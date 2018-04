Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Der Musiker Kaurna Cronin in Fulda

Der mehrfach preisgekrönte Australier Kaurna Cronin kommt am Mittwoch mit seinen Folk-Stücken nach Fulda. Ab 19.30 Uhr.

Adresse: McMüller's Brauhaus Fulda, Kanalstr 21, 36037 Fulda

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Konzert von "Stables" in Gießen

Das Folk-Duo "Stables", bestehend aus Matthew Lowe und Daniel Trenholme, tritt am Mittwoch in Gießen auf. Sie selbst beschreiben ihre Songs als eine Mischung aus Folk und Alternative. Ab 19 Uhr.

Adresse: Kü-Ché, Grünbergerstr. 22, 35390 Gießen

Ambivalentes Erbe? Ein Gespräch mit Zeitzeuginnen der 68er-Bewegung in Frankfurt

50 Jahre 68er-Bewegung, auch hessenschau.de berichtet darüber. Doch woher kommt das heutige Bild der 68er-Proteste? Ist die bisherige Aufarbeitung der 68er-Bewegung eine größtenteils männlich dominierte Geschichtsschreibung und wenn ja, was geht dabei unter? Ein Gespräch mit Thea Vogel, Mitbegründerin des Frankfurter Frauengesundheitszentrums, und Linda de Vos, Geschäftsführerin der Brotfabrik Hausen. Beginn 19 Uhr.

Adresse: Evangelische Akademie Frankfurt, Römerberg 9, 60311 Frankfurt

Weitere Informationen Tipps, Fragen oder Anregungen zu "Hessen für lau"? Schreiben Sie eine Mail. Ende der weiteren Informationen

Live Musik mit Julio Hierrezuelo in Wiesbaden

Im Wiesbadener Wohnzimmer wird am Donnerstag wieder musiziert. Mit dabei auch der Künstler Julio Hierrezuelo, unter anderem bekannt durch "The Voice of Germany". Los geht's um 22 Uhr.

Adresse: Das Wohnzimmer, Schwalbacherstr. 51, 65183 Wiesbaden

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Theateraufführung "Was Sie nicht wissen“ in Frankfurt

Das Künstlerkollektiv "Miseenscene" lädt am Freitag zur Theateraufführung "Was Sie nicht wissen", einer Geschichte zu drei Menschen, die sich nicht kennen und doch etwas gemeinsam haben: Ihr Innenleben unterscheidet sich drastisch von ihrem Außenleben. Beginn 19.30, Einlass 19 Uhr.

Adresse: Probebühne (Raum 108D) Campus Bockenheim, Goethe Universität Frankfurt Jügelhaus, 60486 Frankfurt

Küchenkonzert mit Maik W. Garthe in Marburg

Der Gitarrist, Sänger und Songwriter Maik W. Garthe kommt am Freitag mit seinen Werken ins "Q" zu einem kleinen Küchenkonzert. Beginn 21 Uhr.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Poetry Slam Walk durch Kassel

Es wird poetisch in der Innenstadt von Kassel. Am Samstag lädt die Stadt zu einem kurzweiligen Spazierprogramm mit dem Titel "Der Lauf der Dinge". Hier bieten Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland lockere Einblicke in ihre Philosophie, Erfahrungen und Einsichten, die sie aus Erlebnissen ihres Alltags ableiten. Start 15 Uhr.

Adresse: Rathaus, Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel

The Hot Spuds in Wiesbaden

Die fünfköpfige Band "The Hot Spuds" spielt am Samstag in Wiesbaden auf. Ihre Mischung aus Rock und Indie soll die Zuhörer ab 19 Uhr begeistern.

Adresse: Harley-Station Wiesbaden-Nassau-Chapter e.V., Max-Planck-Ring 35A, 65205 Wiesbaden

Musik mit "Zimt" in Offenbach

Die Band "Zimt" aus Augsburg präsentieren dem Offenbacher Publikum ihren Mix aus Minimal Pop und Post Punk. Los geht's im Hafen 2 um 16 Uhr.

Adresse: Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Atelier im Grünen in Bad Homburg

Das Museum Sinclair-Haus lädt Kinder, Jugendliche, Erwachsene ein, im Bad Homburger Schlosspark zu zeichnen, zu drucken und zu gestalten. Ab 13 Uhr.

Adresse: An der Zeder vor dem Schlosscafé, Schloss Bad Homburg, 61348 Bad Homburg

Bürger-Uni zum Thema "Deutsche Biografien" in Frankfurt

Im Rahmen der Bürger-Uni-Reihe "Wie wir wurden, wer wir sind" geht es am Montag um Deutsche Biografien. Beleuchtet wird hierbei die Autorin Ulla Hahn. Andreas Platthaus spricht über das Leben und Wirken der Schriftstellerin, die mittlerweile zu den prominenten Vertreterinnen eines Erzählens der deutschen Geschichte zählt. Start 19.30 Uhr.

Adresse: Stadtbücherei, Zentralbibliothek, Hasengasse 4, 60311 Frankfurt

Diskussionsveranstaltung zum Thema "Europa - Wertegemeinschaft oder Interessenvereinigung?“ in Bad Homburg

In Bad Homburg diskutiert der Politikwissenschaftler Herfried Münkler mit dem Publikum über Sinn und Unsinn Europas und welche Stellung die EU einnehmen sollte. Hierbei fordert er unter anderem "mehr Poesie“ im europäischen Narrativ, um das "Regulationssystem EU“ um ein Identifikationssystem zu erweitern. Wer mitdiskutieren will, hat ab 19 Uhr die Chance dazu.

Adresse: Forschungskolleg Humanwissenschaften, Am Wingertsberg 4, 61348 Bad Homburg

Gespräch zum Thema "Demokratie und digitale Revolution" in Frankfurt

Die Digitalisierung setzt an den verschiedensten Lebensbereichen an, verändert die Denkweise der Menschen und auch die politische Welt sieht sich mit der Digitalisierung konfrontiert. Welche neuen Impulse können aus dem Netz für demokratische Prozesse gewonnen werden? Und welche Gefahren gehen damit einher? Diesen Fragen gehen am Dienstag mehrere Referenten ab 19 Uhr nach.

Adresse: Evangelische Akademie Frankfurt, Römerberg 9, 60311 Frankfurt

Karaoke in Kassel

In Kassel werden am Dienstag ab 20 Uhr die Karaokemaschinen rausgeholt und jeder ist eingeladen, sein Lieblingslied zu trällern.

Adresse: Kulturzentrum K19, Moritzstraße 19, 34127 Kassel





Tipps, Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie unserem Autor eine Mail .