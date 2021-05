Schon eine kleine Abkühlung gefällig? An diesem Wochenende öffnen einige Freibäder in Hessen wieder für Besucher. Spielen die Inzidenzen und das Wetter mit, werden zahlreiche weitere Schwimmbäder folgen.

Ja, es ist noch kalt und ja, es hat gefühlt den ganzen Mai durchgeregnet - aber es gibt im wahrsten Sinne des Wortes Licht am Ende des Tunnels. Das Wetter wird schon an diesem Wochenende deutlich angenehmer, kommende Woche sind gar bis zu 25 Grad möglich. Gute Nachrichten für alle Freizeitsportler: Wer auch bei moderaten Temperaturen schon die Schwimmsaison eröffnen will, kann das an vielen Orten in Hessen wieder tun.

Onlinebuchung, aber meistens kein Test

Bereits geöffnet sind etwa das Freibad in Nidda und die Therme in Bad Salzhausen - hier sogar mit beheiztem Wasser - im Wetteraukreis. Der schreitet schon seit geraumer Zeit mit gutem Beispiel, das heißt mit niedrigen Inzidenzzahlen, voran. Und auch im Freibad in Wehrheim im Hochtaunuskreis können die Besucher seit einigen Tagen planschen.

In allen Bädern gilt: Es darf nur eine begrenzte Zahl an Gästen rein, die Termine müssen vorher online gebucht werden, und oft wird ein Zeitfenster zur Auswahl angeboten. Das können die Bäder selbst entscheiden, je nachdem, wie groß der Ansturm ist. Das Land Hessen empfiehlt zusätzlich dazu noch einen Corona-Test, der ist allerdings nicht vorgeschrieben, die meisten Bäder wollen nach eigenen Angaben auch nicht darauf bestehen.

Weitere Informationen Inzidenz unter 100? Unter 50? Übertrifft der Inzidenzwert auch nur einmal innerhalb der zwei Wochen die Grenze von 100, ist die Öffnung der Freibäder nicht erlaubt. Dann muss abgewartet werden, bis der Wert unter die Marke sinkt und dort zwei Wochen verbleibt. Oder eben fünf Tage unter 50 fällt. Alle Zahlen zum Thema Corona gibt es hier. Ende der weiteren Informationen

Viele Freibäder öffnen ab dem 1. Juni

Wenn die Inzidenzzahlen stabil bleiben oder weiter sinken wie in den vergangenen Tagen in vielen Kreisen, dann werden in der kommenden Woche zahlreiche Freibäder in den Kreisen der Stufe 2 nachziehen: in der Wetterau, im Kreis Darmstadt-Dieburg, im Hochtaunuskreis, im Vogelsbergkreis und im Main-Taunus-Kreis.

In Darmstadt-Dieburg etwa haben sich die Bürgermeister auf den 1. Juni als Starttermin geeinigt.

Im Vogelsbergkreis öffnet in Schotten das Freibad schon am Samstag, andere Bäder in Lauterbach und Alsfeld etwa ziehen am 5.6. und 11.6. nach.

In der Wetterau öffnen am Samstag die Freibäder in Bad Nauheim und Friedberg-Ockstadt. Andere Bäder folgen in der kommenden Woche.

Im Hochtaunuskreis bereiten sich das Waldschwimmbad in Neu-Anspach und das Freibad in Schmitten darauf vor, am 1.6. endlich ihre Saison zu eröffnen.

Aber auch die Bäder in den Kreisen, die noch nicht in die Stufe 2 fallen, sind größtenteils startklar: Die Hygienekonzepte stehen, die Becken sind gefüllt, die Onlinebuchungsmöglichkeiten eingerichtet. Wenn dann auch noch das Wetter seinen Bummelstreik aufgibt und endlich einsieht, dass es eigentlich schon fast Sommer ist, dann kann es losgehen. Die Badesaison ist eröffnet!

Sendung: hr1, 27.05.2021, 11.26 Uhr