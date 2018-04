Von Rock über Literatur bis hin zu Tanz und Gesang: Mit rund 1.000 Veranstaltungen lockt der Hessentag Ende Mai in Korbach. Rund 80 Programmpunkte steuert der Hessische Rundfunk bei.

Während des zehntägigen Landesfestes vom 25. Mai bis 3. Juni in Korbach wird es unter anderem eine Landesausstellung, eine Sonderschau "Der Natur auf der Spur" und einen großen Festzug zum Abschluss geben. Die meisten der insgesamt rund 1.000 Veranstaltungen sind kostenfrei.

Der Hessentag solle die große Vielfalt des ländlichen Raumes widerspiegeln, sagte Bürgermeister Klaus Friedrich (parteilos). Regierungssprecher Michael Bußer verwies bei der Präsentation des Programms darauf, dass sich auch Regierung, Landtagsfraktionen und Landesbehörden präsentieren.

Unter dem Motto "Land hat Zukunft - Heimat Hessen" soll Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mit Olympiasieger Fabian Hambüchen über Heimatverbundenheit und die Zukunft auf dem Land reden (1. Juni, 15.30 Uhr).

Auch der Hessische Rundfunk lädt zu rund 80 Veranstaltungen auf dem Hessentag. Von mittags bis nachts können Besucher Fernsehshows, Konzerte, Diskussionen, Partys und einen Beach-Club erleben. Gemeinsam mit der Stadt Korbach holt hr3 am 25. Mai die finnische Rockband Sunrise Avenue in die Hessentags-Arena. Am 26. Mai steht der Deutsch-Pop-Poet Adel Tawil auf der Bühne, am Sonntag die Rockband Revolverheld.