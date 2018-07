Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Deutsch-amerikanisches Freundschaftsfest in Wiesbaden

Noch bis Dienstag läuft das "German-American-Friendship-Fest" am ehemaligen Hainerberg-Shopping-Center in Wiesbaden. Am Montag beispielsweise präsentiert unter anderem die Armed-Forces-Entertainment-Agentur die Band "Pop Rocks". Los geht es um 18 Uhr.

Adresse: New York Straße, 65189 Wiesbaden

Höchster Schlossfest mit Blues Session im Kulturkeller

Bereits seit Samstag steigt in Frankfurt-Höchst das Schlossfest. Am Montag geht die Feier mit Blues Session und Co. beim "Stormy Monday" in die nächste Runde. Ab 19 Uhr.

Adresse: KulturKeller, Bolongarostraße 156, 65929 Frankfurt

Der temporäre elektronische Salon in Frankfurt

Der Yachtklub Frankfurt feiert den Saisonabschluss mit einem kleinen Konzert. Inga Lühning wird den Gesangspart übernehmen, zu rechnen ist mit allerlei improvisierter elektronischer Musik. Start ist um 21 Uhr.

Adresse: Yachtklub, Deutschherrnufer/Alte Brücke, 60594 Frankfurt

Filmvorführung in Fulda zur Protestbewegung "Schwarzer Protest" in Polen

Der "Schwarze Protest” ("Czarny Protest“) ist eine Protestbewegung, die im Frühjahr 2016 als Reaktion auf die Debatte um ein neues, restriktiveres Abtreibungsgesetz in Polen entstand. Der Dokumentarfilm "Decyzja – unsere Entscheidung für den Protest“ porträtiert Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Proteste. Ab 18 Uhr.

Adresse: Café Chaos Fulda, Leipziger Straße 123, 36039 Fulda

Das Ensemble Santiago in Marburg

Mit Faleh Khaless (arabische Laute), Katharina Fendel (Flöte), Johannes Treml (Gitarre) und Christoph Oppenheimer (Perkussion) haben sich viel Musiker zusammengefunden, die in ihrem Ensemble spanische Klänge der Barockzeit mit Melodien der Balkanregionen vereinen. Start 21 Uhr.

Adresse: Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Jazz mit der Thomas Bachmann Group in Darmstadt

Die Thomas Bachmann Group besteht aus den drei Musikern Thomas Bachmann, Ralf Cetto und Uli Schiffelholz. Von 18 Uhr sind sie in Darmstadt und jazzen.

Adresse: vinocentral, Platz der deutschen Einheit 21, 64293 Darmstadt

Orangerie Schlossfest in Kassel

Am Donnerstag feiert die Orangerie in Kassel ihr Schlossfest. Auf dem Programm steht dabei neben Live-Cooking und einem Cocktailzelt auch Livemusik mit der fünfköpfigen Band "Rey Valencia y Ricoson", die mit lateinamerikanischen Klängen für gute Stimmung sorgen wollen. Los geht's um 18 Uhr.

Adresse: Orangerie, An der Karlsaue 20 b, 34121 Kassel

Musik mit Singer-Songwriter Martin in Marburg

Der Sänger und Gitarrist Martin der Band "Hyll" kommt mit seinem Singer-Songwriter-Format ab 20 Uhr in die "Schlucke" nach Marburg.

Adresse: Schlucke, Renthof 1, 35037 Marburg

Maiberg Open Air Festival in Heppenheim

Von Donnerstag bis Sonntag findet in Heppenheim das Maiberg Open Air Festival mit Kinderprogramm, Comedy und Livemusik statt.

Adresse: Freilichtbühne, Merianstraße, 64646 Heppenheim

Filmabend in Wiesbaden mit "Nocturama"

Der Film "Nocturama" ist ein französisch-belgisches Drama von Bertrand Bonello über eine Gruppe von Jugendlichen, die sich auf eine riskante Mission durch Paris begeben. Ab 21.30 Uhr.

Adresse: Die Bilderwerfer - Open Air Kino Wiesbaden, Reisinger Anlagen, 65185 Wiesbaden

Musik mit den "The Third Sound" in Kassel

Die 2011 in Berlin gegründete Band "The Third Sound" kommt mit ihrer Mischung aus Post Punk und Kraut Rock nach Kassel. Start 21 Uhr.

Adresse: Sandershaus, Sandershäuser Straße 79, 34123 Kassel

Beleuchtete Wasserspiele in Kassel

Am Samstag werden die Wasserspiele im Bergpark zu Kassel beleuchtet. Die Stationen Kaskaden, Teufelsbrücke, Aquädukt und Jussowtempel werden illuminiert und los geht's ab 21.45 Uhr.

Adresse: Bergpark Wilhelmshöhe, 34131 Kassel

Brasilianische Musik in Darmstadt

Südamerikanische Klänge gibt es am Samstag mit Paula Garreira und Humberto Colacio in Darmstadt. Beginn 18 Uhr.

Adresse: Solymar Feinkost & Bistro, Ludwigsplatz 8 A, 64283 Darmstadt

Lama- und Alpakaspaziergang in Darmstadt

Am Sonntag haben Interessierte die Möglichkeit, an einem Lama - und Alpakaspaziergang teilzunehmen und damit die Welt dieser Tierarten näher kennenzulernen. Start: 14 Uhr.

Adresse: Kuby und Gasch, Seitersweg 150, 64287 Darmstadt

3 Tage Marburg - Stadt-Festival

Drei Tage Sport, Spaß und jede Menge Musik gibt es ab Freitag gleich auf mehreren Bühnen in Marburg. Am Sonntag kommt unter anderem die Band "Abgeschminkt" auf die Steinwegbühne. Ab 16 Uhr. Das komplette Programm finden Sie hier .

Adresse: Unter anderem am Marktplatz, Schlosspark und Lahnufer, 35037 Marburg





