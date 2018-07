Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Konzert mit Henrik Freischlader Band in Fulda

Am Montag kommt die Band um Henrik Freischlader nach Fulda und präsentiert sich dort ab 17.30 Uhr.

Adresse: Marleen Records, Löherstraße 15, 36037 Fulda

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Karaoke in Gießen

Im Irish Pub in Gießen bekommt am Montag jeder die Gelegenheit, sein gesangliches Talent auf der Bühne zu präsentieren. Ab 21 Uhr startet die Karaokesession.

Adresse: Irish Pub, Walltorstraße 27, 35390 Gießen

Unterhaltung und Musik auf dem Phungo Festival in Pfungstadt

Bereits seit Donnerstag läuft im südhessischen Pfungstadt das Phungo Festival. Das abwechslungsreiche Fest verbindet Kinderprogramm und Mitmachaktionen mit Musik und anderen Unterhaltungsformen. Am Dienstag kommt unter anderem der Frankfurter Singer/Songwriter Jens Breidenstein nach Pfungstadt und singt dort ab 19 Uhr.

Adresse: Phungo Festival, Dr.-Horst-Schmidt-Str. 12, 64319 Pfungstadt

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Kunstausstellungen in Frankfurt

In der Galerie "fffriedrich" in Frankfurt präsentieren sich in dieser Woche mehrere Künstler. Am Dienstag kommt Adam Cruces, ein amerikanischer Künstler, der meist plastische Werke kreiert und zeigt seine Kunst ab 18 Uhr.

Adresse: fffriedrich, Alte Mainzer Gasse 4-6, 60311 Frankfurt

"Vollgas Connected" in Fulda

Die Gruppe "Vollgas Connected" zeigt, wie Inklusion funktionieren kann. Das Ensemble aus dem bayerischen Fürth verbindet junge Menschen mit Behinderung mit anderen Jugendlichen und gemeinsam spielen sie ab 15 Uhr in Fulda.

Adresse: antonius Café, An St. Kathrin 4, 36041 Fulda

Livemusik am Dutenhofener See

Auf der Seeterrasse am Dutenhofener See tritt am Mittwoch der Sänger Marius Schöfl auf. Los geht's um 19 Uhr.

Adresse: Seeterrasse, Dutenhofener See 1, 35582 Wetzlar

Musik mit Taylor Smith & The Roamin‘ Jasmine in Kassel

Taylor Smith & The Roamin‘ Jasmine sind zu Gast im Boreal. Ursprünglich kommen sie aus New Orleans und nun touren sie durch Deutschland und machen einen Zwischenstopp in Kassel. Ab 20 Uhr.

Adresse: BOREAL, Mombachstrasse 10, 34127 Kassel

Weitere Informationen Tipps, Fragen oder Anregungen zu "Hessen für lau"? Schreiben Sie eine Mail. Ende der weiteren Informationen

Livemusik mit Julio Hierrezuelo in Wiesbaden

Am Donnerstag kommt Julio Hierrezuelo, geborgen in Kuba und groß geworden in Kolumbien nach Wiesbaden. Dort wird er ab 22 Uhr zusammen mit anderen Künstlern auf der Bühne des Wohnzimmers musizieren.

Adresse: Das Wohnzimmer, Schwalbacherstr. 51, 65183 Wiesbaden

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Musik aus Schweden in Marburg

Direkt aus Linköping in Schweden kommt der Singer/Songwriter Gus Ring nach Marburg und wird ab 21 Uhr seine Musik aus dem Genre des "Dreampop" spielen.

Adresse: Schlucke, Renthof 1, 35037 Marburg

Die Band "Darcy's Fault" in Fulda

Das McMüller's Brauhaus gibt Talenten regelmäßig eine Bühne, so auch am Freitag, wenn die Band "Darcy's Fault" in Fulda auftritt. Ab 20 Uhr.

Adresse: McMüller's Brauhaus Fulda, Kanalstr 21, 36037 Fulda

"Bad Temper Joe" in Kassel

Bad Temper Joe – dieser Name steht für Blues. Doch der Bielefelder kann noch mehr und zeigt dies am Freitag ab 20 Uhr in Kassel.

Adresse: BOREAL, Mombachstrasse 10, 34127 Kassel

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Konzert mit SanMir in Kassel

SanMir aus dem Raum Kassel spielen seit 2016 eigene Songs und Coversongs in Akustikversion. Seit Mitte 2017 werden sie von einem Musikerkollegen an Cajon und Percussion begleitet. SanMir hat einen ganz eigenen Sound, einer Mischung aus Indie, Rock, Pop und Folk und moderner Singer/Songwriter-Musik. Ab 20.30 Uhr.

Adresse: NEU / Kafé am Weinberg, Frankfurter Strasse 54, 34121 Kassel

"Strom und Wasser" im Q in Marburg

Die Liedermacher "Strom und Wasser" sind schon weit gereist, setzten sich unter anderem für Artenschutz und Obdachlose ein und feiern nun ihr zwölfjähriges Bestehen. Ihre Mischung aus Punk-Polka und Rock präsentieren sie am Samstag ab 21 Uhr in Marburg.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Sängerin Emma Langford in Marburg

Die irische Folksängerin Emma Langford kommt am Sonntag nach Marburg in die Schlucke. Die Liedermacherin aus Limerick startet mit ihrem Set um 21 Uhr.

Adresse: Schlucke, Renthof 1, 35037 Marburg

Stoffel-Festival in Frankfurt

Bereits seit Donnerstag findet im Frankfurter Günthersburgpark das Stoffel Festival statt. Mehrere Wochen kostenlose Unterhaltung mit unterschiedlichen Bands sind geplant und am Sonntag kommen Sheena und Michael, ein Irish Folk Duo, nach Bornheim. Ab 18 Uhr.

Adresse: Günthersburgpark, 60389 Frankfurt

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts





Tipps, Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie unserem Autor eine Mail .