Musik mit "Colbinger" in Darmstadt

Der Singer & Songwriter Colbinger kommt am Montag nach Südhessen und spielt dort einige Stücke aus seinem Repertoire. Sein Musikstil ist dem Akustik-Rock zuzuordnen. Mit seiner rauen Stimme will er die Zuhörer mit auf eine Reise nehmen. Start: 21 Uhr.

Adresse: Goldene Krone, Schustergasse 18, 64283 Darmstadt

“Frankfurter HausGespräche” zum Thema Literatur

Die “Frankfurter HausGespräche” widmen sich am Montag der Literatur und werfen einen Blick auf die Funktion der Literatur. Etwas provokant wird die Frage gestellt, welchen Sinn Lesungen heute noch haben. Trägt die Vermittlung von Literatur heute noch zu einer offenen Gesellschaft bei? Das diskutieren unter anderem Theresia Enzensberger, Hauke Hückstädt, Andreas Platthaus und Oliver Vogel mit der Moderatorin Lena Vöcklinghaus. Los geht's um 19.30 Uhr.

Adresse: Literaturhaus Frankfurt, Schöne Aussicht 2, 60311 Frankfurt

Das Stadtteilzentrum Wesertor in Kassel feiert Fünfjähriges

In Kassel feiert am Dienstag das Stadtteilzentrum Wesertor fünfjähriges Bestehen und so dreht sich alles um die Zahl fünf: Unter anderem werden mit "Philodur", "Zwischentöne", "Morgen Band", "Palava Rabada" und der "Salonmusik" fünf unterschiedliche Bands auftreten, die insgesamt fünf Stunden Musik machen werden und um 15 Uhr geht’s los.

Adresse: Stadtteilzentrum Wesertor, Weserstraße 26, 34125 Kassel

Konzert mit Manolo Redondo in Darmstadt

Der Franzose Manolo Redondo ist nicht nur Komponist, sondern auch Singer und Songwriter. Er präsentiert am Dienstag in Darmstadt seine Werke im Bereich der Folk Musik, die manchmal aber auch einen Indie-Pop Einschlag haben. Start: 20 Uhr.

Adresse: Schlossgarten, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt

"Jo Carley and the Old Dry Skulls" im "Q" in Marburg

Jo Carley und The Old Dry Skulls werfen Old Time Roots Musik, Ska und Punk zusammen, um ihren eigenen Stil zu finden. Begleitet werden die Briten von Kontrabassisten und anderen "Verrückten", die sie unterwegs treffen. Los geht’s um 21 Uhr.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Offene Lesebühne in Kassel

Bei der offenen Lesebühne des Literaturhauses Nordhessen treffen Gedichte, Essays und Romane auf Sänger und Songwriter. So können am Mittwoch alle, die sich trauen, ihre Texte auf der Lesebühne vortragen. Einzige Voraussetzung: Der Vortrag darf nicht länger als zehn Minuten dauern. Für musikalische Untermalung sorgt James Partoir. Ab 19 Uhr.

Adresse: Literaturhaus Nordhessen, Büro: Friedrich-Ebert-Str. 177, 34119 Kassel

Konzert mit Annie Sumi und "The Lifers" in Offenbach

Die kanadischen Künstler Annie Sumi und “The Lifers” kommen am Donnerstag nach Offenbach. Beide sind im Genre des Folk anzutreffen und starten um 19 Uhr in den Abend. Eintritt auf Spendenbasis.

Adresse: Hafen 2, Nordring 129, 63067 Offenbach

Livemusik mit “Franca & Lea” in Frankfurt

Das Restaurant “Bei Frau Nanna” im Frankfurter Ostend wird am Donnerstag zur Bühne für die beiden Sängerinnen Franca & Ela, die ihre starke Stimmen spielen lassen und nebenbei von einer Gitarre begleitet werden. Die Künstlerinnen singen sowohl Pop als auch gemütliche italienische Tracks. Start 19 Uhr, Tischreservierungen unter hallo@beifraunanna.de.

