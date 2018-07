Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Musik mit Dominik Baer bei der Sommerwerft Frankfurt

Der weitgereiste Musiker Dominik Baer bietet mit seinen Kompositionen eine Mischung aus Indie-Pop gepaart mit Folk-, Rock- oder Funk-Elementen. Ab 20 Uhr legt er los.

Adresse: Sommerwerft Theater Festival, Weseler Werft, 60311 Frankfurt

Konzert mit John Garner in Darmstadt

Der Ausgburger John Garner vereint dreistimmigen Gesang, rockigen Sound und folkige Melodien und kommt am Dienstag in den Schlossgarten nach Darmstadt, um seine Kunst zu präsentieren. Ab 21 Uhr.

Adresse: Schlossgarten, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt

Die Band Jank Kovic auf dem Stoffel Frankfurt

Jank Kovik kommen aus Frankfurt und machen im weitesten Sinne Folkrock. Eine Handvoll Musiker hat Marko Jankovic um sich versammelt, um seine Songs aus der Einsamkeit des Singer/Songwriter-Daseins zu befreien. Start 20 Uhr.

Adresse: Günthersburgpark, 60389 Frankfurt

Konzert von William Wormser in Marburg

Der gebürtige Osnabrücker William Wormser kommt am Mittwoch nach Marburg und spielt dort einige Stücke aus seinem Reportoire. Ab 20 Uhr.

Adresse: Q, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Underground Hip Hop Festival in Frankfurt

In Frankfurt soll jungen Hip Hop DJs und Rap-Künstlern eine Plattform geboten werden. Im Yard treten ab 16 Uhr verschiedene DJs auf und ab 22 Uhr starten die Konzerte mit verschiednen Künstler aus der Gegend. Bis 21 Uhr ist der Eintritt kostenlos.

Adresse: Am Städelshof 8, 60311 Frankfurt

"Wir Wochenendrebellen" - Lesung in Darmstadt

Der zwölfjährige Jason ist Autist und seit mittlerweile sechs Jahren auf der Suche nach einem Lieblingsfußballverein. Dafür benötigt er eine fundierte Erfahrungsgrundlage und bereist mit seinem Vater sämtliche Stadien. Gemeinsam wurden sie 2017 mit dem renommierten Grimme Online Award für ihr Projekt "Wochenendrebell“ ausgezeichnet. Mit der Unterstützung des Fanprojekts der Lilien kommen Sie nun nach Darmstadt. Ab 18 Uhr

Adresse: Fanprojekt Darmstadt, Erbacherstraße 1,Darmstadt

Musik mit Mike Gerhold in Kassel

Der in Kassel bekannte Sänger Mike Gerhold wird sein solo & unplugged Cover-Programm mit Rockklassikern darbieten. Los geht's um 21 Uhr.

Adresse: Alt-Berliner-Destille, Wilhelmshöher Allee 258, 34131 Kassel

Die Musiknacht in Hanau

Im Rahmen des Hanauer Kultursommers kommt es am Freitag zur Hanauer Musiknacht. Mit "Who's Mary", "BBC Rock" und dem "Reverend Schulzz Orchestra" werden insgesamt drei Bands werden vor Ort sein und das Publikum unterhalten. Start: 19 Uhr.

Adresse: Kurpark Wilhelmsbad, 63454 Hanau

Saisoneröffnung und kostenloses Testspiel der Lilien in Darmstadt

Am Samstag lädt der SV Darmstadt 98 zu seiner Saisoneröffnung ein. Ab 10.30 Uhr werden die Tore des Merck-Stadions am Böllenfalltor geöffnet sein, der Eintritt ist frei. Im Rahmen der Saisoneröffnung wird der SV 98 im eigenen Stadion ein Testspiel gegen Roda Kerkrade bestreiten. Die Generalprobe vor dem Zweitliga-Start wird um 14 Uhr angepfiffen.

Adresse: Nieder-Ramstädter Straße 170, 64285 Darmstadt

Konzert mit SanMir in Bebra

SanMir aus dem Raum Kassel spielen seit 2016 eigene Songs und Coversongs in Akustikversion. Seit Mitte 2017 werden sie von einem Musikerkollegen an Cajon und Percussion begleitet. SanMir hat einen ganz eigenen Sound, einer Mischung aus Indie, Rock, Pop und Folk und moderner Singer/Songwriter-Musik. Ab 21 Uhr.

Adresse: New Sun Club & Kulturkneipe, Nürnberger Str.68, 36179 Bebra

Lama- und Alpakaspaziergang in Darmstadt

Am Sonntag haben Interessierte die Möglichkeit, an einem Lama- und Alpakaspaziergang teilzunehmen und damit die Welt dieser Tierarten näher kennenzulernen. Start: 14 Uhr.

Adresse: Kuby und Gasch, Seitersweg 150, 64287 Darmstadt

Sounds From Wood in Kassel

Der aus der Kasseler Musikszene bekannte Bassist Heiko Eulen stellt in seinem Soloprogramm einen musikalischen Spaziergang vor. Zusammen mit dem Duo-Partner Rui Reis gestalten die Musiker ein Melange aus Funk-, Jazz- und Lounge-Musik. Ab 18 Uhr.

Adresse: Boreal, Mombachstrasse 10, 34127 Kassel

Dire Straits-Coverband in Bad Homburg

Im Rahmen des Bad Homburger Sommers kommt die Band "dIRE sTRATS", eine Dire Straits Coverband, in den Hochtaunus. Die "Strats" sind eine der meist gebuchten Tribute-Bands in Europa und spielen ab 19.30 Uhr.

Adresse: Kaiser-Wilhelms-Bad , Im Kurpark , 61348 Bad Homburg

"Double Feature" mit dem Künstler Christoph Keller in Frankfurt

Immer wieder beschäftigt sich der gebürtige Freiburger Christoph Keller in seinen Werken mit der Untersuchung der Wissenschaft und ihren Randgebieten. Dabei beleuchtet er, wo eine Grenze hin zur Scharlatanerie gezogen werden kann, so auch in einem Projekt "The Chemtrails Phenomenon". Am Montag kommt Keller in die Schirn und stellt dort einerseits seine Videoarbeit "Anarcheology - Archäologie als Konzept" vor. Nach einem Gespräch mit Gastkuratorin Johanna Laub zeigt er darüber hinaus seinen Lieblingsfilm "WR – Mysterien des Organismus" (1971, 84 Min.) des Regisseurs Dušan Makavejev. Ab 19.30 Uhr

Adresse: Schirn Café, Römerberg 6, 60311 Frankfurt





