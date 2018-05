Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Offene Lesebühne in Kassel

Am Mittwoch gibt es tolle Texte und Musik auf der offenen Lesebühne des Literaturhauses Nordhessen. Spannende Gedichte, Essays, Romanausschnitte oder gar spontane Slam-Kreationen begleitet von den Kasseler Straßenmusikern Hilke und Flo. Wer selbst mitmachen will, sollte zwischen 19 und 20 Uhr vor Ort sein.

Adresse: Kunsttempel, Friedrich-Ebert-Straße 177, 34119 Kassel

Leseschwarm in Lorsch

Die Lyriklesung "Leseschwarm" findet am Mittwoch in Lorsch statt. Ab 19 Uhr präsentieren dort talentierte Schreiber ihrem Publikum "Gedichte mit Wolken".

Adresse: Kloster Lorsch, Nibelungenstraße, 64653 Lorsch

Musik mit Michael Friedman & Mea in Kassel

Am Donnerstag tritt der kanadische Singer/Songwriter Michael Friedman in Kassel zusammen mit der Berliner Sängerin Mea auf. Beginn 20.30 Uhr.

Adresse: Freies Radio Kassel, Opernstraße 2, 34117 Kassel

Weitere Informationen Tipps, Fragen oder Anregungen zu "Hessen für lau"? Schreiben Sie eine Mail. Ende der weiteren Informationen

Frank Molino & Freunde jammen in der "heimat"

Frank Molino, ein musikalisches Fuldaer Urgestein, lädt mit seinen Freunden zur Jamsession in die "heimat. Fulda" ein. Er sorgt mit seiner Truppe für den Grundstock an Equipment. Jeder, der sich traut mitzumachen, ist herzlich willkommen. Start: 19 Uhr.

Adresse: Heimat. Fulda, Buttermarkt 2-6, 36037 Fulda

Livemusik im Kulturpark Wiesbaden

Am Freitag umhüllen lateinamerikanische Klänge den Kulturpark. Die Band "Luna de Paita" aus Darmstadt kommt nach Wiesbaden und spielt dort ihre Musik, die jamaikanischen Reggae mit peruanischen Rhythmen vereint. Beginn 18 Uhr.

Adresse: Kulturpark Wiesbaden, Murnaustr.1, 65189 Wiesbaden

Musikerin Nike Ahrens in Marburg

Die Musikerin Nike Ahrens kommt am Freitag mit ihrer Mischung aus Deutsch-Pop und Chanson nach Marburg ins Q. Neben ihrem Gesang und Spiel am Klavier wird sie unterstützt von zwei Kollegen an Schlagzeug und E-Bass. Ab 21 Uhr.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Experimentelle Sounds mit "Hellenica" in Kassel

Der Produzent Jim Demos, aka Hellenica, kommt am Samstag nach Kassel und präsentiert dort seine Musik, eine Mischung aus Ambient-Elektronik und Gitarrenklängen. Beginn 19 Uhr.

Adresse: BOREAL- Kulturzentrum Schlachthof Kassel, Mombachstrasse 10, 34127 Kassel

Rapmusik in Wiesbaden

In Wiesbaden wird am Samstagabend die Rapmusik gefeiert. Unter anderem mit einem Liveauftritt des Wiesbadeners Paddy Besser. Ab 22.30 Uhr.

Adresse: No Exitus, Wilhelmstraße 47, 65183 Wiesbaden

Open Stage in Gelnhausen

Nächsten Sonntag sind Talente aus dem Main-Kinzig-Kreis gefragt, um sich bei der Open Stage des Lorbass in Gelnhausen zu zeigen. Sänger, Musiker, aber auch Lyriker bekommen die Chance, ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Ab 17 Uhr.

Adresse: Lorbass, Bahnhofstraße 7, 63571 Gelnhausen

Musik mit "The Earhart Light" in Offenbach

Die 2011 gegründete Gruppe "The Earhart Light" aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt am Sonntag nach Offenbach. Mit ihrem Mix aus elektronischen Sounds und Texten, die eine Sehnsucht ausdrücken, wollen sie ihr Publikum im Waggon ab 19 Uhr begeistern.

Adresse: Mainstraße 1, Waggon am Kulturgleis, 63065 Offenbach

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Farbenfabrik Flohmarkt in Frankfurt

An Pfingstmontag ist wieder Flohmarkt an der Farbenfabrik in Frankfurt. Neben einer Vielzahl unterschiedlicher Stände wird es auch Angebote für Kinder geben und musikalisch untermalt wird der Tag von den DJs Gianluca und B2B Stuppi. Los geht's um 14 Uhr.

Adresse: Farbenfabrik Flohmarkt, Gutleutstraße 294, 60327 Frankfurt

Tanzaufführungen in Gießen

In der Alten Kupferschmiede in Gießen können Interessierte ab Samstag gleich mehreren Tanzaufführungen von Künstlern aus unterschiedlichen Ländern beiwohnen. Am Montag tritt ab 17 Uhr die Künstlerin "Irene K Cie", eine belgische Choreographin mit internationalen Renommee, auf.

Adresse: Alte Kupferschmiede, Tiefenweg 9, 35390 Gießen

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Diskussion zum Thema Netzaktivismus und "Hate Speech" in Kassel

Der Begriff "Hate Speech" ist derzeit in aller Munde, aber es handelt sich um keinen unproblematischen Begriff. Warum das so ist und wie man die Problematik aufschlüsseln kann, erklärt am Dienstag das Team von "Hatebreach - Hass im Netz begegnen" und "Die Kopiloten e.V.". Ab 18 Uhr.

Adresse: Rainer-Dierichs-Platz 1, 34117 Kassel

Webmontag am Dienstag - In Gießen

Nicht nur in Frankfurt und Darmstadt gibt es für Onlineaffine eine Anlaufstelle, auch in Gießen gibt es den Webmontag. Der Webmontag ist ein dezentral organisiertes, informelles nicht kommerzielles Treffen zum Thema Web/Tech 2.0 (im weitesten Sinne), das Anwender, Entwickler, Gründer, Unternehmer, Forscher, Web-Pioniere, Blogger, Podcaster, Designer und sonstige Interessenten zusammenbringen möchte. Ab 18.30 Uhr

Adresse: Gründerwerkstatt, Gottfried-Arnold-Str. 3A, 35398 Gießen

Tipps, Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie unserem Autor eine Mail .