Adresse: Bei Frau Nanna, Ernst-Achilles-Platz 3 / Ecke Ostbahnhofstraße, 60314 Frankfurt

Filmabend in Wiesbaden mit “I’ll Walk Out Into Tomorrow”

In Wiesbaden wird am Freitag eine Dokumentation über die britische Musikerin und Poetin Anne Clark gezeigt, die mit ihrer avantgardistischen elektronischen Musik Berühmtheit erlangt hat. Clark singt ihre zumeist sehr poetischen, aber auch melancholischen und schwermütigen Texte nicht, sondern trägt diese rhythmisch gesprochen vor, weswegen ihr Werk auch oft dem Genre Spoken Word zugeordnet wird. Der Film “I’ll work out into tomorrow” wird ab 21.30 Uhr gezeigt.

Adresse: Die Bilderwerfer - Open Air Kino Wiesbaden, Reisinger Anlagen, 65185 Wiesbaden

Ausstellung zur Nacht der Kunst in Marburg

“Die Kunst , Der Krieg und Ich - Werkschau aus drei Episoden”. So der Titel der Ausstellung, die am Samstag im Rahmen der Nacht der Kunst 2018 präsentiert wird. Dabei handelt es sich um Werke von Martin Blankenhagen, Künstler aus Neu-Isenburg. Neben Bildern und Skulpturen, wird es auch eine Performance des Künstlers geben. Start: 18 Uhr.

Adresse: Kulturzentrum KFZ Marburg, Biegenstraße 13, 35037 Marburg

Musik mit Janne auf dem Lahnuferfest

Das Lahnuferfest in Gießen beginnt bereits am Freitag, den 22. Juni und wartet mit bunten Programm auf. Am Samstag tritt dort unter anderem der Folk-Musiker Janne auf. Er ist ab 15 Uhr auf der Bühne.

Adresse: Bootshaus, Bootshausstraße 12, 35390 Gießen

Skate Rock Bash Marburg 2018

Freunde des Punk-Rock sind am Samstag dazu eingeladen, beim "Do It Yourself Rockfestival" in Marburg vorbeizuschauen. Ab 14.30 Uhr treten mit "Beardless", "Tremaire" und Co. gleich mehrere Bands auf und neben Musik und essen wird auch geskatet.

Adresse: Georg-Gaßmann-Stadion, 35037 Marburg

Kunstaktion "Oper Offenbach" von YRD.Works in Offenbach

Das Künstlerkollektiv YRD.Works bearbeitet in "Oper Offenbach" mit vier Raumskulpturen architektonische Elemente eines Opernhauses. Im zweiten Bauabschnitt macht das Kollektiv das, was eigentlich unsichtbar sein soll, sichtbar und entwickelt einen Orchestergraben der besonderen Art. Eingeweiht wird er vom Opern- und Ledermuseumsorchester Offenbach mit einem exklusiven Konzert. Auf dem Programm stehen unter anderem Richard Wagner und Wolfgang Amadeus Mozart. Start: 16 Uhr.

Adresse: Inselspitze, Hafeninsel, 63067 Offenbach

Kleine Slambühne im Waggon in Offenbach

Im Waggon kommt es am Sonntag zum Poetryslam. Es wird Textvorträge allerlei Art, Form, Farbe und Geschmacksrichtung geben. Ab 19 Uhr treten unter anderem die Künstler Artem Zolotarov - koollook, Leonie Batke und Katharina Marosz auf. Start: 19 Uhr.

Adresse: Waggon am Kulturgleis Offenbach, 63065 Offenbach

Musik mit Rey Valencia & Urban Beyer Live in Kassel

Zusammen mit Urban Beyer musiziert Rey Valencia am Sonntag in Kassel. Während er seine Qualitäten als Balladensänger unter Beweis stellt, sorgt der Kasseler Pianist Urban Beyer für die passende Untermalung. Los geht’s um 15 Uhr.

Adresse: Orangerie, An der Karlsaue 20 b, 34121 Kassel

