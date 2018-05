Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Musik mit "Farbrausch" und Sammy in Fulda

Die Band Farbrausch spielt einen Mix aus Pop-Musik mit Einflüssen aus den verschiedensten Genres, das alles im akustischen Gewand (Gesang und Gitarre). Sie kommen um 19.30 Uhr ins Brauhaus und haben als Support den Musiker Sammy dabei.

Adresse: McMüller's Brauhaus, Kanalstrasse 21, 36037 Fulda

Unternehmerinnen laden in Frankfurt zu Technik-Kurzvorträgen

Im Rahmen der Webweek laden das Unternehmerinnenforum Rhein-Main und die "Techettes" ein zu Kurzvorträgen. Die "Techettes " bezeichnen sich selbst als Community in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet, die Frauen den Zugang zu technischem Schlüsselwissen ermöglicht und das kreative Potential von technischen Berufen aufzeigt. Die Vorträge laufen ab nach der Pecha-Kucha-Methode: pro Vortrag werden 20 Folien je 20 Sekunden lang präsentiert - macht pro Vortrag insgesamt 6 Minuten und 40 Sekunden. Thema wird unter anderem sein, wie das Design der Zukunft aussehen soll. Start: 18.30 Uhr.

Adresse: jumpp, Frauenbetriebe e.V., Hamburger Allee 96, 60486 Frankfurt

Vernissage zum Thema "Unendlichkeit" im Mathematikum Gießen

“Kein Ende in Sicht - Unendlichkeit zum Anfassen", das ist der Titel der neuen Sonderausstellung im Mathematikum, die der Frage nachgeht, was Unendlichkeit ist, wie sie erforscht und erklärt werden kann. Ab 18 Uhr.

Adresse: Mathematikum Gießen, Liebigstraße 8 ,35390 Gießen

Weitere Informationen Tipps, Fragen oder Anregungen zu "Hessen für lau"? Schreiben Sie eine Mail. Ende der weiteren Informationen

Filmvorführung zum Thema "Balkan" in Fulda

Der Balkan - mit seiner kulturellen, sprachlichen und geschichtlichen Vielfalt - ist die Heimat der letzten natürlichen Flussläufe auf dem europäischen Kontinent. Jedoch sind diese Flüsse von der Wasserkraft bedroht. Die neue Dokumentation "Blue Heart" folgt Protagonisten durch den Balkan und dokumentiert Verbrechen gegen Europas letzte Flussjuwele und die betroffene Lokalbevölkerung. Los geht's um 20.15 Uhr.

Adresse: Café Chaos, Leipziger Straße 123, 36039 Fulda

Musik mit "Nik & The Mojos" in Fulda

Nik & The Mojos sind eine Indie-Rock Band aus Berlin, und am Freitag treten sie ab 21 Uhr im Fuldaer Café Chaos auf.

Adresse: Café Chaos, Leipziger Straße 123, 36039 Fulda

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Küchenkonzert mit "Duophonic" in Marburg

Am 25. Mai spielt das Gitarrenduo "Duophonic" einen Gig im Q-Café. Die frisch gebackene Jazzband bestehend aus dem bekannten Gitarristen Artur Deja und Jazz-Newcomer Sebastian Anhäuser tritt ab 21 Uhr auf.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

"The Planetoids" auf den Fuldaer Hochschultagen

Bereits seit Donnerstag laufen in Fulda die Hochschultage. Das Fest steht dieses Jahr unter dem Motto "Heute sind WIR!". Bis zum 27. Mai treten täglich mehrere Bands auf, es gibt Workshops, Filmvorführungen und Diskussionsrunden. Am Samstag gibt sich dort die Hannoveraner Band "The Planetoids" die Ehre. Die Popmusiker bringen dabei auch ihren Hit "The Heat" mit. Los geht's um 18 Uhr.

Adresse: Hauptbühne, Hochschule Fulda, Leipziger Straße 123, 36037 Fulda

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Rödelheimer Musiknacht in Frankfurt

Der Frankfurter Stadtteil Rödelheim wird am Samstag zur Musikhochburg. Ab 17 Uhr treten bis 22 Uhr an diversen Orten, von der Eurobar über den Solmspark bis zum Pavillon im Brentanobad, eine Vielzahl unterschiedlicher Künstler auf. Ein Highlight ist sicherlich die Band “Lady Moustache”, die ab 21 Uhr in "Bella’s Stübbsche" auftritt. Das komplette Programm können sie hier einsehen .

Adresse: 60313 Frankfurt-Rödelheim

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Lama- und Alpakaspaziergang in Darmstadt

Am Sonntag haben Interessierte die Möglichkeit, an einem Lama - und Alpakaspaziergang teilzunehmen und damit die Welt dieser Tierarten näher kennenzulernen. Start: 14 Uhr.

Adresse: Kuby und Gasch, Seitersweg 150, 64287 Darmstadt

Freiluftkonzert mit Fooks Nihil & Hotel International in Offenbach

Der historische Pavillon in Dreieichpark wird zur Open-Air-Bühne. Für sommerliche Stimmung sorgt ein Wiesbadener Trio mit dem perfektem Retro-Sound: Fooks Nihil, eine Band nahe am Sound von Crosby, Stills and Nash, dem Gesang der Beatles und der Rauheit des klassischen Bluesrocks. Danach legen einen Hotel International mit DJ Neewt und Lukas Kretzschmar auf. Start: 14 Uhr.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Adresse: Dreieichpark, 63067 Offenbach

Podiumsdiskussion zum NSU-Prozess in Marburg

Seda Basay-Yildiz, die Nebenklageanwältin der Familie Simsek, hält am Montag einen Vortrag über den NSU-Prozess. Neben einer Einordnung will sie sich näher mit dem NSU, der Rolle des Verfassungsschutzes, der zuständigen Behörden und der Kriminalisierung der Opfer sowie deren Angehörigen beschäftigen. Beginn: 19 Uhr.

Adresse: Hörsaalgebäude - Philipps Universität Marburg, Biegenstraße 10, 35037 Marburg

Rock'n'Roll-Party mit The Silverballs in Oberursel

Zum Brunnenfest tritt die Band "The Silverballs" am Montag in Oberursel auf. Ab 19 Uhr spielen die Jungs aus Dreieich ihre Rockmusik.

Adresse: Alt Oberurseler Brauhaus, Ackergasse 13, 61440 Oberursel

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Eröffnung der "Nippon Connection" in Frankfurt

Die 18. Nippon Connection startet und Interessierte sind zur Eröffnung des Filmfestivals eingeladen. DJ Chris MaGee (Easy Item, Toronto) sorgt hier im Café des Mousonturms mit einem facettenreichen Mix aus Elektro, Disco, Funk und Indie aus Japan für den richtigen Sound. Um 21 Uhr erwartet Sie in Studio 1 außerdem ein Konzert mit Jim Franklin und Hiroko SUGINO. Ab 18 Uhr.

Adresse: Mousonturm-Café, Waldschmidtstr. 4, 60316 Frankfurt

Musik mit Jost 'n' Wächter auf dem Hessentag in Korbach

Bereits seit 25. Mai läuft in Korbach der Hessentag und täglich treten dort diverse Künstler auf. So auch das Duo "Jost 'n' Wächter", das ab 21 Uhr seine Mischung aus Blues, Jazz und Rock'n'Roll zum besten geben werden.

Adresse: Aktionsbühne Haus der Musik, Lengefelder Str. 16., 34497 Korbach

Tipps, Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie unserem Autor eine Mail .