Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Live-Musik mit Jan Schmitt in Offenbach

Der Singer-Songwriter Jan Schmitt kommt am Mittwoch ab 20.30 Uhr ins "Le Belge".

Adresse: Le Belge Bleichstr. 49, 63065 Offenbach

Offene Lesebühne in Kassel

Bei der offenen Lesebühne des Literaturhauses Nordhessen treffen Gedichte, Essays und Romane auf Sänger und Songwriter. So können am Mittwoch alle, die sich trauen, ihre Texte auf der Lesebühne vortragen. Einzige Voraussetzung: Der Vortrag darf nicht länger als zehn Minuten dauern. Ab 19 Uhr.

Adresse: Literaturhaus Nordhessen, Friedrich-Ebert-Str. 177, 34119 Kassel

"Ghost Flute & Dice" im Waggon Offenbach

"Ghost Flute & Dice" ist das elektroakustische Piano-Projekt des dänischen Pianisten und Komponisten Mikkel Almholt, der die letzten sieben bis acht Jahre damit verbracht hat, seine kleine Nische voller eckiger und gedrehter Klaviermusik zu bauen. Um 21 Uhr kommt er in den Waggon und versucht dort, die Zuhörer von seinem Werk zu begeistern.

Adresse: Mainstraße 1, Waggon am Kulturgleis, 63065 Offenbach

ARTE-Filmpremiere "Fetisch Karl Marx" in Wiesbaden

Das Literaturhaus Villa Clementine zeigt in Kooperation mit dem Netzwerk der Literaturhäuser und ARTE als Kulturpartner am Donnerstag die ARTE-Filmpremiere "Fetisch Karl Marx" . Nach der Dokumentation von Simone Dobmeier und Torsten Striegnitz findet ein Gespräch mit den Marx-Kennern Christoph Henning und Mario Scalla über die Thesen des Films statt. Ab 19.30 Uhr.

Adresse: Literaturhaus Wiesbaden Villa Clementine, Frankfurter Straße 1, 65189 Wiesbaden

Frankfurt liest ein Buch: "Das siebte Kreuz" in Schwanheim

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Frankfurt liest ein Buch" wird am Freitag im "Bücher Waide" das Buch "Das siebte Kreuz" von Anna Seghers gelesen. Ab 19.30 Uhr.

Adresse: Bücher Waide, Alt Schwanheim 39a, 60529 Frankfurt

Kleine Slambühne im Waggon Offenbach

Auf der "Kleinen Slambühne" wird es Textvorträge allerlei Art, Form, Farbe und Geschmacksrichtung geben. Die Wortkunst wird zelebriert, das Publikum soll unterhalten werden. Interessierte können ihre eigenen Texte mitbringen. Ab 21 Uhr.

Adresse: Mainstraße 1, Waggon am Kulturgleis, 63065 Offenbach

Jazz mit dem Thomas Kolarczyk Ensemble in Fulda

Thomas Kolarczyk kommt mit seinem eigenen Ensemble am Samstag in die Rösterei Kaffekultur. Im Rahmen der CD-Release-Tour für Halbträume, dem neuesten Werk des Quintetts, macht er dort Halt. Ab 19.30 Uhr.

Adresse: Rösterei Kaffeekultur, Lutherstraße 22, 36037 Fulda

Der Sänger Pedro Pastoriz in Marburg

Seine Lieder sind Liebeslieder, Lieder über den Tod, Offenbarungen und andere Dinge. Alle in portugiesischer Sprache. Ab 21 Uhr ist der Brasilianer im Marburger "Q".

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Musik mit Orit Shimoni und Elis Noah in Offenbach

Ab 16 Uhr sind die beiden Künstler Orit Shimoni und später auch Elis Noah im Hafen 2. Die beiden treten nacheinander auf der Bühne in Offenbach auf und wollen mit ihren Stimmen das Publikum in ihren Bann ziehen.

Adresse: Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach

Frühlingsspaziergang in Frankfurt-Höchst

Designer und Künstler öffnen ihre Ateliers und Werkstätten zum "Frühjahrsspaziergang" und stellen ihre Werke aus. Vertreten sind Modedesign, Schmuckdesign, Produktdesign, Fotografie, Druckkunst und vieles mehr. Mitmach-Angebote, bei denen man selbst künstlerisch aktiv werden kann, gibt es ebenso wie leckeres Essen und hoffentlich gutes Wetter. Bereits am Samstag kann man am Spaziergang teilnehmen, an beiden Tagen geht's um 12 Uhr los.

Adresse: Stadtkern Frankfurt-Höchst, 65929 Frankfurt

"Wir Wochenendrebellen" - Lesung in Kassel

Der 12 Jahre alte Jason ist Autist und seit mittlerweile sechs Jahren auf der Suche nach einem Lieblingsfußballverein. Dafür benötigt er eine fundierte Erfahrungsgrundlage und bereist mit seinem Vater sämtliche Stadien. Gemeinsam wurden sie 2017 mit dem renommierten Grimme Online Award für ihr Projekt "Wochenendrebell“ ausgezeichnet. Am Mittwoch teilen sie im Wilhelmsgymnasium ihre Geschichten mit dem Publikum. Ab 18.30 Uhr.

Adresse: Wilhelmsgymnasium Kassel Kunoldstraße 51, 34131 Kassel

"Die Brentanos - eine Familie in Hessen" - Vortrag in Wetzlar

Wolfgang Brunzel erläutert am Montag in einem Vortrag die Geschichte der Händlerfamilie Brentano, die Ende des 17. Jahrhunderts aus Norditalien ins Rhein-Main-Gebiet kamen, sich dort niederließen und binnen weniger Generationen zu wohlhabenden Bürgern wurden, die Politik und Kultur in Frankfurt und Umgebung wesentlich mitbestimmten. Ab 19.30 Uhr.

Adresse: Phantastische Bibliothek, Turmstraße 20, 35578 Wetzlar

Der Film "The True Cost - Der Preis der Mode" in Darmstadt

Ein Pullover für weniger als 10 Euro, ein Hemd für 5 und viele von uns freuen sich, wenn sie die neueste Mode billig einkaufen können. Doch wie kann es sein, dass Kleidung bei uns so wenig kostet? Dieser Frage geht die Dokumentation nach und verfolgt eindrucksvoll den Weg, den die Kleidung macht, bevor sie zu uns ins Geschäft kommt. Sie lüftet den Schleier einer unsichtbaren Industrie und fragt uns, wer den Preis für unsere Kleidung zahlt. Eine Dokumentation über die Kleidung, die wir tragen und die Menschen, die sie machen. Ab 19 Uhr.

Adresse: HoffART-Theater, Lauteschlägerstr. 28A, 64289 Darmstadt

Vortrag zum Thema "Klimawandel" in Heppenheim

"Der Klimawandel geht uns alle an, ihn einzudämmen ist die größte Herausforderung der Menschheit“, so Wolfgang Schlüter, ehemals Leitender Wissenschaftlicher Direktor des Geodätischen Observatoriums Wettzell. Er wird am Dienstag über das Thema "Zwei Grad mehr – Einfluss des Klimawandels auf Deutschland” referieren. Dabei wird er die wissenschaftlichen Arbeiten umreißen, die klar ergeben und prognostizieren, welche Auswirkungen die Verbrennung fossiler Energien und der Ausstoß klimaschädliche Gase haben. Beginn: 20 Uhr.

Adresse: Starkenburg-Sternwarte, Starkenburgweg, 64646 Heppenheim a.d. Bergstrasse

