. Nach diesem Vortrag, der vom Politologen Ingo Espenschied gehalten wird, kommt es zu einer Diskussionsrunde, die der Frage nachgehen soll, welche Auswirkung Europa auf den Lahn-Dill-Kreis hat. Ab 18 Uhr.

Adresse: Kreistagssitzungssaal, Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar

