Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Kostenlose Veranstaltungen in dieser Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Dienstag

Vortrag zu "Geschlechterkämpfen" der 68er in Gießen

1968 - auch 50 Jahre später polarisiert diese Jahreszahl noch. Am Mittwoch wird die Emanzipationsbewegung einem kritischen Blick unterzogen und geprüft, wie Geschlechterkämpfe ausgetragen wurden. "Was ist aus der kritischen Universität geworden, welchen Erfolg hatten die Geschlechterkämpfe? Wie pazifistisch war die Revolte, und wie weit trug der kulturelle Wandel?" Diesen Fragen geht die Publizistin und Schriftstellerin Barbara Sichtermann ab 19.15 Uhr nach.

Adresse: Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU), Ludwigstraße 23, 35390 Gießen

Kinoclub in Riedstadt mit "Pleasantville - Zu schön um wahr zu sein"

Am Mittwoch zeigt die BüchnerBühne in Riedstadt-Leeheim während des Kinoclubs den Film "Pleasantville - Zu schön um wahr zu sein". Die Tragikomödie aus dem Jahr 1998 dreht sich um einen Teenager mit dem Hang zu den Fünfzigern. Insbesondere die TV-Show "Pleasentville" hat es ihm angetan. Beginn 19.30 Uhr.

Adresse: BüchnerBühne, Kirchstr. 16, 64560 Riedstadt

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

"Heim.Spiel" mit André Carswell & Michel Hauck in Fulda

In kleiner Besetzung treten die beiden Musiker André Carswell und Michel Hauck am Donnerstag in Fulda auf. Während Carswell seine stimmlichen Qualitäten zur Schau stellt, wird ihn Hauck am Piano unterstützen. Ab 20 Uhr.

Adresse: Heimat. Fulda, Buttermarkt 2-6, 36037 Fulda

Weitere Informationen Tipps, Fragen oder Anregungen zu "Hessen für lau"? Schreiben Sie eine Mail. Ende der weiteren Informationen

Jam Session · Kassel · Biergarten Boreal

Passend zu den steigenden Temperaturen werden im Kulturzentrum Schlachthof die Feierlichkeiten nach draußen verlagert. So findet am Donnerstag die Jam Session draußen im Biergarten Boreal auf der Wiese neben dem Jugendzentrum statt. Start 20 Uhr.

Adresse: BOREAL- Kulturzentrum Schlachthof Kassel, Mombachstrasse 10, 34127 Kassel

Leises Konzert mit "Romie" in Darmstadt

Romie, das ist das Songwriter-Duo Jule und Paula aus Frankfurt, bei dem beide Musikerinnen seit Jahren ihre Lieder selbst schreiben, einige ihrer persönlichen Hits aber auch covern. In Darmstadt versuchen sie nun, das Publikum mit ihrer Musik zu begeistern. Ab 20 Uhr.

Adresse: Zucker - VeranstaltungsRaum, Liebfrauenstraße 66, 64289 Darmstadt

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Außenpolitik diskutieren: "Wir gemeinsam in Europa" in Kassel

Wie geht es weiter mit Europa? Wie sehen Sie Deutschlands Rolle in Europa? Und wie ist der Blick unserer Partner auf Europa und uns? Dies und mehr wird am Freitag zusammen mit Michael Roth (SPD), dem Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, diskutiert und Interessierte können ab 18.30 Uhr dabei sein und sich in das Gespräch einschalten.

Adresse: documentaHalle Kassel, Du-Ry-Straße 1/Friedrichsplatz, 34117 Kassel

The Harmed Brothers in Marburg

The Harmed Brothers aus Portland, Oregon spielen eine Mischung aus altem Country, Americana und Folk mit Einflüssen von Simone Felice, The Band, Wilco und 70er-Jahre Westcoast-Wohlklang. Ab 21 Uhr spielen sie in Marburg auf.

Q - Marburg, Pilgrimstein 26-28, 35037 Marburg

Vinyl- und Labelmarkt in Frankfurt

Im Yachtklub dreht sich am Samstag alles um Schallplatten. Dort beginnt am 14 Uhr der Vinyl & Labelmarkt für Vinyl-Aficionados & Sammler und nebenbei sorgen wechselnde DJs für gute Musik.

Adresse: Yachtklub, Deutschherrnufer auf Höhe Alte Brücke, 60594 Frankfurt

Open Air Flohmarkt in Wiesbaden

Am Samstag wird am Schlachthof in Wiesbaden die Saison eröffnet. Ab 11 Uhr startet dort der erste Open Air Flohmarkt im Jahr 2018. Snacks gibt es reichlich und auch für Musik ist mit wechselnden DJs gesorgt.

Adresse: Wasserturm, Schlachthof, Murnaustr. 1, 65189 Wiesbaden

Lama- und Alpakaspaziergang in Darmstadt

Am Sonntag haben Interessierte die Möglichkeit, an einem Lama - und Alpakaspaziergang teilzunehmen und damit die Welt dieser Tierarten näher kennenzulernen. Start 14 Uhr.

Adresse: Kuby und Gasch, Seitersweg 150, 64287 Darmstadt

Musik mit Greg Rekus in Kassel

Der Sänger Greg Rekus aus Kanada vereint Punk und Folk und thematisiert in seinen Songs von Beziehungen über Politik bis hin zu seiner Lieblingsbar alles, was ihn bewegt. Los geht's ab 20 Uhr.

Adresse: NEU / Café am Weinberg, Frankfurterstrasse 54, 34121 Kassel

John Grey + Band live in Darmstadt

John Grey aus Aschaffenburg kommt mit seiner Band nach Darmstadt. Dort spielt er ab 21 Uhr Songs, in denen er über die Liebe und das Heranwachsen sinniert.

Adresse: Goldene Krone, Schustergasse 18, 64283 Darmstadt

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Lesen gegen das Vergessen im Historischen Museum Frankfurt

Am 10. Mai erinnert Frankfurt mit Lesungen und Gesprächen für die Freiheit des Wortes an den Jahrestag der Bücherverbrennung im Jahr 1933. Unter anderem werden Bodo Kirchhoff, Olga Martynova und Gerd Koenen vor Ort sein und aus ihren Werken lesen. Ab 20 Uhr.

Adresse: Historisches Museum Frankfurt, Saalgasse 19, 60311 Frankfurt

"The Lake Poets + Hello Piedpiper" im Schlosskeller Darmstadt

Am Dienstag kommen gleich zwei Musikacts in den Schlosskeller nach Darmstadt. Zunächst tritt der britische Songwriter Martin Longstaff mit seinem Projekt "The Lake Poets" auf und versucht, mit seinem Gitarrenspiel zu begeistern. Danach stellt sich "Hello Piedpiper" aus Köln vor und wird unter anderem Songs aus seinem letzten Album "The Raucous Tide" spielen. Ab 20 Uhr.

Adresse: Schlosskeller Darmstadt, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

"Sofageschichten" - Talk in Fulda

Zum Thema "Musik und Erziehung" wird am Dienstag Natalya Oldenburg aus ihrem Erfahrungsschatz berichten. Sie leitet die Musikschule der Stadt Fulda und ist eine hochkarätige Musikerin. Außer über ihre Arbeit wird sie auch darüber sprechen, warum sie mal ein Kreuzfahrtschiff einer Professur vorzog. Los geht's um 19 Uhr.

Adresse: Welcome-In-Wohnzimmer, Robert-Kircher-Straße 25, 36037 Fulda

